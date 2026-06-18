Рекс Хойерманн и тайна Гилго-Бич: архитектор, который оказался одним из самых опасных серийных убийц США

Рекс Хойерманн / © Associated Press

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Арест Рекса Хойерманн в июле 2023 года стал кульминацией расследования, которое длилось более десятилетия и считалось одним из самых сложных нераскрытых серийных преступлений в США. Окончательное признание вины в апреле 2026 года положило конец многолетним спекуляциям относительно личности преступника и дало семьям жертв шанс на справедливость.

Двойная жизнь архитектора

Рекс Хойерманн / © Associated Press

Издание Criminal Minds сообщило, что до момента ареста в июле 2023 года Рекс Эндрю Хойерманн оставался практически незаметной фигурой. Он жил в типичном пригороде на Лонг-Айленде примерно в 50 км от Нью-Йорка. Дом, в котором он жил с семьёй, принадлежал его семье на протяжении десятилетий. Именно там Хойерманн вырос после рождения в 1963 году. После смерти отца дом достался Рексу. Несмотря на его профессиональный успех, жилище выглядело запущенным, соседи вспоминали заваленный двор, старые автомобили, кучи хлама и общую неухоженность.

Дом Хойерманна / © Associated Press

В профессиональной жизни Хойерманн производил совершенно иное впечатление. Он был владельцем архитектурно-консалтинговой компании RH Consultants & Associates, офис которой располагался недалеко от Эмпайр-Стейт-Билдинг в центре Манхэттена. Среди клиентов фирмы в разное время были крупные корпорации и организации, в том числе American Airlines, Catholic Charities и другие.

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Хойерманн активно поддерживал имидж успешного специалиста. Он часто давал профессиональные комментарии журналистам, а в некоторых интервью производил впечатление эрудированного эксперта, хорошо ориентирующегося в своей сфере и обладающего многолетним опытом работы.

Аса Эллеруп / © Associated Press

Аса Эллеруп / © Associated Press

Он был женат на Асе Эллеруп, и вместе они воспитывали двоих детей. По словам знакомых, семья вела довольно замкнутый образ жизни и редко участвовала в общественной жизни. После ареста мужа Эллеруп подала на развод, хотя и поддерживала с ним некоторый контакт во время судебного процесса.

Виктория Хойерманн — дочь серийного убийцы / © Associated Press

После задержания журналисты начали собирать показания бывших коллег, соседей и знакомых. Их характеристики часто совпадали. Многие описывали Рекса как интеллектуального человека, но в то же время холодного, высокомерного и склонного к конфликтам. Некоторые коллеги вспоминали, что он мог быть резким, любил доминировать в разговорах и часто производил впечатление человека, считающего себя умнее других. Соседи также отмечали его странное поведение. По их словам, он редко улыбался, почти не поддерживал дружеских отношений с жителями улицы и мог часами работать во дворе с топором или инструментами, не обращая внимания на окружающих. Некоторые родители даже советовали детям держаться как можно дальше от его дома.

Виктория Хойерманн — дочь серийного убийцы / © Associated Press

После ареста особое внимание привлекли и показания людей, знавших Хойерманна ещё со школьных времён. Один из его одноклассников рассказывал журналистам, что в юности Рекс был замкнутым подростком, над которым иногда насмехались сверстники из-за его роста и внешности.

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Именно контраст между этими двумя образами придал делу столь большой резонанс. Днём он был успешным архитектором, мужем и отцом, работавшим в центре Нью-Йорка, и, по версии следствия, на протяжении почти двух десятилетий параллельно вел другую жизнь — серийного убийцы, который охотился на женщин, тщательно планировал преступления и годами избегал разоблачения.

Исчезновение Шеннон Гилберт

Вечером 30 апреля 2010 года 24-летняя Шеннон Гилберт отправилась на очередную встречу с клиентом в закрытый прибрежный район Оук-Бич на южном побережье Лонг-Айленда. Как и многие другие женщины, которые впоследствии будут фигурировать в деле, она работала в эскорт-сфере и находила клиентов через интернет-объявления.

Шеннон Гилберт / © Associated Press

Около двух часов ночи, когда она находилась в доме своего клиента Джозефа Брюера, Гилберт неожиданно позвонила в службу 911. Разговор длился примерно 23 минуты. Запись звонка долгое время оставалась скрытой для общественности, но известно, что во время разговора Шеннон была очень напугана и паниковала. Она неоднократно повторяла диспетчеру, что окружающие пытаются её убить.

