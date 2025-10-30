Без табу: что стоит знать о людях, которым нравится БДСМ / © Credits

Еще недавно БДСМ считали чем-то «запретным» и «психологически нездоровым». Но издание Psychology Today рассказало, что люди, которым нравятся элементы БДСМ, психически здоровы, эмоционально стабильны и даже менее подвержены стрессу.

После БДСМ-сессий уровень гормона стресса — кортизола, значительно уменьшается. Люди чувствуют расслабление, приподнятое настроение и состояние, похожее на медитацию или «поток» — то же чувство, которое испытывают спортсмены или художники, когда полностью погружаются в любимое дело.

Мифы, которые пришло время развеять

«БДСМ — это патология». Это утверждение давно устарело, еще в 2013 году Американская психиатрическая ассоциация официально исключила БДСМ из списка психических расстройств (DSM-V). Современная психология признает, если все происходит по согласию, без насилия и вреда, то это — просто форма интимной игры, такая же нормальная, как и любое другое проявление сексуальности. «Те, кто интересуются БДСМ, есть детские травмы». На самом деле это не так, люди, которые практикуют БДСМ, не чаще других переживали насилие или сексуальные травмы. «БДСМ — это о боли». Боль может быть лишь элементом игры, но главное — контроль, границы, доверие и совместная договоренность В БДСМ главную роль имеет не «доминант», а сабмиссив — именно он задает границы и использует «стоп слово», которое мгновенно останавливает любое действие.

Наука об удовольствии

Те, кто практикует БДСМ, испытывают меньше сексуального дистресса и больше эротического удовольствия.

«Кинки» люди менее тревожны, более открыты, общительны и более уверены в себе, чем любители традиционного секса.

Не только о сексе, но и о близости

Многие практики описывают БДСМ не как форму насилия, а как интимный акт доверия. Это пространство, где партнеры полностью открыты, честны и уязвимы друг перед другом. БДСМ-сессия часто требует большей коммуникации, чем обычный секс:

обсуждение желаний и границ;

установление «контракта» или правил;

договоренность о «стоп слове»;

совместное завершение игры и забота после нее.

Такое взаимодействие формирует глубокую эмоциональную близость, которую многие участники описывают как «более настоящую, чем обычные отношения». Так что БДСМ — уже давно не маргинальная ниша.

«Пятьдесят оттенков серого»

Скандальная трилогия Э. Л. Джеймс сделала БДСМ мейнстримом, но и породила немало мифов.

Ее плюс — она показала важность договоренностей, границ и «стоп слов».

Ее минус — романтизировала токсичные отношения, где у героя было травматическое прошлое, что якобы объясняет его «кинки» склонности.

Реальные БДСМ-сообщества отмечают, что каждый участник — психически здоровый взрослый, который сознательно выбирает свой способ наслаждения.

Сегодня психологи сходятся во мнении, что БДСМ — это просто еще один путь к близости, самопознанию и удовольствию. Здесь главное — взаимное согласие, уважение и коммуникация. И, возможно, пришло время перестать делить людей на «нормальных» и «со странными предпочтениями». Потому что в конце концов, здоровые и счастливые — именно те, кто честно принимает собственные желания.