Друзья по сексу: обман или реальность / © Credits

Реклама

«Друзья по сексу» (friendship with benefits, FWB) и «Sugar Daddies» — примеры того, как люди пытаются совместить эмоциональное и физическое без полноценных романтических обязательств. Но действительно ли это работает на пользу обеим сторонам, или несет больше рисков, чем удовольствия, рассказало издание Psychology Today.

Существует ли дружба между мужчиной и женщиной

Большинство людей в XXI веке считают, что да. Мужчин и женщин в разных странах мира соглашаются с тем, что дружба между полами вполне реальна. В то же время реальность оказывается сложнее.

Часть женщин считает, что рано или поздно друзья мужчины начинают намекать на романтический или сексуальный интерес.

Мужчины же признаются, что сохранять исключительно платонические чувства к привлекательной подруге непросто.

И в то же время есть много примеров длительной искренней дружбы, где ни одна из сторон не стремилась к сексуальной связи.

Все зависит от контекста, ожиданий и возраста. Чем старше партнеры и чем больше у них жизненного опыта, тем проще выстраивать отношения без сексуального подтекста.

Реклама

Когда дружба становится интимной

Формат «Друзья по сексу» кажется привлекательным, ведь нет обязательств, но есть близость и доверие. Однако будьте осторожны, это хрупкий баланс.

Плюсы:

сексуальная жизнь без поиска «одноразовых» партнеров,

доверие и поддержка, которые уже есть в дружбе,

удобство и эмоциональная стабильность по сравнению со случайными связями.

Минусы:

риск односторонней влюбленности,

ревность, если у кого-то появятся новые романтические отношения,

возможно разрушение дружбы, если договоренности перестанут работать.

Добавление секса в дружбу повышает качество отношений, но в то же время делает их более уязвимыми.

Когда дружба становится частью договоренности

«Sugaring» или «Sugar Daddies» — это формат, в котором одна сторона, чаще молодая женщина, получает финансовую поддержку или подарки от более состоятельного партнера. И хотя секс в этих отношениях возможен, он не всегда обязателен.

Такой стиль общения критикуют как замаскированную форму коммерческого секса. Но его сторонники указывают:

Реклама

это может быть эмоциональная поддержка, когда «Sugar Daddy» или «Mommy» ищет общения и заботы, а не только интима;

для молодых людей это способ финансовой стабильности;

иногда такие отношения даже перерастают в длительные отношения.

Однако психологи предостерегают, баланс власти в таких взаимоотношениях всегда неравен и это создает риски манипуляций.

Сочетание дружбы и секса

Секс и дружба являются важными составляющими романтических отношений. Но когда их комбинируют вне традиционных рамок, возникают новые вызовы, ведь FWB добавляет секс в дружбу, создает дополнительную близость, но и угрозу разрыва. «Sugaring» наоборот — «очеловечивает» секс, добавляет элемент дружбы, однако с риском коммерческого неравенства.

Оба формата отражают современную гибкость в сфере романтики, люди ищут отношения, которые отвечают их потребностям «здесь и сейчас», даже если они не приводят к стабильному союзу.

Друзья по сексу — это не миф, но и не идеальная модель. У кого-то она работает годами, у других заканчивается разочарованием. В итоге, сочетание дружбы и секса может быть реальностью, если обе стороны открыто обсудили ожидания, существует взаимное уважение и партнеры готовы к возможным последствиям.

Реклама

Но следует помнить, ни один «гибридный формат» не заменит глубоких, доверительных и стабильных отношений, которые строятся на любви.