Что такое лубриканты и как ими пользоваться

Что такое лубриканты и как ими пользоваться

В наше время появилось столько подручных средств для сексуальных утех, что несведущие потребители зачастую путаются в их назначении. Это же касается и разного вида лубрикантов, о назначении которых пойдет речь в статье.

Лубриканты - что это?

Лубрикант – это интимный крем-гель, назначение которого – увлажнение. Логично предположить, что этот гель используют тогда, когда не хватает естественной смазки либо в тех местах, где смазка не выделяется, например, при анальном сексе. Многие современные лубриканты наделены функциями, которые делают их полезными не только для увлажнения, но и для улучшения качества половых отношений. Лубриканты бывают и антисептические, и возбуждающие, и с различными ароматами, и т.д.

Аргументы в пользу лубрикантов

Часто, услышав предложение воспользоваться лубрикантом, девушки обижаются или активно сопротивляются, аргументируя тем, что, мол, и сами достаточно смазки выделяют. Зачем нам всякая химия? Но даже если смазки и достаточно, лубрикант имеет много различных функций, с помощью которых можно разнообразить сексуальную жизнь. Например, как вы сделаете массаж полового члена вашему любимому без использования лубриканта. А при анальном сексе он и вовсе необходим.

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Есть еще одна крайность – использовать в качестве дополнительной смазки сперму, слюну, глицерин, вазелин, масла и различные кремы на масляной или спиртовой основе. Использование спермы чревато беременностью, слюна быстро высыхает. Остальные вещества оставляют пятна на одежде, а также негативно влияют на микрофлору влагалища, а некоторые из них разрушают латексную основу презерватива.

Для чего нужны лубриканты:

увеличивают и поддерживают смазку половых органов, тем самым облегчая течение полового акта;

смягчают и увлажняют кожу и слизистые, препятствуя их изнашиванию;

облегчают скольжение презерватива;

необходимы при глубоком интимном массаже, а также во время стимуляции при помощи сексуальных игрушек;

обязательно необходимы в качестве смазки при анальном сексе;

облегчают введение полового члена при ослабленной эрекции у мужчины;

делают секс более комфортным при неприятных ощущениях у женщин и повышенной чувствительности слизистой оболочки влагалища;

некоторые гели обладают антисептическим и даже возбуждающим действием.

Плюсы использования лубрикантов:

легко смываются водой;

не оставляют пятен на одежде и постели;

гипоаллергенны;

более, чем другие средства, приближены по структуре к естественным выделениям влагалища;

не влияют на бактериальную флору влагалища;

не вредят латексу презерватива.

Из чего делают лубриканты

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Смазки бывают на водной и жировой основе. Водная основа подразумевает, что основным компонентом в составе являются глицерин или силикон. Такие лубриканты считаются более практичными.

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Внимание! При использовании презерватива нужно пользоваться только лубрикантами на водной основе.

Лубриканты на жировой основе производятся на основе животных и растительных жиров. Такие смазки используют только для тела.

Какие бывают виды лубрикантов

Лубриканты бывают со вкусом и запахом и без вкуса и запаха, различные по функциональным возможностям:

обезболивающие

возбуждающие

вкусовые

увлажняющие

противовоспалительные

комбинированные и т.д.

Современные смазки также обладают своей специализацией.

Анальные лубриканты

Как убеждают производители, они разработаны с учетом специфики анального секса. Обезболивают, дезинфицируют, увлажняют, дезодорируют. Как правило, делаются на основе эфирных масел и экстрактов растений.

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Внимание! Приобретая лубрикант на основе эфирных масел или с экстрактом растений, важно сделать пробу, чтобы исключить риск аллергических реакций. Для этого нанесите лубрикант на участок кожи и понаблюдайте за реакцией в течение получаса.

Антисептические лубриканты

В их состав входят ноноксинол и мирамистин, защищающие от венерических заболеваний. Такие смазки более плотные, обеспечивают более легкое скольжение, снимают раздражение и способствуют заживлению ранок и микротрещин.

Ароматизированные лубриканты

Это смазки с ароматами фруктов и растений.

Вкусовые лубриканты

Смазки для орального секса. Это желеобразные лосьоны и гели со вкусом фруктов и ягод, а также других растений.

Пролонгаторы

Используются для продления полового акта. Снижают чувствительность нервных окончаний на головке полового члена, при этом не уменьшая остроты ощущений. Могут быть в виде крема, геля, спрея. В их состав могут входить антисептики, противозачаточные компоненты и т.д.

Противозачаточные лубриканты (протекты)

Содержат спермициды и антисептики. Если применять с презервативом, снижают риск разрыва и тем самым служат дополнительной защитой.

Лубриканты на основе лекарственных растений и витаминов

Рекомендуются при особой чувствительности слизистых, поскольку содержат экстракты лекарственных растений алоэ вера, женьшеня, ромашки. Предотвращают риск аллергических реакций, способствуют заживлению микротрещин и натертостей.

Где продаются лубриканты

Чтобы избежать подделок, лубрикант следует покупать в аптеке либо в секс-шопе. Кроме того, старайтесь не покупать дешевые смазки.

Авдотья Разгуляева

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