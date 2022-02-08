Доминирование и подчинение: чему нас могут научить БДСМ-практики

Вопреки расхожему мнению, что игры в садизм, мазохизм, доминирование и подчинение – удел извращенцев и психически неполноценных людей, многие исследователи в области психологии пришли к выводу, что БДСМ-практики, напротив, помогают стабилизировать психические процессы, а также способствуют выстраиванию близких доверительных отношений.
Итак, что же мы можем почерпнуть в культуре БДСМ?
- Открытое общение. Прежде чем заняться какой-либо практикой, партнеры подробно обсуждают условия игры. Самое важное условие доверия – прозрачность и открытость к обсуждению и решению конфликтов.
- Контракт. Многие практикующие БДСМ составляют письменный контракт, но достаточно устного. В контракте подробно обсуждаются действия, которые возможны во время практики, нежелательные действия, которые могут при особых условиях стать возможными, а также действия, которые невозможны ни при каких условиях. Также оговаривается стоп-слово, по которому все действия прекращаются. Сейчас часто будущие любовники обсуждают друг с другом моменты, связанные с физической и психической безопасностью, и это очень способствует доверию и расслаблению в сексе.
- Уважение к границам. У каждого человека есть свои физические и психологические границы, при посягательстве на которые он реагирует ощущением дискомфорта, страхом, замешательством, отвращением. Многие из нас не осознают своих границ и не уважают чужие, в то же время тело каждого из нас остается чувствительным к внедрению в наши границы. Если не следовать реакциям тела, можно очень скоро разочароваться в любых отношениях или даже спровоцировать депрессию, панические атаки или психосоматические заболевания.
В субкультуре БДСМ большое внимание уделяется границам в отношениях между партнерами. Если не чувствовать своих границ и границ другого, есть риск нанести или получить увечья.
- Личная ответственность. Если смотреть со стороны, не вникая в происходящее, то кажется, что в БДСМ доминанты управляют сабмиссивами, а садист сильнее своего мазохиста. Тем не менее в культуре БДСМ как раз наоборот: "нижние" устанавливают правила игры и имеют полный контроль над происходящим. Потому что, если сабмиссив сам не позаботится о правилах безопасности, он поплатится своим здоровьем, и физическим, и психическим. Именно он придумываем стоп-слово, которое немедленно приостанавливает игру.
В межгендерных играх часто все в точности наоборот. Мужчина – охотник, а женщина – жертва, причем в большинстве случаев чем более неуважительно и высокомерно ведет себя мужчина, тем охотнее женщины сдаются, даже не пытаясь установить правила своей "сдачи". Неудивительно, что сейчас так много говорят об абьюзивных отношениях.
- Близость. Как уже было сказано, в БДСМ-практиках соблюдается много условий для того, чтобы возникло доверие между партнерами. А доверие и уважение к границам – основные условия для здоровой близости. Кроме этого, в силу особенностей практик глубина самораскрытия во время практики больше, что способствует большему эмоциональному сближению. Про БДСМ часто говорят, что эти практики помогают выйти далеко за рамки секса.
- Оргазм не обязателен. БДСМ – это не всегда секс. Исследования показывают, что БДСМ чаще всего имеет сексуальные элементы, но это не сексуальный опыт, по крайней мере, для некоторых людей. Поэтому в этом поле есть место асексуалам или людям, которые ищут телесного взаимодействия, но не секса. Среди "ванильных" людей бытует стереотип, что мужчина и женщина могут общаться только по работе или ради секса. Но мы можем расширить мотивы отношений, что очень обогатит нашу жизнь.
- Это способ познакомиться со своей Тенью. Среда, в которой происходит наше развитие, как правило, подкрепляет наше "хорошее", социально одобряемое поведение, а "плохое" поведение не поддерживает. Тогда многие наши проявления отщепляются и отправляются в бессознательное, или Тень, как назвал Г. Юнг. Даже отщепленное и тщательно упрятанное, наше бессознательное продолжает влиять на нашу жизнь. И не зря сейчас так много людей стали выходить за рамки традиционных форм взаимоотношений. Это способ восстановить свою целостность, соединиться с отщепленными частями психики.
- Интерес к БДСМ может повысить сексуальное удовлетворение. Исследования показали, что сексуально удовлетворенные мужчины и женщины в 2-3 раза чаще пробовали БДСМ по сравнению с сексуально неудовлетворенными. Когда мы пробуем что-то новое, идем в сторону неизведанного, пробуждается страх, но вместе с тем и возбуждение. Кроме этого, высвобождение наших частей личности из Тени делает нас более энергичными, многогранными и интересными и себе, и другим людям. Это, опять же, не может не отразиться на качестве сексуальных отношений.
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