Время поставить точку: почему после расставания не нужно общаться с бывшими

Расставание всегда приносит боль, разочарование и внутреннюю борьбу. Однако большинство из нас часто совершает одну и ту же ошибку — пытается оставаться друзьями, продолжает мониторить страницы в Instagram, проверяет Telegram или даже пытается узнать, с кем и куда ходит бывший партнер.

Психолог Людмила Чернова объяснила, почему такое общение только затягивает вашу эмоциональную рану и мешает начать новую жизнь.

Принятие выбора: важный шаг к свободе

Разрыв отношений – это всегда выбор, который делает хотя бы один из партнеров. После этого важно его принять, тем более если он болезненный и неожиданный. Постоянное желание оставаться в контакте, пытаться "поговорить", сохранять иллюзию дружбы или следить за бывшим в социальных сетях только усугубляет ваше страдание. Принять выбор другого человека – это не о слабости, а об уважении себя.

90% боли — наши мысли

Психолог подчеркивает, что боль после расставания в основном происходит не от самого события, а от наших мыслей о нем. Внутри нас возникает пустота, которая заполняется гневом, оскорблением или даже желанием отомстить. Мы начинаем искать ответы: почему так произошло, что пошло не так, что можно было бы исправить?

Такие мысли не только изнуряют, но и подпитывают нашу зависимость от бывшего партнера. Если вы хотите начать новую жизнь, вам нужно отпустить старую.

Как оборвать связь и начать новую страницу

Прекратите следить за бывшим в соцсетях. Заблокируйте или удалите аккаунты, чтобы не провоцировать себя на лишние мысли. Сделайте изменения в своей жизни. Начните с внешних вещей: сделайте ремонт в квартире, смените прическу или обновите гардероб. Займитесь новыми проектами. Откройте для себя новое хобби, займитесь спортом или отправьтесь в путешествие. Новые впечатления помогут отвлечься от прошлого. Сосредоточьтесь на себе. Поставьте себя во главу угла и подумайте, чего хотите именно вы.

Уважайте себя и свое будущее

Разрыв отношений – это не поражение, а новое начало. Научитесь отпускать то, что уже кончилось и не держитесь за прошлое. Все, что хорошее было в этих отношениях, останется в ваших воспоминаниях, но сейчас пора строить новую жизнь.

Отпустить бывшего партнера — это не о слабости или предательстве ваших чувств. Это о том, чтобы дать себе шанс на счастье, которое ждет вас впереди.

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