После звонка она выбежала из дома и стала беспорядочно бродить по району. Свидетели позже рассказывали, что видели испуганную женщину, которая посреди ночи стучала в двери домов и умоляла о помощи.

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В тот вечер вместе с ней работал водитель Майкл Пак, который привез её на встречу. По его словам, он пытался догнать Гилберт после её побега, однако она отказывалась садиться в автомобиль и продолжала убегать. В последний раз её видели живой около четырёх часов утра.

После этого Шеннон бесследно исчезла.

Расследования, вошедшие в историю криминалистики США

Осенью 2010 года полиция округа Саффолк возобновила поиски Шеннон Гилберт в болотистых районах вдоль Ocean Parkway — узкой автомагистрали, проходящей через барбарьерных островов Атлантического побережья Лонг-Айленда.

Сотрудники правоохранительных органов и аварийные службы осматривают предмет у дороги недалеко от Джонс-Бич, 11 апреля 2011 года, Вонтаг, штат Нью-Йорк

11 декабря 2010 года полицейский Джон Маллиа и его служебная собака Блу проводили очередной обход территории недалеко от Гилго-Бич, и то, что они нашли, не имело никакого отношения к Шеннон.

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Собака наткнулась на скелетированные человеческие останки, завернутые в мешковину. Сначала следователи предположили, что это может быть тело Гилберт. Однако вскоре стало ясно, что они обнаружили совсем другую жертву.

Уже через два дня поисковая операция превратилась в один из крупнейших прорывов в расследовании уголовных дел за последнее десятилетие. 13 декабря 2010 года полиция обнаружила ещё три тела на том же участке Ocean Parkway. Все останки находились на небольшом расстоянии друг от друга, что указывало на возможный серийный характер преступлений.

«Четверка Гилго-Бич»

Найденные жертвы получили неофициальное название «Gilgo Four» («Четвёрка Гилго-Бич»). Именно они стали центральными фигурами предстоящего расследования.

Морин Брейнард-Барнс — 25-летняя молодая женщина, которая пропала 9 июля 2007 года после поездки в Нью-Йорк. Она была матерью двоих детей. В последний раз она связывалась с семьёй по телефону, сообщив, что вскоре вернётся домой.

Мелисса Бартелеми — 24-летняя молодая женщина, пропавшая в июле 2009 года. После её исчезновения родственники получали жуткие звонки от неизвестного мужчины, который звонил с телефона самой Мелиссы. Во время разговоров он насмехался над семьёй и сообщал подробности, свидетельствовавшие о его причастности к преступлению. Именно эти звонки позже стали одной из ключевых характеристик психологического профиля убийцы.

Меган Уотерман — 22-летняя молодая женщина, мать маленькой дочери. Она приехала в Нью-Йорк и исчезла в июне 2010 года после встречи с клиентом в отеле на Лонг-Айленде.

Эмбер Линн Костелло — 27-летняя молодая женщина исчезла в сентябре 2010 года. Перед исчезновением она встретилась с клиентом возле своего дома в Вест-Вавилоне.

Общие черты жертв

Члены группы по защите прав секс-работников / © Associated Press

В ходе расследования дела детективы заметили ряд важных совпадений. Все четыре женщины:

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работали в секс-индустрии

находили клиентов через Craigslist

пропали после договоренностей о встрече с неизвестными мужчинами

были молодыми женщинами в возрасте от 22 до 27 лет

были найдены завернутыми в мешковину

лежали вдоль одного участка Ocean Parkway

Для следователей это стало первым убедительным доказательством того, что они имеют дело не с отдельными преступлениями, а с деятельностью одного серийного убийцы.

Именно раскрытие дела «Четверки Гилго-Бич» превратило местное расследование исчезновения Шеннон Гилберт в одно из самых известных уголовных дел в истории США. Хотя тело самой Шеннон будет найдено лишь через год, в декабре 2011 года, её исчезновение фактически стало тем событием, которое привело следователей к захоронениям серийного убийцы и дало старт расследованию, завершившемуся арестом Рекса Хойерманна лишь через тринадцать лет.

