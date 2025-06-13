Это не баловство: что нужно знать о мужской мастурбации / © Credits

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Издание American Sexual Health Association рассказало, что мужская мастурбация имеет глубокие биологические, эволюционные и даже защитные функции. Команда эволюционных биологов из Университета Лондона исследовала многолетние наблюдения за поведением обезьян и людей, чтобы выяснить, почему самцы многих видов мастурбируют. Результаты были опубликованы в авторитетном журнале Proceedings of the Royal Society B.

Исследователи обнаружили, что мастурбация — не человеческое изобретение. Ее проявления наблюдаются среди приматов уже около 40 миллионов лет. То есть еще задолго до того, как эволюция создала человека, наши «мохнатые» предки активно занимались самоудовлетворением.

Две эволюционные гипотезы: зачем самцам мастурбировать

Подготовка к оплодотворению

Оказалось, что мастурбация среди самцов приматов чаще встречается в тех видах, где самки имеют нескольких партнеров — то есть существует конкуренция за оплодотворение. В таких условиях самцу важно поддерживать свою «репродуктивную систему» в состоянии готовности:

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мастурбация помогает поддерживать качество спермы;

позволяет избавляться от «старых» сперматозоидов, оставляет место для новых более активных;

таким образом, шансы на успешное осеменение после реального полового акта возрастают.

В моногамных видах, где конкуренция между самцами меньше, такое поведение наблюдается реже или вообще исчезает.

Защита от инфекций

Вторая гипотеза еще более интересна: мастурбация может быть естественным способом уменьшить риск инфекций:

после полового акта в мочеполовых путях могут оставаться патогены;

мастурбация способствует механическому «очищению» организма;

особенно часто мастурбация фиксируется среди видов, обитающих в средах с высоким уровнем инфекционных угроз.

Другими словами, самоудовлетворение — это еще и своеобразная естественная профилактика.

Не только физиология, но и удовольствие

Очевидно, что существует и более простая причина: это приятно. Как для людей, так и для наших родственников-приматов мастурбация — это способ получения удовольствия и расслабления. Таким образом, поведение, которое казалось «бесполезным», оказалось многофункциональным: одновременно и приятным, и полезным с точки зрения эволюции.

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А что с женской мастурбацией

Исследователи признают, что данных о мастурбации самок приматов пока мало.

Это обусловлено не столько реальным отсутствием такого поведения, сколько особенностями исследований:

мужчин (у приматов) легче наблюдать во время мастурбации из-за анатомических особенностей;

исследовательские предубеждения: исторически научное сообщество больше интересовалось сексуальностью мужчин;

стереотипное представление о женщинах как «пассивных» участниках сексуального процесса.

Впрочем, ученые прогнозируют, что с преодолением табу вокруг темы мастурбации мы получим больше данных и о женской сексуальности — как у животных, так и у людей.

Стигма постепенно исчезает

Еще недавно мастурбация была темой табу. Общество воспринимало ее как нечто стыдное, вредное или «греховное».

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Мастурбация — это нормальный аспект сексуальности.

Она помогает познать собственное тело, снизить стресс, улучшить сон, облегчить менструальные боли у женщин.

Для мужчин еще и дополнительный способ поддержки репродуктивного здоровья.

Мастурбация абсолютно безопасна, если не становится единственным или навязчивым способом сексуальной активности.

Тема мастурбации — не только «мужское дело» или что-то постыдное. Это естественное, эволюционно заложенное поведение, присущее многим живым существам. А главное — это еще одна возможность лучше понять собственную сексуальность, заботиться о себе и отказаться от стереотипов.

Понимание сексуальности — это часть внутренней свободы современного человека. И понимание того, что происходит в мужской сексуальности, тоже важная часть гармоничных отношений и здоровой коммуникации в паре.