- Дата публикации
-
- Категория
- Секс
- Количество просмотров
- 210
- Время на прочтение
- 3 мин
Дисоргазмия: почему после секса могут появляться спазмы
Большинство женщин хотя бы раз в жизни испытывали судороги или спазмы после интимной близости. И хотя иногда это может вызвать беспокойство, гинекологи успокаивают, что в большинстве случаев судорога после секса не опасна и имеет естественные причины. Однако следует понимать, когда это нормальная реакция организма, а когда — сигнал о проблеме.
Интимная близость обычно ассоциируется с приятными ощущениями, однако иногда на смену удовольствию приходят неожиданные спазмы или боль. Судороги после секса — явление, с которым сталкиваются многие женщины, но мало кто решается об этом говорить. В большинстве случаев это абсолютно нормальная реакция организма, однако иногда они могут быть сигналом о скрытых проблемах со здоровьем. Поэтому стоит разобраться, почему так происходит, в каких ситуациях не стоит волноваться, а когда лучше обратиться к врачу, именно об этом и рассказало издание Women’s Health Magazine.
Дисоргазмия
В медицине существует даже специальный термин — дисоргазмия. Это боль или спазмы, которые появляются во время или после оргазма. Они могут проявляться в виде тянущей боли внизу живота, в спине или в зоне малого таза.
По данным Американского колледжа акушеров и гинекологов, три из четырех женщин хотя бы раз в жизни сталкивались с мучительным сексом. А вот специфическая боль после оргазма исследована гораздо меньше.
Почему появляются судороги после секса
Выделяют несколько основных причин:
Оргазм. Во время оргазма матка и мышцы таза сокращаются, а это может вызвать ощущения, похожие на менструальные спазмы. Обычно они длятся от нескольких минут до нескольких часов.
Менструация. Если секс приходится на период менструации, матка работает активнее и выталкивает кровь. Это может усиливать привычные менструальные боли.
Анатомические особенности. У некоторых женщин матка наклонена таким образом, что во время глубокой пенетрации ощущается давление на шейку матки, отсюда и судороги. Помочь могут смена позиций и использование подушки под тазом.
ВМС (внутриматочная спираль). Если у вас установлен контрацептив, спазмы после секса могут быть сигналом, что он сместился. Стоит обратиться к гинекологу.
Кисты яичников. Небольшие кисты часто не дают симптомов, но большие или те, которые разорвались, могут вызывать резкую боль после полового акта.
Переутомление мышц. Как и после интенсивной тренировки, мышцы матки или тазового дна могут «перенапрячься».
Проблемы с кишечником. Воспаление или раздражение кишечника могут проявляться болью во время интимной близости.
Фибромиомы матки. Доброкачественные опухоли матки часто вызывают боль и давление, которое усиливается после секса.
Воспалительные заболевания органов малого таза. Они обычно связаны с инфекциями, которые передаются половым путем. Сопровождаются болью, выделениями, неприятным запахом.
Инфекции мочевых путей. Знакомый многим женщинам цистит тоже может стать причиной неприятных ощущений после интимной близости.
Эндометриоз. Одно из самых частых гинекологических заболеваний, которое может провоцировать сильную боль во время и после секса.
Аденомиоз. Состояние, когда ткань эндометрия прорастает в мышечный слой матки. Вызывает хроническую боль и спазмы.
Вагинизм. Непроизвольные сокращения мышц влагалища, которые могут возникать даже до начала полового акта.
Недостаточная лубрикация. Сухость во влагалище из-за гормональных изменений, лекарств или недостаточного возбуждения приводит к боли и спазмам.
Помощь
Примите теплую ванну или приложите грелку к низу живота.
Попробуйте позы, которые расслабляют, например, лечь на бок с подогнутыми коленями.
Используйте достаточно лубриканта.
Опорожните мочевой пузырь перед сексом.
Если боль возникает регулярно, обратитесь к врачу. Возможно, понадобятся анализы или УЗИ.
Когда идти к врачу
Обратиться к гинекологу следует, если:
боль острая и резкая;
судороги сопровождаются кровотечением или выделениями с неприятным запахом;
дискомфорт постоянно повторяется;
есть подозрение на инфекцию или эндометриоз.
Судороги после секса — это явление, с которым сталкиваются тысячи женщин. В большинстве случаев они не опасны и проходят самостоятельно. Но иногда спазмы могут сигнализировать о проблемах со здоровьем. Поэтому важно слушать свое тело и при необходимости обращаться к специалистам.