Что делать, если недержание мочи мешает вашей сексуальной жизни / © Credits

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По данным издания American Sexual Health Association , многие женщины, сталкивающиеся с этой проблемой, избегают секса из-за страха неконтролируемой утечки мочи, почти каждая третья женщина со стрессовым недержанием мочи избегает интимной близости именно по этой причине.

Однако недержание мочи не должно стать препятствием для полноценной сексуальной жизни. Есть много эффективных методов борьбы с этим состоянием, которые помогут вернуть уверенность в себе и наслаждаться интимной близостью без лишнего стресса.

Подготовка к интимной близости

Некоторые простые изменения в образе жизни могут помочь снизить риск недержания мочи во время секса:

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Контролируйте питание и питьевой режим. Некоторые продукты и напитки могут раздражать мочевой пузырь и усугублять недержание. Следует ограничить употребление кофе, алкоголя, газированных напитков, а также острых, кислых и соленых блюд.

Уменьшите потребление жидкости перед сексом. Избегайте большого количества напитков за 1–2 ч до интимной близости.

Упражняйте «двойное мочеиспускание». Это означает, что перед половым актом следует посетить туалет дважды с кратким промежутком времени. Это поможет максимально опорожнить мочевой пузырь.

Используйте защитные подстилки. Если вас беспокоит возможная утечка мочи, можно застелить кровать специальной водонепроницаемой подкладкой или полотенцем.

Выбирайте комфортные позы. Некоторые позы могут создавать меньшую нагрузку на мочевой пузырь и мышцы тазового дна. Например, позиции, позволяющие снизить давление на живот, могут быть более комфортными.

Укрепление тазового дна

Один из самых эффективных способов контролировать недержание мочи – это укрепление мышц тазового дна. Выполнение упражнений Кегеля помогает улучшить тонус мышц, поддерживающих мочевой пузырь и уретру, что значительно снижает риск утечки мочи во время секса.

Регулярные тренировки не только помогают контролировать недержание, но и улучшают сексуальную чувствительность и могут сделать более яркими оргазмы.

Психологический аспект

Недержание мочи может вызвать стресс, стыд и тревожность при интимной близости. Однако открытость в общении с партнером может значительно снизить этот дискомфорт. Следует рассказать о ситуации и вместе найти способы, которые помогут чувствовать себя увереннее.

Если тревожность слишком высока, то можно обратиться к психологу или сексологу, который поможет разобраться со страхами и вернуть радость от интимной близости.

Медицинские методы лечения

Если изменения в образе жизни и упражнения не дают желаемого эффекта, следует обратиться к врачу. Современная медицина предлагает различные методы лечения недержания мочи, в частности:

Лекарственные препараты, помогающие контролировать активность мочевого пузыря.

Физиотерапия, включающая электростимуляцию мышц тазового дна.

Хирургические методы, такие как имплантация слинговых систем или инъекции специальных препаратов в уретры.

Важно помнить , что недержание мочи – это не приговор и современные методы лечения могут помочь справиться с этой проблемой.

Недержание мочи может оказывать влияние на сексуальную жизнь, но это не должно стать причиной отказа от интимной близости. Благодаря правильной подготовке, укреплению мышц тазового дна, открытому общению с партнером и медицинской поддержке можно вернуть уверенность в себе и наслаждаться полноценной жизнью. Не бойтесь обращаться за помощью – современные методы лечения значительно улучшают качество жизни с этой проблемой.