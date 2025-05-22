Диспареуния: что делать, если секс приносит невыносимую боль

Что делать, если секс приносит невыносимую боль / © Credits

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Такое состояние имеет медицинское название — диспареуния и по данным издания American Sexual Health Association, примерно 10-20% женщин во всем мире испытывают постоянную боль во время сексуального акта. В своей статье издание рассказало, почему возникает диспареуния, каковы ее типы, что делать, если секс вызывает боль и как вернуть удовольствие в интимную жизнь.

Диспареуния — это медицинский термин, означающий боль, которая возникает во время сексуального акта или после него. Он может быть кратковременным или хроническим, слабым или резким, локализованным снаружи или глубоко внутри.

Это не только физический дискомфорт. Боль во время секса может оказывать влияние на эмоциональное состояние, снижать самооценку, вызывать тревожность, избегание близости и даже проблемы в отношениях.

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Типы диспареунии

Существует два основных типа диспареунии:

Входная (суперфициальная) диспареуния. Боль возникает при проникновении или сразу в начале. Глубокая диспареуния. Боль появляется при глубоком проникновении, обычно в зоне нижней части живота или таза.

Возможные причины боли во время секса

Входная диспареуния может быть вызвана:

Вульводинией — хронической болью и раздражением в зоне вульвы.

Вестибулитом — воспалением и болью во влагалище.

Вагинизм — непроизвольный спазм мышц влагалища, затрудняющий проникновение.

Сухостью влагалища — из-за недостатка возбуждения, климакса или гормональных изменений.

Травмами после родов — например, эпизиотомией.

Кожными заболеваниями в зоне гениталий — такими как плоский или склерозированный лишай.

Вагинальные инфекции — бактериальный вагиноз, кандидоз и т.д.

Глубокая диспареуния может быть вызвана:

Эндометриоз — когда ткани эндометрия растут вне матки.

Воспалительными заболеваниями органов малого таза.

Фибромиома матки — доброкачественные опухоли.

Тазовыми спайками после операций или инфекций.

Ретровертированная матка — матка наклонена назад, ЦК может вызвать дискомфорт в некоторых позах.

Когда обращаться к врачу

Всегда! Боль — это сигнал вашего тела, что что-то не так. Если дискомфорт во время секса повторяется, не терпите и не откладывайте — обратитесь к:

Гинеколога

Сексолога

Психотерапевта (если медицинских причин не обнаружено)

Во время осмотра врач может провести:

гинекологическое обследование,

анализы на инфекции,

УЗИ органов малого таза,

иногда — биопсию или лапароскопию для диагностики эндометриоза.

Лечение диспареунии

Сухость влагалища

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Использование лубрикантов на водной или силиконовой основе

Гормональные кремы с эстрогеном (по назначению врача)

Вагинизм

Работа с психотерапевтом или сексологом

Физиотерапия тазового дна

Дилататоры — специальные устройства для постепенного расслабления мышц.

Эндометриоз или спайки

Медикаментозное лечение

Лапароскопическая операция, если боли интенсивны

Вульводиния/вестибуллит

Противовоспалительные средства

Местные анестетики

Иногда — хирургическое лечение

Психоэмоциональные причины

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Консультации с психологом, сексотерапевтом

Работа над чувством тела, принятием себя, сексуальной безопасностью

Как вернуть удовольствие в сексуальную жизнь

Говорите о боли — с партнером и с врачом. Не стоит молчать или стесняться.

Исследуйте свое тело — мастурбация, зеркало, знакомство с тем, что приятно, а что — нет.

Выбирайте удобные позы — для женщин с глубокой болью лучше те, где можно контролировать глубину проникновения.

Сконцентрируйтесь на других формах близости — объятия, оральные ласки, сенсуальные прикосновения — это тоже секс.

Будьте честны с собой — если вам больно, остановитесь. Секс — это об удовольствии, а не об обязанности.

Боль — не норма. Существует множество медицинских, психологических и сексуальных подходов, которые помогают вернуть радость от интимной жизни. Самое главное — не стесняйтесь обращаться за помощью.