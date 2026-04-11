Действительно ли женщины чаще жалеют о сексе на одну ночь и при чем тут удовольствие

Одноразовый секс или так называемый секс без обязательств, уже давно вышел за пределы студенческих общежитий. Благодаря приложениям знакомств и изменению социальных норм, секс на одну ночь стал привычной частью романтической жизни для многих людей в разных странах мира, об этом рассказало издание PsyPost

У таких встреч могут быть разные мотивы, например, физическое удовольствие, любопытство или желание близости без обязательств. И хотя некоторые воспринимают их непринужденно и без эмоциональных последствий, другие же сталкиваются с чувством сожаления, неудовлетворенности или даже тревоги.

Традиционно считалось, что женщины чаще жалеют о случайном сексе. Но действительно ли это биологическая «данность» или же, возможно, причина гораздо сложнее, попробуем разобраться.

Исследование

Было проведено масштабное исследование среди 1075 людей, у которы был хотя бы один опыт секса на одну ночь. Среди них было 651 женщина, а средний возраст участников — 25 лет. В исследовании приняли участие люди из Германии, Австрии, США, Италии и Великобритании. Участников просили вспомнить последний такой опыт и оценить его по нескольким параметрам:

уровень удовлетворения

наличие сожаления

ощущение давления

моральные сомнения

физические реакции, например, отвращение

уровень опьянения

Также исследователи учитывали контекст, а именно, знали ли партнера раньше, была ли это случайная встреча и какие именно сексуальные практики происходили.

Не все так однозначно

Один из самых интересных результатов — почти половина участников (47%) вообще не испытывали сожаления. Большинство оценили свой опыт нейтрально или положительно. Это уже разрушает популярный стереотип, что одноразовый секс почти всегда приносит негативные эмоции.

Гендерная разница

Оказалось также, что женщины действительно чаще сообщали о сожалении, но есть важный нюанс. Это касалось только гетеросексуальных контактов. В случаях с однополыми партнерами разницы между мужчинами и женщинами не было.

Этот факт стал серьезным вызовом для идеи, что женщины «биологически запрограммированы» жалеть о случайном сексе. Если бы это было так, разница сохранялась бы независимо от партнера.

Главный фактор — не мораль, а оргазм

Самый сильный предиктор сожаления оказался неожиданно простым, а именно, уровень сексуального удовлетворения, в частности был ли оргазм. В гетеросексуальных контактах мужчины значительно чаще достигают оргазма, а вот женщины — значительно реже.

Это создает так называемый «оргазмический разрыв» — разницу в удовлетворении, которая и объясняет большую долю сожаления среди женщин. Иначе говоря, меньше удовольствия — больше сожаления.

Факторы, которые влияют на сожаление

Кроме физического аспекта, исследование выявило еще несколько важных факторов:

Ощущение давления. Даже легкое, косвенное давление и мысли вроде «так сложилось» или «было неудобно отказать», увеличивали вероятность сожаления. Репутационные переживания. Женщины чаще беспокоились о том, как их могут воспринять другие. Алкоголь и вещества. 75% участников были под воздействием психоактивных веществ, почти всегда — алкоголя. И здесь самое интересное, эффект алкоголя оказался U-образным, то есть небольшое количество — почти не влияет, а сильное опьянение резко повышает уровень сожаления. Причина — худшие решения и более низкое качество сексуального опыта.

Более половины участников познакомились с партнером в тот же день. 34% знали человека раньше, а у 20% было 10 и более таких опытов. Интересно, что большинство на момент последнего контакта были одинокими, около 78%.

Это исследование меняет фокус разговора о сексе на одну ночь. Вместо морали или биологических объяснений оно предлагает более практичный вывод, что эмоциональный результат зависит от качества опыта, уровня взаимности и осознанности решения.

Когда есть взаимное удовольствие, отсутствие давления и ясное желание обеих сторон, даже секс на одну ночь может быть положительным опытом без всяких сожалений. И наоборот, неудовлетворенность, алкоголь и неуверенность в собственном выборе — главные причины того, что воспоминания о ночи становятся не такими уж и приятными.

Получается в мире, в котором растет свобода выбора, ключевым становится не сам факт мимолетных связей, а качество коммуникации, уважение к себе и собственным желаниям.