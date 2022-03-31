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Война: 36-й день в десяти фотографиях

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Война: 36-й день в десяти фотографиях

Getty Images

Война в Украине длится уже 36 дней.

Каким был 36 день героического сопротивления украинского народа российскому вторжению, расскажем вам в десяти фотографиях. 

Гражданская эвакуационная машина 31 марта 2022 года в Стоянке, Украина. 

© Getty Images
Getty Images

Украинский военнослужащий на передовой к востоку от Харькова, 31 марта 2022 года. 

© Getty Images
Getty Images

Багажник автомобиля с российскими военными знаками в котором лежат украденные из домов жителей поселка ноутбуки 31 марта 2022 года в Стоянке, Украина. 

© Getty Images
Getty Images


Украинский военнослужащий Андрей (слева) помогает Карине Ткаченко переправиться через реку на окраине Киева, 31 марта 2022 года. 

© Getty Images
Getty Images


Расстрелянный автомобиль 31 марта 2022 года на шоссе в Малой Рогани, Украина. 

© Getty Images
Getty Images

Перед разрушенным домом стоит уничтоженный российский танк, 31 марта 2022 года в Малая Рогань.

© Getty Images
Getty Images

Расстрелянный эвакуационный гражданский автомобиль с пометками "дети", увиденный 31 марта 2022 года в Стоянке, Украина. 

© Getty Images
Getty Images

Люди в метро, ​​где они проводят большую часть дня в Харькове, 31 марта 2022 года. 

© Getty Images
Getty Images

Украинские солдаты патрулируют местность возле воронки, образовавшейся в результате взрыва двух ракет на окраине Киева, 31 марта 2022 года. 

© Getty Images
Getty Images

Плюшевый мишка в разрушенном доме на окраине Киева, 31 марта 2022 год. 

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