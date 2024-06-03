Язык тела: хотите привлечь внимание человека, просто коснитесь своих волос

Вам тоже иногда кажется, что есть люди, красивые или нет, непринципиально, которые привлекают к себе внимание других. Каждое их движение, взгляд, интонация очаровывают всех, кто рядом. Можно подумать, что это магия, но нет! Это природное или изученное понимание своего тела и себя.

Каждый может быть привлекательным и сексуальным. Это то, что идет изнутри нас, энергетика уверенности, мужества или женственности. Все это нужно ненавязчиво и правильно демонстрировать. Для кого-то такое умение врожденное, но этому можно научиться. Главное – желание самопознания и самосовершенствования.

Если вы повторяете себе, что не можете чего-то, недостойны чего-то, некрасивы как кто-то, не заслуживаете чего-то, немедленно остановитесь! Так точно ничего не получится. Не нужно саморазрушения, а нужно усердие, чтобы погасить своего внутреннего критика и найти в себе огонек здорового эгоизма и веры в себя.

В следующий раз, когда вам нужно будет привлекать к себе внимание окружающих или конкретного симпатично вам человека, просто коснитесь и поиграйте со своими волосами. Об этом в своем видео рассказывает психолог Valerie Villar. Итак, все, что вам нужно сделать, прикоснуться к волосам, возможно поправить их и это привлечет взгляд человека именно к вам.

Зачем так делать:

Во-первых, вы высвобождаете феромоны не только из волос, но и из своей шеи. Простой секрет, если человек не находится от вас за километр, это сработает, а если этот человек также заинтересован в вас, то все его внимание будет приковано к вам и он точно запомнит ваш аромат.

Во-вторых, прикасаясь к волосам вы, скорее всего, продемонстрируете человеку запястье, а это еще лучше, ведь в этой части нашего тела еще больше феромонов, чем на шее. Кстати, многие считают руки и запястье чрезвычайно сексуальной частью тела.

В-третьих, вишенкой на торте станет то, что вы должны делать все это медленно, растягивая момент. Это придаст ему какой-то мистичности и остановит время.

Наверняка вы замечали как в фильмах, когда сексуальные главные герои поправляют прическу все как будто замедляется. Вы смотрите через экран и сдерживаете дыхание. Даже если это не ваш любимый актер или актриса, в эту секунду человек становится очень привлекательным. А теперь представьте человека, к которому у вас влечение, когда он так делает, руки, глаза, спадающие волосы. Очаровывает, правда?

Вам нужно понять, что вы выглядите так же и умело этим пользоваться. Если вы не уверены, что получится эротично, попрактикуйтесь напротив зеркала и найдите свои "фартовые" и выигрышные ракурсы.

Это правда, откровенная сексуальность присуща не каждому, но каждый может стать привлекательным, стоит этому научиться.

Кстати, мы писали о том, “Как узнать, что к вам чувствует человек”

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