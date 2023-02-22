Цветок и нож: история женского обрезания

Девочки три года. Мама будит ее рано утром и на руках несет в неизвестное место – вонючую старую хижину на краю поселения или на пустырь за ним. Мама рядом. Она крепко держит девочку в то время, когда над ней склоняется незнакомая старуха с грязным лезвием в руках. Все, что потом будет помнить девочка, – адская боль. А пока вместо половых органов у нее кровавое месиво. Старуха отрезала ей часть плоти. Остальное кое-как зашила. Без анестезии. И без сожаления.

Женское обрезание – это полное или частичное удаление клитора, внутренних половых губ, части или всех внешних половых органов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, эту ужасную традицию сегодня сохраняют в 30 странах мира. Преимущественно в Африке, Ближнем Востоке, в некоторых странах Азии.

Историки и культурологи, пытающиеся понять, что до сих пор заставляет взрослых людей калечить девочек (обрезание делают в возрасте от младенца до 15 лет), сходятся на определении "социально-культурной нормы общества". Это очень сухое объяснение расшифровывается примерно так: "Всем поколениям женщин в нашем роду это делали, значит, и тебе сделаем!"

Швен, четырехлетняя иракская курдская девочка, смотрит на женщину, которая готовится сделать обрезание в Сулеймании, 14 апреля 2009 года. / Фото: Getty Images

Обрезание считается необходимым элементом воспитания девочки, контролем за ее сексуальностью, поощрением к целомудрию перед браком и супружеской верности после замужества.

Дикая традиция с берега моря

Упоминания об этой безжалостной процедуре встречаются уже давно.

Исследователи углубились в 5 век до н. э. и выяснили: географическое распространение практики уже тогда свидетельствовало, что она, вероятнее всего, происходила с западного побережья Красного моря, то есть из Египта.

Один из греческих папирусов, датированный 2-м веком до н. э. и хранящийся в Британском музее, рассказывает о поселении к востоку от Красного моря, где девочек обрезают, "как в Египте". О крепкой связи с этой страной свидетельствует и то, что женское обрезание иногда еще называют "фараоновым".

40-летняя Нуламала Саая позирует с моделью форм женского обрезания в приюте для девушек Тасару 27 декабря 2006 года в Нароке, Кения. / Фото: Getty Images

На территории соседнего с Египтом Судана сегодня пересказывают миф о том, что в древнейшие времена родился фараон, имевший крайне маленький половой орган. Чтобы во время актов любви чувствовать себя уверенно, он приказал положить начало новой традиции – сузить женщинам вход в вагину методом сшивания плоти.

Искалеченная нимфа

Упоминается женское обрезание и в древних медицинских записях. Арабские, римские, греческие врачи расправлялись с клиторами, так сказать, "по показателям". Да, выдающийся гинеколог античности Соран Эфесский уделял "мужественной нимфе" – так греки называли большой клитор – много внимания. В своих медицинских рукописях он описал эту операцию:

Модель обрезанной вагины, зажившей в виде келоидных рубцов, которые могут привести к разрывам и обильному кровотечению во время родов 27 декабря 2006 года в Нароке, Кения. Эту модель используют консультанты приюта для девушек Тасару во время сеансов информирования, где они отговаривают членов общества от женского обрезания / Фото: Getty Images

"Главная черта уродства – большой, мужественный клитор. Некоторые утверждают, что женская плоть в поисках многократного удовольствия напрягается, как у мужчины. Исправить это можно следующим образом: когда женщина лежит на спине с разведенными ногами, необходимо ухватить его (клитор) щипцами и вывернуть наружу, чтобы увидеть весь излишек, а затем отрезать кончик скальпелем".

Можно предположить, что речь идет о гипертрофии клитора. Это заболевание, при котором видимая его часть имеет вид неестественно большой. Конечно, это не дает права хватать "нимфу" щипцами. Но, по крайней мере, хоть как-то объясняет шок древних врачей во время встречи с "великаном". Сколько женщин "спас" Соран с коллегами – история умалчивает.