Серия жутких находок

Тайна Гилго-Бич / © Associated Press

После обнаружения тел так называемой «Четверки Гилго-Бич» в декабре 2010 года следователи поняли, что имеют дело не с отдельными преступлениями, а, вероятно, с серийным убийцей, действовавшим на протяжении многих лет. Полиция округа Саффолк расширила район поисков вдоль отдалённой автомагистрали Ocean Parkway. Результаты превзошли самые мрачные ожидания, об этом сообщило издание The New York Times.

Весной 2011 года в ходе масштабных поисковых операций правоохранители начали находить новые человеческие останки. Некоторые из них лежали недалеко от места обнаружения «Четверки Гилго-Бич», другие были разбросаны на десятки километров вдоль побережья и в лесистых районах центрального Лонг-Айленда.

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Джессика Тейлор

Джессика Тейлор / © Associated Press

Одной из важнейших находок стали останки Джессики Тейлор — 20-летней девушки из Нью-Йорка, пропавшей в июле 2003 года. Она работала в секс-индустрии и, как считалось, погибла вскоре после исчезновения.

Еще в 2003 году часть её тела была найдена в центральной части Лонг-Айленда. Тогда следователи не смогли связать это дело с последующими событиями на Гилго-Бич. Лишь в марте 2011 года в ходе новых поисков вдоль Ocean Parkway были найдены голова, кисти и другие части тела Тейлор. Анализ ДНК подтвердил, что останки принадлежат одному человеку.

Именно дело Джессики стало первым доказательством того, что серийный убийца мог использовать несколько мест для сокрытия тел, оставляя одни части в Манорвилле, а другие перевозя к побережью возле Гилго-Бич.

В июне 2024 года Хойерманну официально предъявили обвинение в её убийстве.

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Валери Мак

Валери Мак / © Associated Press

Еще одной жертвой стала 24-летняя женщина из Филадельфии, которая пропала примерно в 2000 году. Она также работала в секс-индустрии.

Часть её останков была найдена в Манорвилле ещё в 2000 году, однако установить личность не удалось. На протяжении многих лет она фигурировала в материалах следствия под именем «Джейн Доу №6». Только в 2020 году благодаря современным методам генетической генеалогии следователям удалось установить её личность.

В декабре 2024 года Хойерманна обвинили в убийстве Валери Мак, а в 2026 году он признал свою вину.

Карен Вергата

В апреле 1996 года на острове Файер-Айленд были найдены оторванные ноги женщины. Через несколько дней на пляже Тобай-Бич обнаружили её череп.

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В течение 27 лет полиция не могла установить личность погибшей. Только в августе 2023 года, после применения генетической генеалогии, жертву идентифицировали как 34-летнюю Карен Вергату из Нью-Йорка.

Хотя Хойерманну формально не предъявляли обвинения в её убийстве, в апреле 2026 года он добровольно признал, что именно он убил Карен.

Сандра Костилла

Самой ранней из известных жертв Хойерманна считается 28-летняя женщина, пропавшая в ноябре 1993 года.

Её тело нашли в лесистой местности на Лонг-Айленде. В отличие от многих других жертв, её останки не были обнаружены на территории Гилго-Бич. Именно поэтому на протяжении многих лет дело Сандры расследовалось отдельно от расследования серии этих убийств. Только после повторного анализа доказательств и генетических материалов следователи пришли к выводу, что её смерть может быть связана с тем же преступником.

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В 2024 году Хойерманна официально обвинили в её убийстве, а позже он признал свою вину.

Тайна Гилго-Бич

«Пичез» и её дочь

Одним из самых трагичных эпизодов дела остается история женщины, известной под прозвищем «Пичес» («Peaches» — англ. «персик»). Так её назвали следователи из-за характерной татуировки в виде персиков на груди.

В июне 1997 года её расчлененное туловище было найдено в парке штата Хэмпстед-Лейк. Прошло почти пятнадцать лет, прежде чем во время поисков возле Гилго-Бич были найдены другие части её тела. Рядом обнаружили останки маленькой девочки в возрасте примерно от полутора до двух лет.

Позже анализ ДНК подтвердил, что ребенок был дочерью «Пичез». В 2022 году следователям удалось установить личность женщины, и ею оказалась Таня Дениз Джексон. Несмотря на это, обстоятельства гибели матери и ребёнка остаются окончательно невыясненными, а Хойерманну официально не предъявляли обвинений по этому делу.

