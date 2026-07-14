Зумеры на работе: секреты, которые помогут создать сплочённую команду

Зумеры на работе / © Credits

Реклама

Руководить командой сегодня — все равно что собирать сложный пазл, в котором у каждой детали есть своя форма. В современных коллективах сосуществуют разные поколения, ожидания и стили работы, а для руководителей это становится настоящим вызовом, об этом рассказало издание Psychology Today.

Это в значительной степени касается поколения «зумеров» — людей, родившихся примерно в конце 1990-х — начале 2010-х годов и сейчас активно вступающих в профессиональную жизнь. История зумеров на рынке труда постоянно меняется? от опасений относительно будущего профессий до новых ценностей и влияния искусственного интеллекта на карьеру.

Но, несмотря на все изменения, есть вещи, которые остаются неизменными. Молодые сотрудники хотят не просто выполнять задачи, они хотят быть частью команды, которую уважают и где их мнение имеет значение.

Реклама

Создание культуры заботы

Что это говорит сотруднику: «Мы видим в тебе человека, а не просто сотрудника».

Одно из главных ожиданий молодых специалистов — быть услышанными. Когда руководитель интересуется не только результатами работы, но и человеком, стоящим за должностью, сотрудники чувствуют доверие и поддержку. И тогда они гораздо охотнее включаются в достижение общей цели компании.

Для многих представителей поколения Z работа становится частью процесса взросления. Они выросли в среде, где родители, СМИ и общество часто подчеркивали важность личностного развития и индивидуальных потребностей. Но рабочая жизнь учит другому, а именно — сотрудничеству, командной работе и ответственности.

Именно поэтому современному руководителю важно быть не только менеджером, но и наставником.

Реклама

Позвольте им достигать целей по-своему

Что это говорит сотруднику: «Мы уважаем тебя и доверяем твоим способностям».

Многие представители поколения зумеров привыкли к четким инструкциям от родителей, учителей и наставников о том, что делать и как именно это выполнять. Такой подход помог им хорошо знать правила, но не всегда научил самостоятельно искать решения.

Когда руководитель позволяет молодым специалистам проявлять креативность и самостоятельность, он демонстрирует уважение к их потенциалу.

Впрочем, есть важный нюанс, в начале карьеры сотрудник нуждается в регулярной обратной связи. Оптимальная модель — сначала больше поддержки и частые проверки прогресса в течение первых 4–6 месяцев, а затем переход к управлению через цели. То есть руководитель постепенно меняет свою роль, превращаясь из контролера в консультанта.

Реклама

Примите искусственный интеллект как часть будущего мира труда

Что это означает для сотрудника: «Мы смотрим в будущее и хотим, чтобы ты развивался вместе с нами».

Для поколения «зумеров» технологии — естественная часть жизни. Поэтому компании, активно внедряющие искусственный интеллект и современные цифровые инструменты, создают среду, в которой молодые специалисты чувствуют себя увереннее.

Современные организации постепенно отходят от старой модели карьеры, при которой развитие означало лишь продвижение по вертикальной лестнице должностей. Будущее — за гибкими структурами, где меньше иерархии и больше возможностей для развития.

Искусственный интеллект может сделать компании ещё более горизонтальными и открытыми, позволить людям быстрее получать новые возможности. Для зумеров это важно, поскольку они обладают навыками, которые дают им влияние не только благодаря должности, но и благодаря знаниям.

Реклама

Покажите, что их мнение важно с самого начала

Что это говорит сотруднику: «Ты — часть нашей команды, и мы хотим, чтобы ты высказывался».

Представители поколения зумеров часто говорят о желании найти место, где они будут чувствовать себя «своими». Речь идет не просто о том, чтобы вписаться в коллектив. Для них есть разница между тем, когда человек вынужден подстраиваться, и тем, когда он может оставаться собой и в то же время быть частью общего дела. Молодые сотрудники хотят чувствовать, что они работают ради большой цели вместе с другими людьми.

В здоровой команде у каждого есть право голоса, но главное — общая миссия. Люди не должны конкурировать друг с другом, они должны дополнять друг друга.

Создать комфортную среду для зумеров — не значит соглашаться на все их требования или отказываться от принципов компании. Лучшие решения, как правило, находятся посередине — между проверенными методами прошлого и новым видением молодого поколения.

Реклама

Эти принципы полезны не только для молодых сотрудников — это шаги, которые могут сделать лучше любую команду.

Новости партнеров