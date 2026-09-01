Что у него в штанах: почему мужчины так зациклены на размере / © Credits

Реклама

Тема размера мужского полового органа до сих пор остается одной из самых замалчиваемых, хотя именно вокруг нее существует огромное количество мифов, комплексов и коммерческих обещаний. Мужчины тратят деньги на средства для увеличения, а иногда соглашаются даже на хирургические вмешательства — несмотря на то, что далеко не все методы работают, а некоторые могут быть опасными.

Почему же стремление стать больше настолько сильно — в этом попробовало разобраться издание Psychology Today и назвало две ключевые причины.

Реклама

Искажённое представление о «норме»

Одной из причин может быть особая разновидность дисморфофобии — состояние, при котором человек чрезмерно переживает из-за особенности внешности, которая на самом деле является нормальной или почти незаметной для окружающих.

Реклама

Среди мужчин, обращающихся за операцией по увеличению полового органа, могут быть люди с подобными психологическими проблемами. Они постоянно думают о размере, ищут новые способы его изменить, испытывают стыд и неуверенность, а иногда сталкиваются с проблемами сексуальной функции. При этом само желание заниматься сексом может оставаться вполне нормальным.

В такой ситуации увеличение размера не обязательно решит проблему, ведь источник беспокойства может заключаться не в теле, а в его восприятии. Именно поэтому психологическая помощь порой оказывается гораздо более полезной, чем очередная процедура.

Большую роль играет и культура, порнография создает иллюзию, что большой размер — это стандарт, хотя в индустрии используют ракурсы, монтаж и другие уловки, которые могут искажать реальность. К этому добавляется сравнение с другими мужчинами, например, в раздевалке или спортивном зале. А шутки о «мужских сантиметрах» в поп-культуре способны усиливать ощущение, что размер якобы определяет мужественность. В результате мужчина может постоянно сравнивать себя не с реальной нормой, а с вымышленным идеалом.

Значение этого вопроса недооценивают как мужчины, так и общество в целом

Есть ещё один важный момент: мужчины могут преувеличивать значение размера для сексуального удовлетворения партнёрши. Одно из крупных исследований, в котором приняли участие более 50 тысяч гетеросексуальных мужчин и женщин, показало интересный контраст. Среди мужчин лишь около 55% были довольны размером своего пениса, тогда как 45% хотели бы, чтобы он был больше. В то же время большинство опрошенных женщин считали размер своего партнера вполне достаточным.

Реклама

То есть мужчины могут уделять гораздо больше внимания внешности, которая для партнерши далеко не всегда является определяющим фактором. Гораздо важнее для сексуальной жизни могут быть близость, доверие, открытое общение и понимание желаний друг друга. И даже то, что происходит за пределами спальни, способно влиять на сексуальное влечение.

Например, исследование 2023 года показало связь между женским сексуальным влечением и справедливым распределением домашних обязанностей. Когда женщина чувствует, что партнер перекладывает на неё большую часть домашней работы и ведёт себя как ещё один «иждивенец», её желание может снижаться.

Есть и ещё один важный момент, секс не должен превращаться в экзамен, где нужно непременно соответствовать определённому стандарту. Чрезмерная концентрация на том, как выглядеть «правильно» или насколько хорошо нужно удовлетворить партнера, способна только усилить тревогу.

Зато внимание к собственным ощущениям, удовольствию и взаимной близости помогает вернуть сексу его естественную легкость, ведь речь идет прежде всего об удовольствии, а не о выполнении каких-то норм.

Реклама

Культ размера — это гораздо больше, чем просто вопрос внешности. На него влияют порнография, сравнения, шутки, стереотипы о мужественности и навязанные представления о том, каким «должен» быть мужчина.

Однако реальное сексуальное удовольствие гораздо сложнее, чем одна цифра. Если постоянные переживания по поводу размера превращаются в навязчивую мысль, стоит работать не только с телом, но и со своим самовосприятием. Ведь уверенность, общение и эмоциональная близость часто имеют гораздо большее значение для хорошей сексуальной жизни, чем сантиметры.

Новости партнеров

Новости партнеров