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Неизвестный мужчина азиатской внешности

Его останки были обнаружены в апреле 2011 года недалеко от других захоронений. Эксперты установили, что это молодой человек азиатского происхождения в возрасте примерно от 17 до 23 лет. На момент смерти он был одет в женскую одежду, поэтому следователи предполагают, что он мог работать в секс-индустрии, однако окончательно его личность так и не установлена. Он остается одной из неразгаданных загадок дела Гилго-Бич.

Сколько жертв было на самом деле

Полицейские стоят на страже, пока правоохранители проводят обыск в доме Рекса Хойерманна / © Associated Press

Когда весной 2011 года завершился основной этап поисков, у правоохранительных органов было не менее десяти комплектов человеческих останков, найденных вдоль Ocean Parkway и в прилегающих районах.

Однако вопрос о количестве жертв остаётся открытым даже сегодня. После ареста Рекса Хойерманн прокуроры доказали его причастность к восьми убийствам, которые он признал в суде:

Сандра Костилла

Карен Вергата

Валери Мак

Джессика Тейлор

Морин Брейнард-Барнс

Мелисса Бартелеми

Меган Уотерман

Эмбер Костелло

В то же время следователи никогда официально не заявляли, что все останки, найденные в ходе поисков в 2010–2011 годах, принадлежат именно жертвам Хойерманна. Часть находок может быть связана с другими преступлениями, даже с другими убийцами, сообщило издание BBC.

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Именно поэтому дело Гилго-Бич остаётся частично нераскрытым даже после вынесения пожизненного приговора Рексу Хойерманну. Для следователей главный вопрос сегодня звучит не «кто был убийцей», а «были ли найдены все жертвы и известны ли правоохранительным органам все его преступления».

Как следователи вышли на Рекса Хойерманна

Рекс Хойерманн / © Associated Press

На протяжении более десяти лет дело Гилго-Бич оставалось одним из самых известных нераскрытых серийных преступлений в США. Несмотря на огромный общественный резонанс, сотни проверенных версий и многолетнюю работу детективов, полиция не могла назвать ни одного реального подозреваемого.

Ситуация изменилась в 2022 году, когда вновь созданная межведомственная оперативная группа с участием полиции округа Саффолк и ФБР начала фактически пересматривать дело с нуля. В отличие от предыдущих лет, следователи решили вернуться к мельчайшим деталям, которые раньше могли показаться несущественными, об этом говорится в материале издания CNN.

Одной из таких деталей стало описание автомобиля, полученное ещё в сентябре 2010 года после исчезновения Эмбер Линн Костелло.

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Архивные свидетельства

Сосед беседует с сотрудниками правоохранительных органов, которые работают на улице во время обыска дома / © Associated Press

Незадолго до своего исчезновения Костелло встречалась с клиентом возле дома в Вест-Вавилоне, где проживала вместе со своими соседями по комнате.

Один из жильцов дома, который видел этого мужчину, позже описал его как очень высокого и крепкого. Свидетель обратил внимание на его необычную внешность и впоследствии охарактеризовал его как человека, похожего на «огра».

Еще более важным оказалось описание автомобиля. Свидетель сообщил полиции, что мужчина ездил на темном Chevrolet Avalanche первого поколения.

На тот момент эта информация не принесла результатов. Однако в 2022 году детективы решили проверить все имеющиеся регистрационные базы и установить владельцев таких автомобилей в регионе. Оказалось, что Chevrolet Avalanche первого поколения был относительно редкой моделью. Количество потенциальных владельцев оказалось значительно меньше, чем ожидали следователи.

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Среди них был Рекс Хойерманн, более того, его внешность удивительно точно соответствовала описанию свидетеля: рост около 198 см, массивное телосложение и характерные черты лица.

Телефонные данные

После того как всплыла фамилия Хойерманна, следователи приступили к анализу мобильных телефонов и звонков. Именно здесь расследование сделало огромный шаг вперёд.

Еще в ходе первоначального расследования было установлено, что некоторые жертвы связывались с клиентом через так называемые «одноразовые» мобильные телефоны. Такие аппараты приобретались без контрактов и часто использовались преступниками для анонимной связи.

Оперативная группа проанализировала тысячи записей телефонных разговоров. Данные показали, что несколько телефонов, которые использовались для связи с жертвами, регулярно появлялись в одних и тех же местах.

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Чаще всего эти устройства фиксировались вблизи офиса Хойерманна в центре Манхэттена, возле его дома и на маршрутах его ежедневных поездок.

