Эмоционально сложные отношения не всегда легко распознать. Абьюз может скрываться за заботой, советами или даже юмором. Внешне это выглядит обыденно, но внутри постепенно разрушает уверенность в себе. Психолог Людмила Чернова рассказала, что именно такие формы поведения чаще всего и оставляют человека в сомнениях, действительно ли что-то не так, или он «преувеличивает».

Проблема в том, что такое поведение не всегда воспринимается как насилие, ни окружением, ни самим человеком, который его переживает. Но есть сигналы, на которые стоит обратить внимание.

Скрытый абьюз

Психолог описывает ситуации, когда токсичное взаимодействие маскируется под «обычное общение». Это могут быть:

критические фразы вроде: «ты мог бы лучше, но, видимо, тебе не хватает знаний»

обесценивание из-за «шутки»: «да тебе показалось, я такого не говорил(а)»

сомнение в ваших решениях: «а зачем тебе это вообще, тебе не подходит».

На первый взгляд, это мелочи, однако их повторяемость формирует ощущение, что с вами «что-то не так».

Реакция тела

Важный сигнал, который часто игнорируют, — физическая реакция. Человек может чувствовать внутренний дискомфорт, потерю уверенности, эмоциональный «сдвиг» в сторону тревоги или телесные реакции, такие как сжатие в груди, дискомфорт в области сердца или напряжение в животе.

Это не случайность, по словам психолога, тело таким образом сигнализирует о внутреннем протесте, когда слова или отношение другого человека нарушают ваши эмоциональные границы.

Будьте внимательны

Одна из ключевых особенностей скрытого абьюза — постепенное снижение самооценки. Человек начинает сомневаться в собственных решениях, чувствует потерю опоры в самом себе и может все чаще «подстраиваться», чтобы избежать критики или неприятных комментариев.

Людмила отмечает, что обесценить можно только то, что имеет ценность. То есть если вас систематически критикуют или преуменьшают ваши чувства, это не случайность, а сигнал, что ваши границы нарушаются.

Скрытый абьюз не всегда заметен сразу. Он может быть советом, шуткой или «искренней заботой», но его следствие одно — постепенное обесценивание.

Главный ориентир в таких ситуациях — не только слова другого человека, но и собственные ощущения. Если вам больно, тревожно или вы теряете уверенность в себе, это уже достаточная причина, чтобы остановиться и пересмотреть границы отношений.