Недешевая привычка

Однако в других частях света это веками продолжали делать без медицинских обоснований. Свидетельства об этом время от времени приносили мореплаватели, которые рассказывали о "храбрых на войне черных людях, у которых есть традиция сшивать девочек после рождения". В одном из таких воспоминаний говорится о ритуале первой брачной ночи. Первое, что тогда должен был сделать мужчина, – разрезать сшитую много лет назад плоть жены.

Инструменты, используемые для обрезания женщин в индонезийской провинции Горонтало, 20 февраля 2017 года / Фото: Getty Images

В XVI и XVII веках оборотов набрала торговля людьми из колонизированных стран. Тогда ужасную традиционную практику увечья женских органов оценили на рынке. "Зашитые" чернокожие рабыни стоили дороже. Ведь были не только целомудренны, но и неспособны к зачатию, то есть могли не отвлекаться от работ на плантациях и прислуживания своим владельцам.

Клитор виноват в слепоте

Сложно поверить, но через несколько веков практика "замаскировалась в белый халат" и снова пересекла границы Западного мира. Случилось это в XIX веке.

Сальса Джафар плачет во время церемонии обрезания в индонезийской провинции Горонтало, 20 февраля 2017 года / Фото: Getty Images

Гинекологи США и Европы массово начали рекомендовать пациенткам клиторэктомию – операцию по удалению клитора. В то время западный мир отчаянно боролся с мастурбацией, обвиняемой во всех недугах – от эпилепсии до слепоты. По мнению врачей, было вполне логично приписать женскую часть несчастий клитору, который - так действительно тогда думали - мешает жить нормально, вызывает безудержное желание самоудовлетворения, толкает барышень к нимфомании и однополым отношениям. Сейчас это звучит дико, однако 150 лет назад некоторые ученые действительно принимали это за научный факт.

7-летняя Шилан Анвар Омер продолжает плакать после того, как ей сделали женское обрезание / Фото: Getty Images

Мода на такое лечение быстро прошла. Но количество искалеченных женщин может достигать сотен тысяч.

Цветок пустыни

Варис Дири / Фото: Getty Images

В 1997 году в журнале Marie Claire вышло потрясающе откровенное интервью с популярной британской моделью сомалийского происхождения Варис Дири. Знаменитость рассказала изданию, что в детстве прошла через пытки женского обрезания. В том же году Варис стала госпожой послом ООН против этой традиции увечья. Через год она написала автобиографическую книгу "Цветок пустыни" с подробным описанием ужасов.

Фото: Getty Images

Варис спустила курок. Одна за другой женщины стали признаваться в своих интимных увечьях в целом. Они больше не стеснялись. Об этом заговорили на телевидении, этому посвящали первые полосы мировые издания. Режиссеры приступили к экранизации автобиографического романа Дири.

Срезанные цветы настоящего

Только в 2008 году Всемирная организация здравоохранения приняла резолюцию о борьбе с принудительным женским обрезанием.

По данным ВОЗ, сегодня в мире живет 200 миллионов искалеченных таким образом женщин. Мигранты принесли эту ужасную традицию с собой на территорию Британии, Канады, США, Австралии и Новой Зеландии. Каждый год становится известно о сотнях тысяч новых случаев.

Обрезание в индонезийской провинции Горонтало. / Фото: Getty Images

Эта практика приводит к сильным кровопотерям, сложным инфекциям, рубцеванию тканей кожи, затруднению менструации, нестерпимой боли во время полового акта, осложнениям во время родов и невозможности иметь детей.

Несмотря на это, просто в эту минуту где-то в мире мать несет свою дочь к какой-то незнакомой женщине с грязным лезвием. А уже через несколько минут эта девочка будет навсегда отрезана от шанса на полноценную жизнь.

Фильм по теме: "Цветок пустыни", 2009. Экранизация автобиографии Варис Дири.

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