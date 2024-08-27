Язык тела: как обращаться с человеком, который вам грубит

К сожалению, невозможно всегда избегать грубых людей, но если вам такие встречались на пути, вы можете легко от них защититься.

Психолог villarvalerie рассказала своим подписчикам, как обращаться с человеком, который вам грубит. Общение с такими людьми может быть достаточно стрессовым, но правильный подход поможет вам сохранить спокойствие и разрешить конфликтную ситуацию.

Во время разговора продолжайте смотреть на подбородок человека. Это смутит ее. Она замолчит, окончив диалог.

Не разрешайте эмоциям взять верх над вами. Старайтесь сохранять спокойствие, чтобы лучше контролировать ситуацию.

Помните, грубость – отражение личных проблем или стресса другого человека.

Выражайте свои чувства и реакции именно на поведение, а не на личность человека. Например, вместо "Вы всегда так грубы", скажите "Мне не нравится то, как вы со мной говорите сейчас".

Установите границы. Четко и спокойно скажите о том, что такое общение недопустимо для вас.

Не поддавайтесь на провокации. Избегайте спора и не пытайтесь ответить грубостью на грубость. Это может только усугубить ситуацию.

Если вам нужно отвечать, делайте это обходительно, но четко. Например: "Я предпочиту, чтобы мы решали этот вопрос спокойно".

Если ситуация набирает обороты и выходит из-под контроля, не бойтесь обратиться за помощью к людям, которые находятся рядом.

Если ситуация угрожает вашей безопасности или вашему психическому комфорту, будет полезно отстраниться или прекратить общение с конкретным человеком.

Применение этих советов может помочь снизить напряжение и улучшить коммуникацию, даже в сложных ситуациях.

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