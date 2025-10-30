ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Секс
Количество просмотров
396
Время на прочтение
3 мин

Без табу: что стоит знать о людях, которым нравится БДСМ

Попробуем разобраться, как на самом деле выглядит мир БДСМ и почему его сторонники могут быть счастливее и психически здоровее, чем другие люди.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Без табу: что стоит знать о людях, которым нравится БДСМ

Без табу: что стоит знать о людях, которым нравится БДСМ / © Credits

Еще недавно БДСМ считали чем-то «запретным» и «психологически нездоровым». Но издание Psychology Today рассказало, что люди, которым нравятся элементы БДСМ, психически здоровы, эмоционально стабильны и даже менее подвержены стрессу.

После БДСМ-сессий уровень гормона стресса — кортизола, значительно уменьшается. Люди чувствуют расслабление, приподнятое настроение и состояние, похожее на медитацию или «поток» — то же чувство, которое испытывают спортсмены или художники, когда полностью погружаются в любимое дело.

Мифы, которые пришло время развеять

  1. «БДСМ — это патология». Это утверждение давно устарело, еще в 2013 году Американская психиатрическая ассоциация официально исключила БДСМ из списка психических расстройств (DSM-V). Современная психология признает, если все происходит по согласию, без насилия и вреда, то это — просто форма интимной игры, такая же нормальная, как и любое другое проявление сексуальности.

  2. «Те, кто интересуются БДСМ, есть детские травмы». На самом деле это не так, люди, которые практикуют БДСМ, не чаще других переживали насилие или сексуальные травмы.

  3. «БДСМ — это о боли». Боль может быть лишь элементом игры, но главное — контроль, границы, доверие и совместная договоренность В БДСМ главную роль имеет не «доминант», а сабмиссив — именно он задает границы и использует «стоп слово», которое мгновенно останавливает любое действие.

Наука об удовольствии

  • Те, кто практикует БДСМ, испытывают меньше сексуального дистресса и больше эротического удовольствия.

  • «Кинки» люди менее тревожны, более открыты, общительны и более уверены в себе, чем любители традиционного секса.

Не только о сексе, но и о близости

Многие практики описывают БДСМ не как форму насилия, а как интимный акт доверия. Это пространство, где партнеры полностью открыты, честны и уязвимы друг перед другом. БДСМ-сессия часто требует большей коммуникации, чем обычный секс:

  • обсуждение желаний и границ;

  • установление «контракта» или правил;

  • договоренность о «стоп слове»;

  • совместное завершение игры и забота после нее.

Такое взаимодействие формирует глубокую эмоциональную близость, которую многие участники описывают как «более настоящую, чем обычные отношения». Так что БДСМ — уже давно не маргинальная ниша.

«Пятьдесят оттенков серого»

Скандальная трилогия Э. Л. Джеймс сделала БДСМ мейнстримом, но и породила немало мифов.

  • Ее плюс — она показала важность договоренностей, границ и «стоп слов».

  • Ее минус — романтизировала токсичные отношения, где у героя было травматическое прошлое, что якобы объясняет его «кинки» склонности.

Реальные БДСМ-сообщества отмечают, что каждый участник — психически здоровый взрослый, который сознательно выбирает свой способ наслаждения.

Сегодня психологи сходятся во мнении, что БДСМ — это просто еще один путь к близости, самопознанию и удовольствию. Здесь главное — взаимное согласие, уважение и коммуникация. И, возможно, пришло время перестать делить людей на «нормальных» и «со странными предпочтениями». Потому что в конце концов, здоровые и счастливые — именно те, кто честно принимает собственные желания.

Дата публикации
Количество просмотров
396
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie