Язык тела: как обращаться с человеком, который вам грубит

К сожалению, невозможно всегда избегать грубых людей, но если вам такие встречались на пути, вы можете легко от них защититься.
Психолог villarvalerie рассказала своим подписчикам, как обращаться с человеком, который вам грубит. Общение с такими людьми может быть достаточно стрессовым, но правильный подход поможет вам сохранить спокойствие и разрешить конфликтную ситуацию.
- Во время разговора продолжайте смотреть на подбородок человека. Это смутит ее. Она замолчит, окончив диалог.
- Не разрешайте эмоциям взять верх над вами. Старайтесь сохранять спокойствие, чтобы лучше контролировать ситуацию.
- Помните, грубость – отражение личных проблем или стресса другого человека.
- Выражайте свои чувства и реакции именно на поведение, а не на личность человека. Например, вместо "Вы всегда так грубы", скажите "Мне не нравится то, как вы со мной говорите сейчас".
- Установите границы. Четко и спокойно скажите о том, что такое общение недопустимо для вас.
- Не поддавайтесь на провокации. Избегайте спора и не пытайтесь ответить грубостью на грубость. Это может только усугубить ситуацию.
- Если вам нужно отвечать, делайте это обходительно, но четко. Например: "Я предпочиту, чтобы мы решали этот вопрос спокойно".
- Если ситуация набирает обороты и выходит из-под контроля, не бойтесь обратиться за помощью к людям, которые находятся рядом.
- Если ситуация угрожает вашей безопасности или вашему психическому комфорту, будет полезно отстраниться или прекратить общение с конкретным человеком.
Применение этих советов может помочь снизить напряжение и улучшить коммуникацию, даже в сложных ситуациях.
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