Цветок и нож: история женского обрезания

Девочки три года. Мама будит ее рано утром и на руках несет в неизвестное место – вонючую старую хижину на краю поселения или на пустырь за ним. Мама рядом. Она крепко держит девочку в то время, когда над ней склоняется незнакомая старуха с грязным лезвием в руках. Все, что потом будет помнить девочка, – адская боль. А пока вместо половых органов у нее кровавое месиво. Старуха отрезала ей часть плоти. Остальное кое-как зашила. Без анестезии. И без сожаления.
Женское обрезание – это полное или частичное удаление клитора, внутренних половых губ, части или всех внешних половых органов.
По данным Всемирной организации здравоохранения, эту ужасную традицию сегодня сохраняют в 30 странах мира. Преимущественно в Африке, Ближнем Востоке, в некоторых странах Азии.
Историки и культурологи, пытающиеся понять, что до сих пор заставляет взрослых людей калечить девочек (обрезание делают в возрасте от младенца до 15 лет), сходятся на определении "социально-культурной нормы общества". Это очень сухое объяснение расшифровывается примерно так: "Всем поколениям женщин в нашем роду это делали, значит, и тебе сделаем!"
Обрезание считается необходимым элементом воспитания девочки, контролем за ее сексуальностью, поощрением к целомудрию перед браком и супружеской верности после замужества.
Дикая традиция с берега моря
Упоминания об этой безжалостной процедуре встречаются уже давно.
Исследователи углубились в 5 век до н. э. и выяснили: географическое распространение практики уже тогда свидетельствовало, что она, вероятнее всего, происходила с западного побережья Красного моря, то есть из Египта.
Один из греческих папирусов, датированный 2-м веком до н. э. и хранящийся в Британском музее, рассказывает о поселении к востоку от Красного моря, где девочек обрезают, "как в Египте". О крепкой связи с этой страной свидетельствует и то, что женское обрезание иногда еще называют "фараоновым".
На территории соседнего с Египтом Судана сегодня пересказывают миф о том, что в древнейшие времена родился фараон, имевший крайне маленький половой орган. Чтобы во время актов любви чувствовать себя уверенно, он приказал положить начало новой традиции – сузить женщинам вход в вагину методом сшивания плоти.
Искалеченная нимфа
Упоминается женское обрезание и в древних медицинских записях. Арабские, римские, греческие врачи расправлялись с клиторами, так сказать, "по показателям". Да, выдающийся гинеколог античности Соран Эфесский уделял "мужественной нимфе" – так греки называли большой клитор – много внимания. В своих медицинских рукописях он описал эту операцию:
"Главная черта уродства – большой, мужественный клитор. Некоторые утверждают, что женская плоть в поисках многократного удовольствия напрягается, как у мужчины. Исправить это можно следующим образом: когда женщина лежит на спине с разведенными ногами, необходимо ухватить его (клитор) щипцами и вывернуть наружу, чтобы увидеть весь излишек, а затем отрезать кончик скальпелем".
Можно предположить, что речь идет о гипертрофии клитора. Это заболевание, при котором видимая его часть имеет вид неестественно большой. Конечно, это не дает права хватать "нимфу" щипцами. Но, по крайней мере, хоть как-то объясняет шок древних врачей во время встречи с "великаном". Сколько женщин "спас" Соран с коллегами – история умалчивает.
Недешевая привычка
Однако в других частях света это веками продолжали делать без медицинских обоснований. Свидетельства об этом время от времени приносили мореплаватели, которые рассказывали о "храбрых на войне черных людях, у которых есть традиция сшивать девочек после рождения". В одном из таких воспоминаний говорится о ритуале первой брачной ночи. Первое, что тогда должен был сделать мужчина, – разрезать сшитую много лет назад плоть жены.
В XVI и XVII веках оборотов набрала торговля людьми из колонизированных стран. Тогда ужасную традиционную практику увечья женских органов оценили на рынке. "Зашитые" чернокожие рабыни стоили дороже. Ведь были не только целомудренны, но и неспособны к зачатию, то есть могли не отвлекаться от работ на плантациях и прислуживания своим владельцам.
Клитор виноват в слепоте
Сложно поверить, но через несколько веков практика "замаскировалась в белый халат" и снова пересекла границы Западного мира. Случилось это в XIX веке.
Гинекологи США и Европы массово начали рекомендовать пациенткам клиторэктомию – операцию по удалению клитора. В то время западный мир отчаянно боролся с мастурбацией, обвиняемой во всех недугах – от эпилепсии до слепоты. По мнению врачей, было вполне логично приписать женскую часть несчастий клитору, который - так действительно тогда думали - мешает жить нормально, вызывает безудержное желание самоудовлетворения, толкает барышень к нимфомании и однополым отношениям. Сейчас это звучит дико, однако 150 лет назад некоторые ученые действительно принимали это за научный факт.
Мода на такое лечение быстро прошла. Но количество искалеченных женщин может достигать сотен тысяч.
Цветок пустыни
В 1997 году в журнале Marie Claire вышло потрясающе откровенное интервью с популярной британской моделью сомалийского происхождения Варис Дири. Знаменитость рассказала изданию, что в детстве прошла через пытки женского обрезания. В том же году Варис стала госпожой послом ООН против этой традиции увечья. Через год она написала автобиографическую книгу "Цветок пустыни" с подробным описанием ужасов.
Варис спустила курок. Одна за другой женщины стали признаваться в своих интимных увечьях в целом. Они больше не стеснялись. Об этом заговорили на телевидении, этому посвящали первые полосы мировые издания. Режиссеры приступили к экранизации автобиографического романа Дири.
Срезанные цветы настоящего
Только в 2008 году Всемирная организация здравоохранения приняла резолюцию о борьбе с принудительным женским обрезанием.
По данным ВОЗ, сегодня в мире живет 200 миллионов искалеченных таким образом женщин. Мигранты принесли эту ужасную традицию с собой на территорию Британии, Канады, США, Австралии и Новой Зеландии. Каждый год становится известно о сотнях тысяч новых случаев.
Эта практика приводит к сильным кровопотерям, сложным инфекциям, рубцеванию тканей кожи, затруднению менструации, нестерпимой боли во время полового акта, осложнениям во время родов и невозможности иметь детей.
Несмотря на это, просто в эту минуту где-то в мире мать несет свою дочь к какой-то незнакомой женщине с грязным лезвием. А уже через несколько минут эта девочка будет навсегда отрезана от шанса на полноценную жизнь.
Фильм по теме: "Цветок пустыни", 2009. Экранизация автобиографии Варис Дири.
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