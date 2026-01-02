Высокие мужчины и маленькие женщины: как рост влияет на выбор партнера / © Credits

Реклама

Новое исследование, опубликованное в издании Frontiers in Psychology, показывает, что мужчины предпочитают женщин более низкого роста, особенно когда речь идет о краткосрочных отношениях. В то же время женщины остаются более последовательными в своих предпочтениях и всегда выбирают мужчин выше себя — независимо от того, ищут ли они краткосрочные или долгосрочные отношения.

Когда мы ищем пару, люди руководствуются не только симпатией или личными предпочтениями, ученые утверждают, что многие решения о партнерах связаны с эволюционными механизмами. Мы отдаем предпочтение тем, кто кажется здоровым, сильным и способным обеспечить ресурсы или хорошую генетику.

Одним из универсальных критериев, который отмечают в разных культурах, является рост. Он связан со здоровьем, социальным статусом и даже репродуктивным потенциалом. Исследования показывают, что высокие люди в среднем живут дольше и имеют больше успеха в социальной и романтической сфере, а мужчины низкого роста сталкиваются с трудностями в этих сферах.

Реклама

Ранее ученые уже замечали закономерности: женщины предпочитают мужчин чуть выше себя, примерно 180 см в западных странах, а мужчины менее категоричны в отношении роста своих партнерш. При этом люди часто выбирают партнеров, похожих на себя по росту.

Результаты исследования подтвердили известные тенденции:

Женщины выбирают мужчин выше себя — в среднем на 2,3 см выше среднего роста мужчин в стране.

Мужчины предпочитают женщин более низкого роста — в среднем на 2,5 см ниже среднего роста женщин в стране.

Высокие мужчины чаще предпочитают более низких женщин для краткосрочных отношений, чем для долгосрочных.

Интересно, что выбор партнера, похожего на себя по росту, более заметен у мужчин и зависит от типа отношений.

Нюансы и ограничения

Несмотря на интересные выводы, стоит помнить, что исследование имело ограничения. Участники оценивали рост на рисунках с пометкой роста, а не через живое общение. Реальные встречи и естественные взаимодействия могут дать другие результаты.

Реклама

Однако эта работа ценна, ведь она расширяет наше понимание того, как люди выбирают партнеров в разных культурных контекстах и для разных типов отношений.

Рост действительно имеет значение в любви, но по-своему, женщины стабильно выбирают высоких мужчин, а мужчины — низких женщин, особенно для краткосрочных отношений. Это исследование напоминает, что наши предпочтения формируются не только социальными стандартами, но и эволюционными механизмами, однако настоящая химия между людьми всегда остается уникальной.