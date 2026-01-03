ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Секс
Количество просмотров
320
Время на прочтение
3 мин

Дикпик: зачем мужчины занимаются секстингом и отправляют эротические фото

Дикпик — не флирт и не комплимент. Это форма нежелательного сексуального взаимодействия, у которой есть вполне конкретные психологические причины.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Дикпик: зачем мужчины занимаются секстингом и отправляют эротические фото

Дикпик: зачем мужчины занимаются секстингом и отправляют эротические фото / © Credits

Открыть сообщение и увидеть там эротическое фото, которое вы не ожидали увидеть, у кого-то это вызывает возмущение, у кого-то — шок, а для многих женщин — тревогу или даже травму.

Секстинг давно стал частью цифровой культуры. Во взаимной, добровольной форме он может быть способом близости и игры, но отправка интимных фото без согласия — это совсем другое. Именно об этом пишет Psychology Today, когда проанализировало, почему некоторые мужчины прибегают к такому шагу и почему это не является «невинной шалостью». Ключевое слово здесь — согласие, без него любой сексуальный контент перестает быть частным обменом и становится навязыванием.

Почему мужчины это делают

Психологи и исследователи выделяют несколько причин, которые чаще всего называют сами мужчины.

  • Ошибочное представление о флирте. Некоторые мужчины искренне верят, что эротическое фото — это современная форма заигрывания или «приглашение к близости». Проблема в том, что это представление не учитывает реакции другой стороны.

  • Потребность в подтверждении и уязвимость. Для части отправителей дикпик — это попытка получить одобрение, но не показывать лицо. Частичная анонимность снижает страх отказа, но не делает действие приемлемым.

  • Экспозиционизм. Некоторые люди получают возбуждение от самого факта демонстрации своего тела без согласия другого. В цифровом пространстве такое поведение стало проще и менее рискованным для отправителя.

  • Агрессия и контроль. Во многих случаях дикпики являются формой гендерного насилия. Они стоят в одном ряду с онлайн-преследованием, языком ненависти и другими способами нарушения границ.

  • Троллинг и провокация. Онлайн-тролли используют дикпики как инструмент шока и унижения. Цель — не флирт, а реакция, дискомфорт, ощущение власти над эмоциями другого человека.

  • Риск как источник адреналина. Для некоторых это форма рискованного поведения: запретное, неожиданное и опасное. Даже минимальный «успех», такой как ответ или внимание, подкрепляет желание повторять действие.

  • Юмор, который «не считался». Часть мужчин объясняет это шуткой, но такой «юмор» обесценивает опыт получателей и нормализует навязчивое поведение.

  • Социализация и двойные стандарты. Если в среде мужчины такое поведение считается нормальным или даже поощряется как проявление «маскулинности», вероятность его повторения возрастает.

  • Непонимание вреда. Иногда это действительно неосознание, как такое действие может вызвать страх, отвращение или активировать травматический опыт у человека по ту сторону экрана. Однако незнание не снимает ответственности.

Почему это может быть травматично

Для людей с опытом сексуального насилия или домогательств нежелательное интимное фото может стать триггером, который запускает сильные эмоциональные реакции, например, тревогу, панику и чувство опасности. Именно поэтому психологи отмечают, что это не мелочь и не «интернет-реальность», к которой «надо привыкнуть».

Что делать, если вы получили нежелательное интимное фото

Существует несколько безопасных сценариев, поэтому выбирайте тот, который комфортен именно вам:

  • Четко обозначить границы: кратко сообщить, что фото нежелательно

  • Заблокировать и пожаловаться — без объяснений

  • В рабочей среде — немедленно обратиться к руководству или HR

  • Если ситуация вызывает сильные эмоции — обратиться за психологической поддержкой

Важно помнить, что вы ничего не сделали, чтобы «заслужить» такое сообщение.

Дикпики никуда не исчезнут в ближайшее время, но меняется разговор вокруг них. Сегодня это уже не о стыде получателя, а об ответственности отправителя. Интимность без согласия — это не смелость и не открытость, это нарушение границ, а уважение — все еще самый сексуальный язык в любом формате, даже цифровом.

