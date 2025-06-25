Это важно: 11 причин, почему женщины не могут получить оргазм / © Credits

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Издание Psychology Today, ссылаясь на новое исследование Rowland, Cempel и Tempel, объяснило, почему так происходит. Они опросили более 900 женщин и выделили 11 самых распространенных причин, по которым женщинам трудно достичь оргазма.

Стресс и тревожность (58%)

Это причина №1. Психическое напряжение, заботы, страх быть «недостаточной» в постели или просто мысли о работе — всё это выключает сексуальное возбуждение. Стресс подавляет работу гипоталамуса — части мозга, которая отвечает за половое влечение и оргазм.

Что помогает:

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практика осознанности;

прелюдия без давления на результат;

откровенный разговор с партнером о собственных потребностях.

Недостаточное возбуждение или стимуляция (48%)

Распространенное заблуждение: «если есть секс — должен быть оргазм». Но для большинства женщин полового проникновения недостаточно. Клиторальная стимуляция — ключевая часть женского наслаждения.

Что помогает:

эксперименты с позами и типами стимуляции;

ручная или оральная стимуляция перед проникновением;

секс-игрушки.

Нехватка времени (40%)

Секс «на скорую руку» редко дарит настоящее удовольствие. Для многих женщин нужно около 20-40 мин, чтобы расслабиться и достичь оргазма. Если партнер не готов инвестировать в интимность время — оргазм становится маловероятным.

Что помогает:

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планирование интимной близости, особенно в парах с детьми или загруженным графиком;

упор на качестве, а не количестве половых актов.

Негативное восприятие своего тела (28%)

Если женщина сосредоточена на том, «как она выглядит сбоку» или «не видно ли складочку на животе», мозг не позволяет полностью погрузиться в момент.

Что помогает:

психотерапия и работа с самооценкой;

секс при приглушенном свете или в белье, что придает уверенности;

комплименты и мягкое подкрепление от партнера.

Боль или дискомфорт во время секса (25%)

Причины боли могут быть разные — от вагинизма или эндометриоза до недостаточной смазанности. И если боль игнорируется, тело автоматически «выключает» оргазмическую реакцию как защитный механизм.

Что помогает:

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консультация гинеколога;

применение лубрикантов;

изменение позы или ритма.

Недостаточно смазки (24%)

Сухость влагалища — не редкость, особенно во время грудного вскармливания, менопаузы или после приема некоторых лекарств (например, антидепрессантов).

Что помогает:

использование качественного лубриканта на водной или силиконовой основе;

более долгая прелюдия.

Побочное действие лекарств или хронические болезни (17%)

Некоторые препараты (особенно антидепрессанты нового поколения) способны снижать либидо и тормозить оргазм. Также влияют диабет, гормональные нарушения, щитовидная железа.

Что помогает:

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консультация с врачом по замене или коррекции дозировки;

совместная работа с сексологом или психотерапевтом.

Застенчивость или дискомфорт из-за собственного тела во время секса

Не только внешность, но и страх «показаться слишком громкой», «делать что-то не так» тормозит сексуальное раскрытие. У многих женщин эти блоки — последствия воспитания или негативного опыта.

Что помогает:

работа с телом (йога, танцы, телесная терапия);

изучение собственных эрогенных зон во время мастурбации.

Медицинские проблемы или гормональный дисбаланс

Нарушения уровня эстрогена, тестостерона, щитовидной железы могут напрямую влиять на сексуальное влечение и возможность достижения оргазма.

Что помогает:

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лабораторное обследование гормонов;

посещение эндокринолога или гинеколога.

Проблемы в отношениях с партнером

Если женщина не доверяет партнеру, не чувствует эмоциональной близости или присутствует неудовлетворенность в отношениях, тело буквально «блокирует» сексуальные реакции.

Что помогает:

открытый диалог с партнером;

семейная терапия;

практика эмоциональной близости вне постели.

Неуверенность в сексуальных действиях партнера

Часто причина оргазмических трудностей — в отсутствии знаний у партнера о женской анатомии, потребностях, ритме возбуждения. Секс — это не телепатия, а командная игра.

Что помогает:

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совместное чтение книг о сексе;

просмотр эротических фильмов или прослушивание подкастов о сексе вместе;

четкое, но мягкое озвучивание желаний.

Самопомощь

Признайте, что проблема существует. Она не у вас «одной» — миллионы женщин сталкиваются с этим ежедневно. Не взваливайте всю ответственность на себя. Секс — это про партнерство. Обратитесь к специалисту. Сексолог, психотерапевт или гинеколог могут значительно облегчить путь к удовольствию. Научитесь исследовать свое тело. Оргазм начинается с познания себя.

Женская сексуальность — многогранна, индивидуальна и чувствительна к контексту. Но она также — полноценна, способна на яркие, глубокие переживания. Забота об оргазме — это не только об удовольствии, но и о принятии себя, уверенности и радости быть в собственном теле.