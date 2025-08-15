Гипоактивное сексуальное желание: что стоит знать об этом расстройстве и как его побороть / © Credits

Реклама

Но когда отсутствие интереса к сексу становится постоянным, вызывает беспокойство и влияет на отношения или самооценку, врачи могут говорить о гипоактивном сексуальном расстройстве (HSDD), об этом рассказало издание American Sexual Health Association

HSDD — это состояние, когда у женщины отсутствуют сексуальные фантазии, мысли или желание к сексуальной активности, а это вызывает личный дискомфорт или трудности в отношениях. Около 1 из 10 женщин имеют HSDD. Это делает его одним из самых распространенных женских сексуальных нарушений.

Важно: если низкое либидо не беспокоит женщину и не влияет на ее жизнь, это не считается расстройством.

Реклама

Возможные причины снижения сексуального желания

HSDD может возникать по многим причинам — физическим, психологическим или комплексным.

Физические факторы:

Онкологические заболевания (например, рак груди)

Сахарный диабет

Заболевания щитовидной железы

Рассеянный склероз

Депрессия, хронический стресс

Недержание мочи

Лекарственные препараты, которые могут влиять на либидо:

Антидепрессанты и успокоительные препараты

Препараты от высокого давления

Лекарства для обезболивания

Психологические и социальные факторы:

Конфликты в отношениях или отсутствие доверия

Тревожность, низкая самооценка

Послеродовые изменения

Переутомление, хронический недостаток сна

Как диагностируют HSDD

Врачи могут использовать специальный опросник. Среди ключевых вопросов:

Был ли раньше ваш уровень сексуального желания удовлетворительным? Произошло ли снижение этого желания? Беспокоит ли вас это изменение? Хотели бы вы повысить уровень сексуального желания?

После этого обсуждают возможные причины, от медицинских состояний и визитов лекарств до отношений и уровня стресса.

Лечение HSDD

Сексотерапия или психологическое консультирование — помогает, если проблема связана с отношениями или эмоциональным состоянием.

Коррекция медикаментов — врач может заменить препарат, который снижает либидо.

Лечение основного заболевания — например, проблем с гормонами или хронических болезней.

Когда обращаться к врачу

Если отсутствие желания длится более 6 месяцев

Если это вызывает стресс или проблемы в отношениях

Если вы подозреваете влияние лекарств или болезни на сексуальную жизнь

Сексуальное здоровье — это часть общего здоровья. И речь идет не только о физиологии, но и о психологическом комфорте, самооценке и качестве отношений.