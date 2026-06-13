Полезная грязь: как контакт с землей может сделать нас здоровее и счастливее

как контакт с землей может сделать нас здоровее и счастливее / © Associated Press

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Современная жизнь всё больше отдаляет нас от природы. Мы проводим дни в офисах, передвигаемся по асфальту и стараемся поддерживать стерильную чистоту вокруг себя. Но оказывается, что такая изоляция от природной среды может лишать нас важного источника пользы для организма, об этом рассказало издание The New York Times.

Существует связь между контактом с природными микроорганизмами и более крепким здоровьем. Люди, которые выросли на фермах или регулярно взаимодействовали с природной средой, реже страдают аллергией, астмой и некоторыми воспалительными заболеваниями кишечника.

А сегодня, когда тема микробиома стала одной из самых обсуждаемых в сфере здоровья, интерес к целебным свойствам почвы переживает настоящий ренессанс.

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Земля как средство против стресса

Еще в 1970-х годах ученые обнаружили в почве бактерию Mycobacterium vaccae. Дальнейшие исследования показали, что она может влиять на воспалительные процессы в организме и помогать мозгу лучше реагировать на стресс.

Сегодня ученые все чаще говорят о так называемом «микробном разнообразии» вокруг нас. Когда мы гуляем по лесу, работаем в саду или просто находимся на природе, организм контактирует с огромным количеством полезных микроорганизмов.

Именно поэтому после прогулки по парку или дня, проведённого на даче, многие люди чувствуют не только физическое расслабление, но и улучшение настроения.

Что общего между лесом и крепким иммунитетом

Особенно интересные результаты демонстрируют исследования с участием детей. В ходе одного из экспериментов в Финляндии на территории городских детских садов были созданы участки с настоящей лесной почвой, мхом и растениями. Уже через несколько недель у детей улучшились показатели работы иммунной системы, а состав кишечного и кожного микробиома стал более разнообразным. Положительный эффект сохранялся даже через два года.

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Хотя детский организм особенно чувствителен к воздействию окружающей среды, взрослые также могут извлечь пользу из регулярного контакта с землей и природой.

Самый простой способ оздоровиться — выйти на улицу

Хорошая новость заключается в том, что для этого не нужно переезжать в деревню или заводить собственную ферму. Пешие походы, велопрогулки, кемпинг, работа на приусадебном участке или даже неспешная прогулка по парку помогают контактировать с природными микроорганизмами.

Особую популярность приобретает японская лесная практика — осознанные прогулки на природе, когда человек сосредотачивается на запахах, звуках и тактильных ощущениях. Это не спорт и не медитация в классическом понимании, а способ ощутить окружающую среду всеми органами чувств.

Иногда достаточно просто пройтись босиком по траве или прикоснуться к земле руками.

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Садоводство — новая терапия

Работа с растениями может снижать уровень тревожности, симптомы депрессии и хронического стресса. К тому же это один из самых естественных способов регулярно контактировать с землей.

Для начала не обязательно чтобы у вас был большой огород. На балконе или подоконнике можно выращивать базилик, мяту, зеленый лук, клубнику или помидоры черри. Даже небольшая домашняя зеленая зона создает ощущение связи с природой и помогает замедлить темп жизни.

Взрослым стоит порезвиться в грязи

Психологи всё чаще говорят о том, что взрослым полезно возвращать в свою жизнь элементы детской игры. Создание мини-садов, композиций из природных материалов, выращивание цветов или даже лепка из влажной глины помогают отвлечься от повседневных забот и снизить уровень напряжения.

Контакт с землей действует не только через микробиом. Он также возвращает нас в момент «здесь и сейчас» — именно в то состояние, которого так часто не хватает в эпоху постоянных уведомлений и бесконечного потока информации.

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Одна из самых полезных для здоровья практик этого года не требует дорогих абонементов или сложных программ. Иногда достаточно просто выйти на природу, посадить несколько растений или походить босиком по земле.

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