Дикпик: зачем мужчины занимаются секстингом и отправляют эротические фото / © Credits

Открыть сообщение и увидеть там эротическое фото, которое вы не ожидали увидеть, у кого-то это вызывает возмущение, у кого-то — шок, а для многих женщин — тревогу или даже травму.

Секстинг давно стал частью цифровой культуры. Во взаимной, добровольной форме он может быть способом близости и игры, но отправка интимных фото без согласия — это совсем другое. Именно об этом пишет Psychology Today, когда проанализировало, почему некоторые мужчины прибегают к такому шагу и почему это не является «невинной шалостью». Ключевое слово здесь — согласие, без него любой сексуальный контент перестает быть частным обменом и становится навязыванием.

Почему мужчины это делают

Психологи и исследователи выделяют несколько причин, которые чаще всего называют сами мужчины.

Ошибочное представление о флирте. Некоторые мужчины искренне верят, что эротическое фото — это современная форма заигрывания или «приглашение к близости». Проблема в том, что это представление не учитывает реакции другой стороны.

Потребность в подтверждении и уязвимость . Для части отправителей дикпик — это попытка получить одобрение, но не показывать лицо. Частичная анонимность снижает страх отказа, но не делает действие приемлемым.

Экспозиционизм . Некоторые люди получают возбуждение от самого факта демонстрации своего тела без согласия другого. В цифровом пространстве такое поведение стало проще и менее рискованным для отправителя.

Агрессия и контроль. Во многих случаях дикпики являются формой гендерного насилия. Они стоят в одном ряду с онлайн-преследованием, языком ненависти и другими способами нарушения границ.

Троллинг и провокация. Онлайн-тролли используют дикпики как инструмент шока и унижения. Цель — не флирт, а реакция, дискомфорт, ощущение власти над эмоциями другого человека.

Риск как источник адреналина. Для некоторых это форма рискованного поведения: запретное, неожиданное и опасное. Даже минимальный «успех», такой как ответ или внимание, подкрепляет желание повторять действие.

Юмор, который «не считался». Часть мужчин объясняет это шуткой, но такой «юмор» обесценивает опыт получателей и нормализует навязчивое поведение.

Социализация и двойные стандарты. Если в среде мужчины такое поведение считается нормальным или даже поощряется как проявление «маскулинности», вероятность его повторения возрастает.

Непонимание вреда. Иногда это действительно неосознание, как такое действие может вызвать страх, отвращение или активировать травматический опыт у человека по ту сторону экрана. Однако незнание не снимает ответственности.

Почему это может быть травматично

Для людей с опытом сексуального насилия или домогательств нежелательное интимное фото может стать триггером, который запускает сильные эмоциональные реакции, например, тревогу, панику и чувство опасности. Именно поэтому психологи отмечают, что это не мелочь и не «интернет-реальность», к которой «надо привыкнуть».

Что делать, если вы получили нежелательное интимное фото

Существует несколько безопасных сценариев, поэтому выбирайте тот, который комфортен именно вам:

Четко обозначить границы: кратко сообщить, что фото нежелательно

Заблокировать и пожаловаться — без объяснений

В рабочей среде — немедленно обратиться к руководству или HR

Если ситуация вызывает сильные эмоции — обратиться за психологической поддержкой

Важно помнить, что вы ничего не сделали, чтобы «заслужить» такое сообщение.

Дикпики никуда не исчезнут в ближайшее время, но меняется разговор вокруг них. Сегодня это уже не о стыде получателя, а об ответственности отправителя. Интимность без согласия — это не смелость и не открытость, это нарушение границ, а уважение — все еще самый сексуальный язык в любом формате, даже цифровом.