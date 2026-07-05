Выгорание в отношениях: психолог рассказала о сигналах, которые нельзя игнорировать

Выгорание в отношениях / © Credits

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Мы привыкли думать о выгорании как о профессиональном истощении. Однако, по словам психолога Людмилы Черновой, оно столь же часто возникает в отношениях как утрата внутреннего ресурса, позволяющего быть с партнером, вкладываться в близость и испытывать эмоциональную вовлеченность.

И самое опасное в том, что это состояние часто маскируется под «простую простуду» или «временную усталость». На самом деле же это может быть постепенное отдаление, которое проходит три четких этапа: «не интересно», «не хочу», «не могу».

«Неинтересно»

Это момент, когда партнер перестает вызывать интерес. Вы можете испытывать разочарование либо из-за разницы в жизненных ценностях, либо из-за того, что «языки любви» не совпадают. Внешне это выглядит как отстранение, однако внутри — как ощущение, что эмоциональный контакт постепенно исчезает.

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«Не хочу»

На этом этапе возникает внутренний протест. Человек начинает чувствовать, что его не ценят, не уважают или используют. Речь уже идет не об усталости, а о нежелании поддерживать контакт, поскольку отношения воспринимаются как токсичные или изнурительные.

«Не могу»

Самая глубокая стадия — полное эмоциональное «отключение». Исчезает интерес к близости, в том числе к сексуальной жизни. Появляется ощущение отсутствия энергии в отношении этого человека, а мысли могут естественным образом переходить к разрыву или разводу.

Выгорание в отношениях — это не всегда конец, но всегда сигнал. Оно свидетельствует о том, что между партнерами возникла дистанция, возникло непонимание или эмоциональное истощение.

Людмила Чернова

Людмила Чернова подчеркивает, что в таких ситуациях важно не игнорировать собственные чувства. Стоит обсудить всё с партнёром или обратиться к психологу, чтобы либо достойно завершить отношения, либо найти способ восстановить их качество и сделать их счастливее.

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