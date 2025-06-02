Действительно ли сексу должно предшествовать возбуждение / © Credits

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Женщины не всегда говорят об этом вслух, но часто испытывают внутреннее давление: «Со мной что-то не так?», «Я перестала быть сексуальной?» или еще хуже: «Я подвожу партнера». Но вот главная правда, которую нам следует запомнить, отсутствие мгновенного возбуждения еще не означает отсутствие желания, об этом рассказало издание American Sexual Health Association.

Откуда появляется сексуальное желание у женщин

В отличие от мужчин, у которых сексуальное влечение часто носит спонтанный характер (возникает «сам по себе»), у женщин он обычно активируется в процессе близости, внимания, прикосновений или даже общего времени.

Эстроген, основной женский гормон, оказывает сложное и непредсказуемое влияние на сексуальную реакцию. В то же время у мужчин «руль» держит тестостерон — гормон действия и импульса.

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Более того, на женскую сексуальность влияют:

отношения (доверие, конфликты, эмоциональная близость),

гормональные изменения (менструальный цикл, беременность, менопауза),

усталость, стресс, недостаток сна,

самооценка и отношение к собственному телу.

Секс начинается в голове

Многие женщины ошибочно полагают, что должны «хотеть» секса перед тем, как его начать. Но на самом деле, женщины часто инициируют секс не потому, что испытывают желание, а потому, что хотят близости, контакта или проверить, появится ли желание в процессе. И самое интересное, что в большинстве случаев это так и работает. Сексуальное возбуждение часто не предшествует сексу, а возникает в процессе. Это как тренировка: иногда сначала совсем не хочется, но уже на второй минуте тело говорит: «О, мне это нравится!»

Сколько времени нужно, чтобы «включиться»

Для большинства женщин 5–20 мин это тот временной интервал, когда организм только начинает давать сигналы о возбуждении. Но в реальной жизни женщины часто «сдаются» уже после минуты или двух и возвращаются в стиральную машину, ужин или соцсети.

Здесь возникает парадокс: женщины ожидают от тела немедленной реакции и когда ее нет, делают вывод, что сексуального желания нет вообще. Это не так. Просто телу нужно больше времени, больше сигналов, больше безопасности и внимания.

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Можно ли заниматься сексом без возбуждения

Да. И это нормально. Никто не запрещает заниматься сексом, когда вы не «наполнены желанием», если есть другие причины — эмоциональная близость, любопытство, потребность в контакте. Такой секс тоже может доставить удовольствие. А может и нет — и это тоже часть нормальной сексуальной жизни.

Не каждый секс должен быть на 5 из 5. Идеальных ночей страсти в реальной жизни не так уж много. Часто сексуальная жизнь — это микс из эмоций, желаний, компромиссов, смеха, неудобств и удачной интимности.

Как снизить давление и вернуть удовольствие от секса

Позвольте себе «не хотеть» — это не отнимает вашу женственность.

Начинайте без ожиданий — не жди мгновенной искры, просто позволь себе быть в данный момент.

Общайтесь с партнером — расскажите о своих чувствах, даже если это сложно.

Фокусируйся на ощущениях, а не на результате — иногда прикосновения важнее оргазма.

Пробуйте новое, но без давления — если что-то не понравится, это не провал. Это опыт.

Ухаживайте за телом и ментальным здоровьем — интимность начинается с любви к себе.

Иногда сексуальность начинается медленно, иногда непредсказуемо, но она ваша и вы имеете полное право проживать ее так, как хочется. Без чувства вины. Без ожиданий. Без шкалы отметок. Просто будьте честными с собой и пусть в следующий раз, когда тело скажет: «Я еще не знаю, хочу ли», вы ответите: «Ничего страшного. Посмотрим».