Дисоргазмия: почему после секса могут появляться спазмы

Дисоргазмия / © Credits

Реклама

Интимная близость обычно ассоциируется с приятными ощущениями, однако иногда на смену удовольствию приходят неожиданные спазмы или боль. Судороги после секса — явление, с которым сталкиваются многие женщины, но мало кто решается об этом говорить. В большинстве случаев это абсолютно нормальная реакция организма, однако иногда они могут быть сигналом о скрытых проблемах со здоровьем. Поэтому стоит разобраться, почему так происходит, в каких ситуациях не стоит волноваться, а когда лучше обратиться к врачу, именно об этом и рассказало издание Women’s Health Magazine.

Дисоргазмия

В медицине существует даже специальный термин — дисоргазмия. Это боль или спазмы, которые появляются во время или после оргазма. Они могут проявляться в виде тянущей боли внизу живота, в спине или в зоне малого таза.

По данным Американского колледжа акушеров и гинекологов, три из четырех женщин хотя бы раз в жизни сталкивались с мучительным сексом. А вот специфическая боль после оргазма исследована гораздо меньше.

Реклама

Почему появляются судороги после секса

Выделяют несколько основных причин:

Оргазм . Во время оргазма матка и мышцы таза сокращаются, а это может вызвать ощущения, похожие на менструальные спазмы. Обычно они длятся от нескольких минут до нескольких часов.

Менструация. Если секс приходится на период менструации, матка работает активнее и выталкивает кровь. Это может усиливать привычные менструальные боли.

Анатомические особенности. У некоторых женщин матка наклонена таким образом, что во время глубокой пенетрации ощущается давление на шейку матки, отсюда и судороги. Помочь могут смена позиций и использование подушки под тазом.

ВМС (внутриматочная спираль). Если у вас установлен контрацептив, спазмы после секса могут быть сигналом, что он сместился. Стоит обратиться к гинекологу.

Кисты яичников. Небольшие кисты часто не дают симптомов, но большие или те, которые разорвались, могут вызывать резкую боль после полового акта.

Переутомление мышц. Как и после интенсивной тренировки, мышцы матки или тазового дна могут «перенапрячься».

Проблемы с кишечником. Воспаление или раздражение кишечника могут проявляться болью во время интимной близости.

Фибромиомы матки . Доброкачественные опухоли матки часто вызывают боль и давление, которое усиливается после секса.

Воспалительные заболевания органов малого таза. Они обычно связаны с инфекциями, которые передаются половым путем. Сопровождаются болью, выделениями, неприятным запахом.

Инфекции мочевых путей. Знакомый многим женщинам цистит тоже может стать причиной неприятных ощущений после интимной близости.

Эндометриоз . Одно из самых частых гинекологических заболеваний, которое может провоцировать сильную боль во время и после секса.

Аденомиоз . Состояние, когда ткань эндометрия прорастает в мышечный слой матки. Вызывает хроническую боль и спазмы.

Вагинизм . Непроизвольные сокращения мышц влагалища, которые могут возникать даже до начала полового акта.

Недостаточная лубрикация. Сухость во влагалище из-за гормональных изменений, лекарств или недостаточного возбуждения приводит к боли и спазмам.

Помощь

Примите теплую ванну или приложите грелку к низу живота.

Попробуйте позы, которые расслабляют, например, лечь на бок с подогнутыми коленями.

Используйте достаточно лубриканта.

Опорожните мочевой пузырь перед сексом.

Если боль возникает регулярно, обратитесь к врачу. Возможно, понадобятся анализы или УЗИ.

Когда идти к врачу

Обратиться к гинекологу следует, если:

боль острая и резкая;

судороги сопровождаются кровотечением или выделениями с неприятным запахом;

дискомфорт постоянно повторяется;

есть подозрение на инфекцию или эндометриоз.

Судороги после секса — это явление, с которым сталкиваются тысячи женщин. В большинстве случаев они не опасны и проходят самостоятельно. Но иногда спазмы могут сигнализировать о проблемах со здоровьем. Поэтому важно слушать свое тело и при необходимости обращаться к специалистам.