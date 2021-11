Чем отличается мужская секс-зависимость от женской

Оказывается, секс-зависимость и гиперсексуальность – разные понятия. Гиперсексуальность у женщин называют нимфоманией, а у мужчин – сатириазис.

Но дело в том, что и секс-зависимость имеет свою "гендерную окраску", и в зависимости от пола протекает по-разному. А как именно, комментирует Никита Галапач, врач-сексолог (сексопатолог) 5-й городской больницы Львова, гипнотерапевт, член восточноевропейской ассоциации гипнотерапевтов и клинических сексологов.

Сексуальная зависимость на сегодняшний день не считается болезнью, потому что зависимость от похоти сложно объективно диагностировать, как другие виды аддикций, то есть зависимостей, которые имеют ряд конкретных диагностических критериев. Поэтому в действующей сейчас Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) такого диагноза нет. Но в ожидаемой МКБ-11 уже будет "компульсивное расстройство сексуального поведения", при котором люди испытывают дискомфорт от постоянных эротических мыслей, фантазий и навязчивого сексуального поведения.

Такие люди сами называют себя сексуально зависимыми, или сексоголиками, исходя из субъективных ощущений. Похоть действительно мешает им жить.

Если человек не может контролировать свое поведение, то можно говорить о зависимости, но есть еще понятие гиперсекуальности, то есть, повышенного полового влечения, которое тоже доставляет много хлопот, и зачастую сопровождается нестандартными формами сексуального влечения, так называемыми парафилиями. К ним относится вуайеризм, эксгибиционизм, педофилия, зоофилия, некрофилия и пр.

Сегодня специалистами используется шкала определения сексуальной зависимости PATHOS, где P – Preoccupied, то есть, озабоченность эротической сферой; A – ashamed, то есть, стыд из-за своего сексуального поведения или эротических фантазий; T – treatment, то есть, поиск и реализация борьбы с постоянным навязчивым влечением; H – hurt other – нанесение вреда другим; O – out of control, неконтролируемость поведения, которая говорит о зависимости; S– sadness – грусть после совершения полового акта. Вне зависимости от того, совершил ли этот человек половой акт с самим собой или с другим человеком, после него сексоголики ощущают грусть или вину.

Если говорить о среднестатистическом мужчине-сексоголике, то это, как правило, нарциссический, самовлюбленный человек с рядом комплексов. Часто проблема у них начинается с детства – по словам самих сексогогиков, они рано начинают обращать особое внимание на женскую одежду, особенно нижнее белье, испытывать возбуждение и повышенный интерес к эротической сфере раньше, чем их сверстники. Но это характерно не для всех, ведь стать зависимым от своей похоти может любой человек, потому что сексуальное влечение есть практически у каждого, и оно может взять над человеком контроль в любом месте и в любое время по команде мощнейшего инстинкта сохранения вида. А станет ли это минутным помутнением сознания или перерастет в зависимость – вопрос конкретный и зависит от многих обстоятельств.

А вот у женщин секс-зависимость часто проистекает из патологической влюбленности с неизбежной идеализацией объекта любви. Если такое состояние не взаимно и длится довольно долго, но половые контакты с любимым все-таки были, то такая ситуация может обернуться не только любовной депрессией, но и сексуальной зависимостью от конкретного человека. Проявляется такая зависимость в том, что женщина теряет способность испытывать оргазм, а то и просто получать удовольствие от близости с другими мужчинами. При этом все мысли заняты фантазиями о любимом, и половой акт с ним обретает такую ценность, что возможные альтернативы не вызывают никакого интереса. В отсутствие же объекта обожания развивается любовная депрессия, которая сопровождается ощущением металлического предмета в области сердца, и является прямым показанием для посещения специалиста, потому что может привести к печальным последствиям.

Для сексоголиков есть сообщества анонимных сексоголиков, работающие по 12-шаговой программе борьбы с зависимостью. Первый шаг – это признание своей беспомощности по отношению к своей зависимости. Дальше идет работа с наставниками-"спонсорами" и привлечением на помощь "высших сил", которые каждый понимает по-своему.

С медицинской точки зрения их подход – полный отказ от секса вне брака и соблюдение так называемой сексуальной трезвости – несколько радикальный. Поэтому сексоголики иногда срываются после многих лет сексуальной трезвости, достигая "точки невозврата", после которой они уже не возвращаются в группы, а полностью отдаются во власть похоти, которая умеет ждать. Поэтому специалисты склоняются к традиционным клиническим методикам, хотя многим секс-зависимым действительно помогают программы 12 шагов, и их тоже можно предлагать как вариант борьбы с проблемой.

