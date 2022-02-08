Доминирование и подчинение: чему нас могут научить БДСМ-практики

Доминирование и подчинение: чему нас могут научить БДСМ-практики

Вопреки расхожему мнению, что игры в садизм, мазохизм, доминирование и подчинение – удел извращенцев и психически неполноценных людей, многие исследователи в области психологии пришли к выводу, что БДСМ-практики, напротив, помогают стабилизировать психические процессы, а также способствуют выстраиванию близких доверительных отношений.

Итак, что же мы можем почерпнуть в культуре БДСМ?

Открытое общение. Прежде чем заняться какой-либо практикой, партнеры подробно обсуждают условия игры. Самое важное условие доверия – прозрачность и открытость к обсуждению и решению конфликтов.

Контракт. Многие практикующие БДСМ составляют письменный контракт, но достаточно устного. В контракте подробно обсуждаются действия, которые возможны во время практики, нежелательные действия, которые могут при особых условиях стать возможными, а также действия, которые невозможны ни при каких условиях. Также оговаривается стоп-слово, по которому все действия прекращаются. Сейчас часто будущие любовники обсуждают друг с другом моменты, связанные с физической и психической безопасностью, и это очень способствует доверию и расслаблению в сексе.

Уважение к границам. У каждого человека есть свои физические и психологические границы, при посягательстве на которые он реагирует ощущением дискомфорта, страхом, замешательством, отвращением. Многие из нас не осознают своих границ и не уважают чужие, в то же время тело каждого из нас остается чувствительным к внедрению в наши границы. Если не следовать реакциям тела, можно очень скоро разочароваться в любых отношениях или даже спровоцировать депрессию, панические атаки или психосоматические заболевания.

В субкультуре БДСМ большое внимание уделяется границам в отношениях между партнерами. Если не чувствовать своих границ и границ другого, есть риск нанести или получить увечья.

Личная ответственность. Если смотреть со стороны, не вникая в происходящее, то кажется, что в БДСМ доминанты управляют сабмиссивами, а садист сильнее своего мазохиста. Тем не менее в культуре БДСМ как раз наоборот: "нижние" устанавливают правила игры и имеют полный контроль над происходящим. Потому что, если сабмиссив сам не позаботится о правилах безопасности, он поплатится своим здоровьем, и физическим, и психическим. Именно он придумываем стоп-слово, которое немедленно приостанавливает игру.

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В межгендерных играх часто все в точности наоборот. Мужчина – охотник, а женщина – жертва, причем в большинстве случаев чем более неуважительно и высокомерно ведет себя мужчина, тем охотнее женщины сдаются, даже не пытаясь установить правила своей "сдачи". Неудивительно, что сейчас так много говорят об абьюзивных отношениях.

Близость. Как уже было сказано, в БДСМ-практиках соблюдается много условий для того, чтобы возникло доверие между партнерами. А доверие и уважение к границам – основные условия для здоровой близости. Кроме этого, в силу особенностей практик глубина самораскрытия во время практики больше, что способствует большему эмоциональному сближению. Про БДСМ часто говорят, что эти практики помогают выйти далеко за рамки секса.

Оргазм не обязателен. БДСМ – это не всегда секс. Исследования показывают, что БДСМ чаще всего имеет сексуальные элементы, но это не сексуальный опыт, по крайней мере, для некоторых людей. Поэтому в этом поле есть место асексуалам или людям, которые ищут телесного взаимодействия, но не секса. Среди "ванильных" людей бытует стереотип, что мужчина и женщина могут общаться только по работе или ради секса. Но мы можем расширить мотивы отношений, что очень обогатит нашу жизнь.

Это способ познакомиться со своей Тенью. Среда, в которой происходит наше развитие, как правило, подкрепляет наше "хорошее", социально одобряемое поведение, а "плохое" поведение не поддерживает. Тогда многие наши проявления отщепляются и отправляются в бессознательное, или Тень, как назвал Г. Юнг. Даже отщепленное и тщательно упрятанное, наше бессознательное продолжает влиять на нашу жизнь. И не зря сейчас так много людей стали выходить за рамки традиционных форм взаимоотношений. Это способ восстановить свою целостность, соединиться с отщепленными частями психики.

Интерес к БДСМ может повысить сексуальное удовлетворение. Исследования показали, что сексуально удовлетворенные мужчины и женщины в 2-3 раза чаще пробовали БДСМ по сравнению с сексуально неудовлетворенными. Когда мы пробуем что-то новое, идем в сторону неизведанного, пробуждается страх, но вместе с тем и возбуждение. Кроме этого, высвобождение наших частей личности из Тени делает нас более энергичными, многогранными и интересными и себе, и другим людям. Это, опять же, не может не отразиться на качестве сексуальных отношений.

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