Действительно ли секс делает пары счастливее: развенчиваем мифы

Издание Psychology Today рассказало, что некоторые исследования действительно подтверждают положительную связь между частотой секса и удовлетворенностью жизнью. Так, анализ взрослых пар показал, что даже переход от одного раза в месяц до раза в неделю может уменьшить стресс, укрепить эмоциональную связь с партнером и даже улучшить успехи вне дома, например на работе.

Регулярный секс в среднем один раз в неделю связан с повышением ощущения счастья и благополучия. В то же время чрезмерное увеличение количества половых актов больше не добавляет радости, иногда главное не количество, а качество.

Когда частота не помогает

Но есть и противоположные выводы. Принудительное увеличение сексуальной активности не всегда повышает уровень счастья. Иногда это даже снижает желание и удовольствие от секса. Именно удовлетворенность сексом, а не его частота, является надежным показателем счастья. Итак, больше секса не всегда равнозначно большему счастью. Важнее — насколько взаимно удовлетворены партнеры и есть ли эмоциональная близость и комфорт.

Возможно, мы вообще задаем не те вопросы. Счастье не зависит от количества раз в неделю, его определяют:

качество отношений;

эмоциональная близость и доверие;

здоровье, стресс, гормоны;

культурный и социальный контекст.

Иногда счастье и сексуальная активность движутся в обоих направлениях, счастливые люди чаще занимаются сексом, а не наоборот.

Что делать парам

Если вы задумываетесь над этим, помните, что сексуальная активность должна быть добровольной, взаимной и эмоционально приятной. Умеренная регулярность, например раз в неделю, может оптимизировать благополучие. Но насильственное увеличение частоты секса, чтобы «стать счастливее», работает редко и даже может навредить.

Не менее важно помнить, что сексуальная активность — это не только о парах. Самостоятельные практики, такие как мастурбация, тоже могут повышать настроение и улучшать самочувствие.

Больше секса не гарантирует больше счастья. Главное — комфорт, удовольствие, эмоциональная близость и взаимная желанность. Счастье в отношениях не измеряется разами в неделю, а ощущением любви, уважения и гармонии. Слушайте себя и партнера, обсуждайте желания и потребности. Только так сексуальная активность станет источником радости, а не стресса.