Особое внимание привлекли звонки сестре Мелиссы Бартелеми. После исчезновения девушки неизвестный мужчина звонил её семье и пользовался телефоном самой жертвы. Позже анализ показал, что эти звонки совершались из разных районов Нью-Йорка, но все они совпадали с местами, которые регулярно посещал Рекс.

Скрытое наблюдение

Тайна Гилго-Бич / © Associated Press

К весне 2023 года подозрения в отношении Хойерманна стали настолько серьёзными, что за ним установили скрытое наблюдение. Детективы следили за его передвижениями, изучали финансовые операции, анализировали интернет-активность и пытались получить биологический материал для сравнения с уликами по делу.

Сам Хойерманн об этом и не догадывался. Следователи намеренно избегали любых действий, которые могли бы насторожить подозреваемого. По словам прокурора округа Саффолк Рэя Тирни, оперативная группа сознательно работала максимально тихо, чтобы не дать ему возможности уничтожить потенциальные улики.

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Пицца всё изменила

Сотрудник криминалистической лаборатории кладет пакет в кузов грузовика, пока правоохранители проводят обыск в доме Рекса / © Associated Press

Решающий прорыв произошёл в начале 2023 года. В ходе скрытого наблюдения детективы заметили, как Хойерманн выбросил остатки еды после обеда возле своего офиса на Манхэттене.

Среди мусора лежала коробка из-под пиццы и недоеденная корочка. Поскольку предмет был выброшен в общественный мусорный контейнер, полиция могла на законных основаниях изъять его для проведения экспертизы. Криминалисты получили образец ДНК из остатков слюны и сравнили его с биологическими следами, изъятыми в ходе расследования убийств. Результат стал одним из важнейших доказательств по делу.

На местах захоронений и среди вещественных доказательств на протяжении многих лет хранились несколько волосков, найденных на мешковине и рядом с телами жертв. Современные методы генетического анализа позволили получить из них пригодный для исследования материал даже спустя десятилетия после преступлений. Эксперты установили, что один из мужских волосков генетически совпадает с ДНК Рекса Хойерманна.

Кроме того, следователи обнаружили волосы, принадлежавшие его жене. Это не означало её причастности к преступлениям. По мнению следствия, волосы могли оказаться на жертвах в результате повседневного контакта с вещами или транспортом мужа. Прокуроры позже подчеркивали, что на момент совершения большинства убийств жена и дети часто находились за пределами штата, что давало Рексу возможность действовать без свидетелей.

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Рекс Хойерманн / © Associated Press

13 июля 2023 года оперативники задержали Рекса возле его офиса в центре Манхэттена. На следующий день ему официально предъявили первые обвинения в убийствах, а также назвали главным подозреваемым в убийстве Морин Брейнард-Барнс. Позже список обвинений расширялся по мере поступления новых доказательств.

От отрицания к признанию вины

Рекс Гойерменн, 17 июня 2026 года / © Associated Press

После ареста Рекс категорически отвергал все обвинения. В ходе первых судебных заседаний он не признал себя виновным ни по одному из пунктов обвинения, а его адвокаты настаивали, что следствие поспешило с выводами.

В первые месяцы после ареста казалось, что дело может превратиться в многолетнюю юридическую битву. Однако параллельно с этим прокуроры продолжали расширять объем доказательств.

Следователи вновь изучили вещественные доказательства, изъятые ещё в начале 2000-х годов. В то же время прокуратура постепенно расширяла список жертв, которых связывали с Хойерманном. Если сначала обвинение касалось только так называемой «Четвёрки Гилго-Бич», то впоследствии к делу были добавлены новые имена.

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Канал PBS сообщил, что к 2025 году, по версии следствия, Рекс действовал как минимум с 1993 года и тщательно планировал свои преступления, использовал одноразовые телефоны, анонимные контакты и отдаленные места для сокрытия тел.

Весной 2026 года, после почти трёх лет отрицания, Хойерманн согласился признать свою вину. В рамках судебного соглашения он признал свою ответственность за серию убийств, совершенных в период с 1993 по 2010 год, а также подтвердил свою причастность к смерти Карен Вергаты.

В ходе судебного заседания он фактически отказался от своей прежней позиции о невиновности и согласился с изложенными прокуратурой обстоятельствами преступлений. Признание вины означало, что дело, которое более десяти лет оставалось символом нераскрытого серийного убийства, наконец получило юридическое завершение.

