Что такое гиперсексуальность и надо ли ее лечить

Несмотря на то, что секс все больше и больше проникает в нашу жизнь и из области стыдного и запретного становится тем пресловутым "стаканом воды", за который ратовали протофеминистки, проблемы в сексе у людей никуда не пропали.

Где грань между наслаждением многочисленным разнообразным сексом и гиперсексуальностью? Как понять, ты просто раскрепощенный, тонкий ценитель-полиамор, или все-таки у тебя проблемы?

На этот вопрос отвечает Никита Галапач, врач-сексолог (сексопатолог) 5-й городской больницы Львова, гипнотерапевт, член восточноевропейской ассоциации гипнотерапевтов и клинических психологов.

Начнем с того, что выраженность и значимость полового влечения отличается от человека к человеку. На это влияют как врожденные, так и приобретенные при жизни факторы. В сексологии принято оценивать заданный уровень половой потребности, определяя так называемую половую конституцию, которая бывает сильной, средней и слабой. Чтобы ее определить, специалисты полагаются на такие показатели, как возраст пробуждения полового влечения (либидо), возраст наступления менструаций или первой эякуляции, эксцесс – максимально возможное количество завершенных половых актов за 24 часа, трохантерный индекс – соотношение роста к длине ноги, и другие косвенные факторы типа оволосения лобка или соотношения длины пальцев. Но тут надо отдавать отчет, что мы живем больше в культурной среде, чем в биологической, а половая конституция отражает лишь энергетический компонент сексуальности, то есть биологические задатки, которые необязательно реализуются человеком сполна или проявляются гиперсексуальностью, ведь склонность к рисованию еще не делает художником.

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А чтобы определить, не выходит ли ваша сексуальность за рамки нормы, важно определиться с самим понятием "нормы", которое в сексологии достаточно размыто. Поэтому будем отталкиваться от понятия "сексуальное здоровье". По определению Всемирной организации здравоохранения, сексуальное здоровье – это комплекс телесных, эмоциональных, интеллектуальных и социальных аспектов существования человека, позитивно обогащающих личность, повышающих коммуникабельность человека и его способность к любви. Соответственно, если все аспекты жизни личности – телесный, эмоциональный, интеллектуальный и социальный – заняты сексом, мыслями о реализации эротических фантазий и желаний, то, скорее всего, такой человек будет испытывать дискомфорт, ведь не сексом единым жив человек.

Именно этот субъективный дискомфорт и неконтролируемые мысли, которые влекут за собой необдуманные поступки, мы можем назвать гиперсексуальностью. Согласно Международной классификации болезней (МКБ-10) гиперсексуальность все еще является диагнозом. Женскую гиперсексуальность называют еще нимфоманией, а мужскую – сатириазисом.

Если судить объективно, то речь может идти о гиперсексуальности, когда человек ощущает дискомфорт от навязчивых мыслей о сексе, которые приводят к навязчивому поведению и потере контроля над собой. Гиперсексуальность может проявляться у разных людей по-разному: у кого-то это постоянная мастурбация и концентрация на самом себе, у кого-то это страсть к порнографии, у кого-то это постоянный поиск новых партнеров – причем не постоянных. Иногда доходит до того, что человек не может совершить половой акт с предыдущим партнером, то есть фактор новизны становится принципиально важным. Кроме того, гиперсексуальность может проявляться навязчивым стремлением обращаться к секс-работницам или работникам.

Если же человек справляется с особенностями своей сексуальности, направляет ее в правильное русло, работает над отношениями, то в таком случае мы не говорим о "гиперсексуальности", даже если у человека действительно сильный половой темперамент и он уделяет сексуальной сфере больше внимания.

Если вы считаете, что вам нужна помощь, вы всегда можете обратиться к специалистам. Врач проведет необходимую диагностику, включающую исследование гормонального фона, который может быть причиной нарушений, психическое обследование, при необходимости – КТ/МРТ, или отправит к смежным специалистам – эндокринологу, гинекологу, урологу, психиатру. Затем при необходимости назначит терапию, которая может включать в себя лекарства и/или психотерапию.

Так что, если у вас нет проблем с вашим партнером (или партнерами), если вы не заняты непрерывной мастурбацией, просмотром порно или поиском приключений на одну ночь – с вами все в порядке!

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