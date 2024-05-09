Язык тела: психолог рассказала, как понять, что вы не нравитесь человеку

Мы не всегда обращаем внимание на язык тела собеседника, хотя иногда действия "говорят" значительно больше, чем слова человека. Сегодня мы поделимся с вами информацией, на что следует обратить внимание при общении с человеком.

Мы далеко не всегда контролируем язык своего тела и для людей, разбирающихся в физиогномике, мы словно раскрытая книга. Привычка и жесты могут легко выдать наши истинные намерения и желания, стоит только обратить на них внимание.

Это как заглянуть за кулисы слов человека, посмотреть, что на самом деле им руководит. В своем видео психолог Valerie Villar рассказывает и наглядно показывает, на что нужно обратить внимание во время разговора с человеком, чтобы понять, что вы ему не нравитесь.

Согласитесь, понимая подлинные мотивы поведения собеседника, можно было бы избежать многих неприятных или печальных ситуаций. Знать заранее, можно ли рассчитывать на человека, или он водит вас за нос.

Итак, на какие сигналы тела следует обратить внимание, чтобы понять отношение собеседника к вам:

его лицо опускается, когда он видит вас;

в разговоре с вами он поджимает губы;

он хмурит одну сторону носа;

он никогда не поворачивается к вам полностью лицом во время разговора, всегда смотрит со стороны

он закрывает глаза и трёт переносицу, когда вы что-то предлагаете;

рядом с вами он агрессивно или раздражительно постукивает ногой;

в агрессивной форме поджимает подбородок;

Вы скажете, что такие действия человек может совершить ненароком и это ничего не значит, но на самом деле означает! Именно неконтролируемость таких действий выдает реальное отношение человека, а возможно и его намерения в отношении вас. Заметив эти «красные флажки», не обязательно останавливать разговор и порывать какие-либо контакты, но стоит быть осторожным, ведь теперь вы будете знать больше и сможете управлять ситуацией на пользу себе.

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