Жизнь за решеткой

Рекс Хойерманн, 17 июня 2026 года / © Associated Press

После ареста в июле 2023 года Рекс Хойерманн оказался в тюрьме округа Саффолк. Учитывая общественный резонанс дела, администрация тюрьмы приняла решение содержать его в условиях добровольной защитной изоляции. Такой режим часто применяется к лицам, которые могут стать объектом нападений со стороны других заключённых в связи с характером совершённых преступлений.

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По словам шерифа округа, он практически не допускал дисциплинарных нарушений на протяжении всего периода пребывания под стражей, соблюдал распорядок дня, не вступал в конфликты с персоналом и в целом вел себя как образцовый заключенный. Однако сотрудники учреждения неоднократно отмечали, что его внешнее спокойствие не сопровождалось видимым раскаянием.

По данным издания ABC News, большую часть времени он проводил в камере, где читал книги, смотрел телепередачи и работал с документами по своему делу. Во время пребывания под стражей он поддерживал контакты с членами семьи. Несмотря на громкие обвинения, близкие не отказались от общения с Рексом. Его жена Аса посещала судебные заседания и поддерживала связь с мужем даже после ареста, хотя после задержания подала заявление на развод.

Аса Эллеруп (слева) — жена Рекса Хойерманна, и Виктория Хойерманн (справа) — их дочь / © Associated Press

Аса Эллеруп, слева в центре, жена Рекса Хойерманна и Виктории Хойерманн, дочь, справа / © Associated Press

Переписка с убийцей «Счастливое лицо»

Одной из самых необычных ситуаций стала переписка Хойерманна с Китом Хантером Джесперсоном — серийным убийцей, известным под прозвищем «Счастливое лицо» («Happy Face Killer»). Джесперсон отбывает пожизненное заключение за серию убийств, совершенных в 1990-х годах, и уже много лет активно переписывается с журналистами, психологами-криминалистами и другими заключёнными.

Издание Biography сообщило, что после ареста Рекса между ними завязалась переписка, о которой позже стало известно журналистам. Джесперсон якобы пытался установить контакт с человеком, которого называли одним из самых известных серийных убийц современной Америки. Сам факт такой переписки вызвал значительный общественный интерес, хотя никакого практического значения для расследования она не имела.

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День вынесения приговора

Рекс Хойерманн, 17 июня 2026 года / © Associated Press

17 июня 2026 года здание Верховного суда округа Саффолк стало местом завершения одного из самых громких уголовных дел современной Америки. В суд прибыли родственники почти всех известных жертв. Многие из них десятилетиями жили между надеждой и отчаянием. Некоторые дети погибших выросли, создали собственные семьи и стали взрослыми ещё до того, как была установлена личность убийцы. Каждый из них получил слово и смог сказать Рексу то, что чувствовали все эти долгие годы, об этом рассказало издание CBS News New York.

Мелисса Канн, сестра Морин Брейнард Барнс, выступает перед вынесением приговора серийному убийце 17 июня 2026 года. / © Associated Press

Во время выступлений родственников Рекс Хойерманн оставался почти неподвижным. Журналисты, присутствовавшие в зале суда, отмечали, что он в основном смотрел вперед и почти не реагировал на эмоциональные показания.

По информации Guardian News после признания вины он фактически отказался оспаривать обвинения, однако для многих потерпевших это не означало искреннего раскаяния. После завершения выступлений слово взял судья Тимоти Маццеи. Его речь стала одним из самых цитируемых моментов всего процесса.

Обращаясь к подсудимому, он подчеркнул, что перед ним стоит человек, который на протяжении многих лет охотился на уязвимых женщин, злоупотребляя их доверием и социальной незащищенностью. Маццеи охарактеризовал Хойерманна как «отвратительного» и «ничтожного» человека, судья подчеркнул, что масштаб причиненной им боли невозможно измерить никаким приговором

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Судья Тим Маццеи растрогался, когда двоюродная сестра Джессики Тейлор выступила с речью перед потерпевшей во время вынесения приговора 17 июня 2026 года. / © Associated Press

После этого суд огласил приговор. Хойерманн получил наказание, которое фактически гарантирует, что он проведёт остаток жизни за решёткой. Суд назначил несколько пожизненных сроков без права на условно-досрочное освобождение, а также дополнительные наказания по другим эпизодам дела. По завершении всех процедур его должны перевести из местной тюрьмы округа Саффолк в пенитенциарную систему штата Нью-Йорк.

Именно там он проведёт остаток своей жизни.

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