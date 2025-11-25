Больше секса, больше денег: правда ли, что пары с активной сексуальной жизнью имеют более высокий доход

правда ли, что пары с активной сексуальной жизнью имеют более высокий доход / © Credits

Одно из таких — публикация, о которой рассказывало издание CBS Interactive и в которой идет речь о том, что взрослые, которые ведут активную сексуальную жизнь, в среднем зарабатывают больше.

Но что за этим стоит, действительно ли частная жизнь может отражаться на карьере и самое главное, идет ли здесь речь о прямом влиянии или просто совпадение факторов, попробуем разобраться.

О чем на самом деле идет речь в исследовании

Исследование Дридакиса проанализировало данные 7 500 взрослых людей в возрасте 26-50 лет. Респондентов опрашивали о состоянии здоровья, социальной жизни, уровне благосостояния, ситуации на работе и доходов. Все в рамках большого социально-экономического анализа.

Оказалось, что взрослые, которые сообщали о более активной личной жизни, в среднем имели более высокие доходы, а те, кто не имел пары или интимных отношений в течение определенного времени, наоборот, ниже, примерно на 3%.

Частная жизнь «повышает зарплату»

Сам исследователь сразу отмечает, что обнаружена корреляция, а не причинно-следственная связь. То есть речь не идет о том, что человек автоматически зарабатывает больше только потому, что у него есть отношения. Возможны и другие объяснения:

Уверенность и социальность. Исследования показывают, что люди, которые чувствуют себя счастливее, увереннее и имеют эмоциональную поддержку, часто проявляют больше активности и инициативы в работе.

Здоровье. Респонденты с активной личной жизнью в целом чаще имели лучшие показатели здоровья. А хорошее самочувствие нередко связано с производительностью на работе.

Экстраверсия и социальные связи. Экстравертные, энергичные люди легче строят как отношения, так и профессиональные контакты, и это может влиять на доход.

Благосостояние и возможности. Возможно также, что взрослые, которые уже имеют более высокий доход, чувствуют себя увереннее и имеют больше возможностей для социальной жизни.

Другими словами, это комплекс взаимосвязанных факторов, а не «формула успеха».

Ученые и раньше уже находили подобные связи. Это подтверждает мысль, что благополучие взрослого человека формируется многими взаимосвязанными компонентами, среди которых — здоровье, отношения, социальная поддержка, ощущение счастья и собственной ценности.

Маслоу тоже было бы что сказать

Дридакис вспоминает классическую пирамиду Маслоу: базовые потребности человека, среди которых и потребность в близких эмоциональных связях, влияют на то, как мы реализуем себя в других сферах.

Если человек чувствует себя одиноким или эмоционально истощенным, это может сказываться и на его работе. Это не о частных подробностях, это об общем психоэмоциональном состоянии человека.

Исследование показывает важную вещь, эмоциональное и социальное счастье взрослого человека связано с качеством его жизни, в том числе и профессиональной. Это не совет и не «рецепт успеха», а скорее напоминание, что здоровье, поддержка, близкие отношения и психологическая стабильность — все это важно для того, чтобы взрослый человек чувствовал себя счастливым и мог полноценно реализовываться в работе и жизни.

Благополучие взрослого человека — многогранно и все его части важны. А успешность и здоровье — это не результат одного фактора, а целая система взаимосвязанных элементов жизни.