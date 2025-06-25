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- Секс
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Это важно: 11 причин, почему женщины не могут получить оргазм
Почти половина женщин признаются, что не всегда или даже почти никогда не достигают оргазма во время полового акта. Впрочем, проблема не только в физиологии — современные исследования показывают: психоэмоциональное состояние, качество отношений, самооценка и даже время на секс играют не меньшую роль, чем техника партнёра.
Издание Psychology Today, ссылаясь на новое исследование Rowland, Cempel и Tempel, объяснило, почему так происходит. Они опросили более 900 женщин и выделили 11 самых распространенных причин, по которым женщинам трудно достичь оргазма.
Стресс и тревожность (58%)
Это причина №1. Психическое напряжение, заботы, страх быть «недостаточной» в постели или просто мысли о работе — всё это выключает сексуальное возбуждение. Стресс подавляет работу гипоталамуса — части мозга, которая отвечает за половое влечение и оргазм.
Что помогает:
практика осознанности;
прелюдия без давления на результат;
откровенный разговор с партнером о собственных потребностях.
Недостаточное возбуждение или стимуляция (48%)
Распространенное заблуждение: «если есть секс — должен быть оргазм». Но для большинства женщин полового проникновения недостаточно. Клиторальная стимуляция — ключевая часть женского наслаждения.
Что помогает:
эксперименты с позами и типами стимуляции;
ручная или оральная стимуляция перед проникновением;
секс-игрушки.
Нехватка времени (40%)
Секс «на скорую руку» редко дарит настоящее удовольствие. Для многих женщин нужно около 20-40 мин, чтобы расслабиться и достичь оргазма. Если партнер не готов инвестировать в интимность время — оргазм становится маловероятным.
Что помогает:
планирование интимной близости, особенно в парах с детьми или загруженным графиком;
упор на качестве, а не количестве половых актов.
Негативное восприятие своего тела (28%)
Если женщина сосредоточена на том, «как она выглядит сбоку» или «не видно ли складочку на животе», мозг не позволяет полностью погрузиться в момент.
Что помогает:
психотерапия и работа с самооценкой;
секс при приглушенном свете или в белье, что придает уверенности;
комплименты и мягкое подкрепление от партнера.
Боль или дискомфорт во время секса (25%)
Причины боли могут быть разные — от вагинизма или эндометриоза до недостаточной смазанности. И если боль игнорируется, тело автоматически «выключает» оргазмическую реакцию как защитный механизм.
Что помогает:
консультация гинеколога;
применение лубрикантов;
изменение позы или ритма.
Недостаточно смазки (24%)
Сухость влагалища — не редкость, особенно во время грудного вскармливания, менопаузы или после приема некоторых лекарств (например, антидепрессантов).
Что помогает:
использование качественного лубриканта на водной или силиконовой основе;
более долгая прелюдия.
Побочное действие лекарств или хронические болезни (17%)
Некоторые препараты (особенно антидепрессанты нового поколения) способны снижать либидо и тормозить оргазм. Также влияют диабет, гормональные нарушения, щитовидная железа.
Что помогает:
консультация с врачом по замене или коррекции дозировки;
совместная работа с сексологом или психотерапевтом.
Застенчивость или дискомфорт из-за собственного тела во время секса
Не только внешность, но и страх «показаться слишком громкой», «делать что-то не так» тормозит сексуальное раскрытие. У многих женщин эти блоки — последствия воспитания или негативного опыта.
Что помогает:
работа с телом (йога, танцы, телесная терапия);
изучение собственных эрогенных зон во время мастурбации.
Медицинские проблемы или гормональный дисбаланс
Нарушения уровня эстрогена, тестостерона, щитовидной железы могут напрямую влиять на сексуальное влечение и возможность достижения оргазма.
Что помогает:
лабораторное обследование гормонов;
посещение эндокринолога или гинеколога.
Проблемы в отношениях с партнером
Если женщина не доверяет партнеру, не чувствует эмоциональной близости или присутствует неудовлетворенность в отношениях, тело буквально «блокирует» сексуальные реакции.
Что помогает:
открытый диалог с партнером;
семейная терапия;
практика эмоциональной близости вне постели.
Неуверенность в сексуальных действиях партнера
Часто причина оргазмических трудностей — в отсутствии знаний у партнера о женской анатомии, потребностях, ритме возбуждения. Секс — это не телепатия, а командная игра.
Что помогает:
совместное чтение книг о сексе;
просмотр эротических фильмов или прослушивание подкастов о сексе вместе;
четкое, но мягкое озвучивание желаний.
Самопомощь
Признайте, что проблема существует. Она не у вас «одной» — миллионы женщин сталкиваются с этим ежедневно.
Не взваливайте всю ответственность на себя. Секс — это про партнерство.
Обратитесь к специалисту. Сексолог, психотерапевт или гинеколог могут значительно облегчить путь к удовольствию.
Научитесь исследовать свое тело. Оргазм начинается с познания себя.
Женская сексуальность — многогранна, индивидуальна и чувствительна к контексту. Но она также — полноценна, способна на яркие, глубокие переживания. Забота об оргазме — это не только об удовольствии, но и о принятии себя, уверенности и радости быть в собственном теле.