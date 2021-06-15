БДСМ - это не больно: особенности популярной сексуальной техники

В нынешнее время все больше людей открыто говорят о сексе, а воплощение сексуальных фантазий перестает быть чем-то постыдным и запретным в обществе.

Мы поговорили с основателем первого в Украине БДСМ-клуба BiBar Олегом Соколовым о том, что такое БДСМ и почему это не так страшно, как многие думают.

БДСМ набирает все больше популярности во всем мире. Модели в портупеях и ошейниках гуляют по подиумам самых престижных Модных домов, звезды облачаются в латекс, а домохозяйки заказывают себе наборы плеток.

Фото PR Batteries

Фото PR Batteries

Фото PR Batteries

Согласно определениям сексологов, БДСМ не является извращением. Это психологическая субкультура, которая, если вдуматься, является основой взаимодействия всего нашего социума. Кем-то командовать, кому-то подчиняться, следовать кем-то навязанной дисциплине, получать удовольствие от запретных вещей. Что же удивляться тому, что это стало одной из самых распространенных сексуальных культур?

Фото PR Batteries

Четыре буквы BDSM включают несколько расшифровок.

BD: Bondage, Discipline – связывание и дисциплина. Тут и ролевые игры, и мумификация, и шибари – сотня вариаций и практик.

DS: Domination, Submission — доминирование, подчинение. Это основа субкультуры, Альфа и Омега всего движения.

SM: Sadism, Masochism — садизм и мазохизм, в честь Захер фон Мазоха и знаменитого Маркиза де Сада. Тут все, что связано с болью – и причинять, и принимать.

Фото PR Batteries

Для некоторых даже описание дисциплин и практик уже пугающее. Но тут важно помнить, что БДСМ – это игра. И не просто игра, а добровольная игра, где все участники процесса получают истинное удовольствие и соблюдают 3 основных правила субкультуры: безопасность, добровольность и разумность.

Фото PR Batteries

Вы когда-нибудь баловались с наручниками? Шлепали любимую по попке? Рассказывали, что вы хотите, чтобы с вами сделали? Добро пожаловать в мир БДСМ, вы там уже были. Стереотипы про боль, слезы, насилие, страдание и прочее навязаны порно и не более. Порноинудстрия — это коммерческий продукт, который делает то, что продается дороже.

Фото PR Batteries

Фото PR Batteries

БДСМ – не про боль. БДСМ – про иные стороны удовольствий и желаний, которые есть абсолютно в каждом из нас. Главное - пробовать эти практики в правильном месте и с соблюдением техники безопасности.

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