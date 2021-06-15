БДСМ - это не больно: особенности популярной сексуальной техники

В нынешнее время все больше людей открыто говорят о сексе, а воплощение сексуальных фантазий перестает быть чем-то постыдным и запретным в обществе.
Мы поговорили с основателем первого в Украине БДСМ-клуба BiBar Олегом Соколовым о том, что такое БДСМ и почему это не так страшно, как многие думают.
БДСМ набирает все больше популярности во всем мире. Модели в портупеях и ошейниках гуляют по подиумам самых престижных Модных домов, звезды облачаются в латекс, а домохозяйки заказывают себе наборы плеток.
Согласно определениям сексологов, БДСМ не является извращением. Это психологическая субкультура, которая, если вдуматься, является основой взаимодействия всего нашего социума. Кем-то командовать, кому-то подчиняться, следовать кем-то навязанной дисциплине, получать удовольствие от запретных вещей. Что же удивляться тому, что это стало одной из самых распространенных сексуальных культур?
Четыре буквы BDSM включают несколько расшифровок.
BD: Bondage, Discipline – связывание и дисциплина. Тут и ролевые игры, и мумификация, и шибари – сотня вариаций и практик.
DS: Domination, Submission — доминирование, подчинение. Это основа субкультуры, Альфа и Омега всего движения.
SM: Sadism, Masochism — садизм и мазохизм, в честь Захер фон Мазоха и знаменитого Маркиза де Сада. Тут все, что связано с болью – и причинять, и принимать.
Для некоторых даже описание дисциплин и практик уже пугающее. Но тут важно помнить, что БДСМ – это игра. И не просто игра, а добровольная игра, где все участники процесса получают истинное удовольствие и соблюдают 3 основных правила субкультуры: безопасность, добровольность и разумность.
Вы когда-нибудь баловались с наручниками? Шлепали любимую по попке? Рассказывали, что вы хотите, чтобы с вами сделали? Добро пожаловать в мир БДСМ, вы там уже были. Стереотипы про боль, слезы, насилие, страдание и прочее навязаны порно и не более. Порноинудстрия — это коммерческий продукт, который делает то, что продается дороже.
БДСМ – не про боль. БДСМ – про иные стороны удовольствий и желаний, которые есть абсолютно в каждом из нас. Главное - пробовать эти практики в правильном месте и с соблюдением техники безопасности.
Читайте также: 5 секс-трендов, которые грех не попробовать