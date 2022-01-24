"Я не должен лгать": почему мы врем и что с этим делать

"Я не должен лгать": почему мы врем и что с этим делать

Доктор Хаус из одноименного сериала однажды сказал: "Все люди врут". И это не цитата из паблика "Мудрые советы на все случаи жизни", а правда – в среднем от 20 до 200 раз за день.

Почему человек врет, как себя при этом чувствует мозг и можно ли искоренить ложь из своей жизни, рассказал психолог Лидия Антоненко.

Определение и причины лжи

Ложь – это искажение правды с определенной целью или намерениями, вариант психологической защиты. Ложь становится ложью, когда проговаривается вслух, а лжец – лжецом, когда ее озвучивает. Ложь – не синоним к словам ошибка, заблуждение, обман, дезинформация.

Зачем люди лгут?

Есть несколько очевидных и неочевидных причин. Чтобы:

1. привлечь к себе внимание (дети лгут, чтобы привлечь внимание взрослых), стать "ведущим" в разговоре;

2. защитить себя от порицания или наказания;

3. добиться поощрения, похвалы, поддержки;

4. оправдать свою трусость;

5. создать иллюзию контроля.

Также человек врет при:

нарциссическом, истерическом или пограничном расстройстве;

шизофрении;

умственной отсталости;

расстройстве пищевого поведения – например, преувеличивается количество съеденных калорий;

симулятивном расстройстве или синдроме Мюнхгаузена – человек сильно преувеличивает симптомы болезни или искусственно их вызывает.

Корень лжи: как человек учится лгать

Если человек лжет не из-за врожденного нарушения работы мозга или центральной нервной системы, корень лжи – детство.

Ребенок – это чистый лист. Изначально он не умеет быть удобным, как взрослые. Если пирог не вкусный, ребенок ответит: "Мне не вкусно". Но если эмоционально неустойчивая мать реагирует на любую правду криком, обидой, манипуляциями, ребенок учится лгать во благо. "Я скажу маме, что пирог вкусный, иначе она не будет со мной разговаривать". "Я солгу, что понимаю это правило, чтобы не огорчать маму, и она меня похвалит за то, что я умный". Ложь становится инструментом, посредством которого ребенок взаимодействует с окружающим миром. Вырабатывается условный рефлекс лгать, отрицая правду, которая никому не нужна.

Этот рефлекс подкрепляет школа. Некоторые учителя нетерпимы к детям, которым нужно объяснять правило дважды или трижды. Это считается признаком тупости. Чтобы не выглядеть в глазах учителя и одноклассников глупым, ребенок имитирует понимание объясняемого. "Я скажу, что все понял, потому что быть тупым плохо".

Мозг и ложь

Когда человек врет, мозг тратит примерно в четыре раза больше энергии, чем обычно. Он в экстренном режиме включает детектор ошибок, оставляя на придуманной информации пометку: "ложь". Это нужно для того, чтобы сам лжец в будущем смог отличить правду от выдумки.

Ложь – сильный стресс для мозга, нервной, кровеносной и дыхательной систем. Во время складывания лжи у человека учащается сердцебиение, дыхание, повышается пульс, увеличивается выделение пота. И, конечно же, включается непроизвольная мимика.

Ложь требует повышенного контроля. Ученые говорят, что, когда мы врем, нейроны, находящиеся в миндалинах мозга, "зажигаются". Миндалины впитывают информацию, их активность повышается. Но чем больше человек лжет, тем менее активно работают миндалины. Происходит эмоциональная адаптация миндалин ко лжи. И человек становится патологическим лжецом, о котором можно сказать: "врет и не краснеет".

Решение проблемы

Все мы с детства знаем, что лгать плохо. Но все лгут. По тем или иным причинам. По мелочи или по-крупному. Каждый день или периодически. Взрослые – детям. Дети – взрослым.

На мой взгляд, искоренить ложь из жизни человека невозможно. Почему? Например, подруга спрашивает у вас: "Как тебе мое новое платье?". Если она его купила и надела, очевидно, ей оно нравится. И это отлично. Но, предположим, вы не находите привлекательным цветной принт и квадратное декольте. И если вы ответите, что платье вам не нравится, то озвучите (свою субъективную) правду, но что будет после? Конфликт с подругой, испорченное настроение, муки совести и прочие неприятности. Это банальный пример, но именно все мы периодически попадаем в такие банальные примеры в роли непосредственных участников.

Постарайтесь не лгать самим себе. Потому что самая страшная форма лжи – это самообман.

Не лгите по-крупному: "Папа ушел от нас, потому что не любит тебя". Не осуждайте тех, кто лжет, потому что иногда ложь – это наработанная годами плохая привычка, как курение или злоупотребление сладким.

Исследуйте причины, опираясь на которые вы привыкли лгать: "Зачем я сейчас солгал маме?". Анализируйте последствия лжи, свое эмоциональное состояние до и после проговаривания неправды, эмоциональное состояние ваших слушателей. Возможно, полученные сведения помогут вам снизить градус лжи в вашей жизни.

Книги, которые помогут разобраться в этом явлении:

1. Пол Экман "Психология лжи. Обмани меня, если сможешь".

2. Бор Стенвик "Все мы врем. Как ложь, жульничество и самообман делают нас людьми".

3. Дэн Ариели "Честно о нечестном".

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