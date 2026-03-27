Почему мужчины зумеры возвращаются к традиционным ролям в отношениях и как это повлияет на будущее / © Credits

Мы живем в эпоху, когда гендерное равенство — не просто тренд, а социальная норма, которую активно поддерживают образование, культура и медиа. Однако новые данные свидетельствуют, что реальность куда сложнее.

Глобальный опрос охватил 23 тыс. человек в 29 странах и показал неожиданный результат. Часть молодых мужчин поколения зумеров (14-29 лет) демонстрирует более традиционные взгляды на брак и гендерные роли, недели старшее поколение, об этом рассказало издание SheKnows.

Тревожные цифры

Результаты исследования выглядят неоднозначно, ведь каждый третий зумер считает, что жена должна слушаться мужа, они вдвое чаще, чем мужчины поколения бэби-бумеров, поддерживают эту идею. 24% зумеров мужчин убеждены, что женщина не должна быть слишком независимой и 21% считает, что «настоящая женщина» не должна инициировать секс.

Для сравнения, среди женщин поколения зумеров эти показатели значительно ниже, а среди старших поколений — еще ниже. Это создает заметный гендерный разрыв даже в пределах одного поколения.

Новый консерватизм

Эксперты называют это явление не случайностью, а закономерностью. По словам исследователей, примерно 30% молодых мужчин реагируют на нестабильную экономику, ограниченные возможности и идеализируют традиционные роли. В этом контексте, мужчина — «сильный», сдержанный, доминантный, а женщина — менее независимая и подчиненная.

Эти представления выходят далеко за пределы отношений, они влияют и на самовосприятие мужчин.

«Идеальная маскулинность»

Исследование показало еще одну важную тенденцию:

30% зумеров мужчин считают, что не стоит говорить друзьям «я тебя люблю»

43% убеждены, что мужчины должны быть физически сильными, даже если это не их природа

21% думают, что активное участие в воспитании детей делает мужчину менее маскулинным

Это так называемый эффект «„мужской коробки“ или „мужской клетки“ — жесткого набора правил, как „должен“ вести себя мужчина. Проблема в том, что такая модель часто связана с более высоким уровнем стресса, проблемами с психическим здоровьем, агрессивным поведением и социальной изоляцией.

Соцсети как катализатор

Одна из ключевых причин — цифровая среда. Сегодня молодые люди имеют почти неограниченный доступ к контенту, который формирует их представления о мире. И если раньше радикальные взгляды были маргинальными, то сейчас их легко найти, они активно распространяются и создают ощущение «нормальности».

Алгоритмы усиливают этот эффект, поэтому чем больше человек взаимодействует с определенным типом контента, тем больше его получает. В результате формируется так называемый «информационный туннель», где радикальные идеи кажутся логичными и даже привлекательными.

Разрыв между реальностью и представлениями

Интересно, что исследование выявило еще один парадокс. Личные убеждения многих людей значительно прогрессивнее, чем то, что они думают об «ожиданиях общества». Иначе говоря, люди считают, что общество хочет традиционности, даже если сами не полностью с этим согласны.

Это давление особенно ощутимо среди молодых мужчин, которые пытаются соответствовать ожиданиям, которые часто не имеют ничего общего с их настоящими ценностями.

Реакция родителей

Подростковый и молодой возраст — период активного формирования идентичности. И сегодня он длится дольше, примерно до 25 лет. Это означает, что молодые мужчины нуждаются в большей поддержке, они более уязвимы к влиянию среды и активно ищут ответы на вопрос «кем быть». Если эти ответы не приходят от близких взрослых, они находят их онлайн и не всегда в здоровой форме.

Как изменить ситуацию

Эксперты предлагают несколько ключевых подходов:

Обсуждать контент, который потребляют подростки, какой посыл он несет, стоит ли ему доверять и какие ценности продвигает. Критическое мышление — научить задавать вопросы, например, что именно ребенку пытаются «продать» и соответствует ли это реальности. Поддержка и связь. Молодые мужчины нуждаются в не меньшей эмоциональной поддержке, чем девушки, просто реже ее получают. Альтернативная среда. Волонтерство, сообщества и образовательные программы помогают почувствовать свою значимость, сформировать здоровую идентичность и найти баланс между свободой и ответственностью.

Поколение зумеров не однородно, в нем сосуществуют и прогрессивные взгляды, и стремление вернуться к традиционным моделям. Но ключевой вопрос не в том, кто «прав», а в том, откуда эти представления берутся и как с ними работать.

Мир быстро меняется, и вместе с ним меняются роли, ожидания и правила игры. В этом процессе особенно важно не оставлять молодежь наедине с вопросами, ответы на которые они находят в интернете. Потому что настоящая зрелость — не о жестких ролях, а о способности строить отношения на уважении, равенстве и осознанном выборе.