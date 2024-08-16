Худеем с удовольствием: сколько калорий можно сжечь во время секса

Может ли секс заменить спорт и сколько именно калорий можно потратить в постели, и как отличаются мужские и женские показатели – отвечают британские ученые.

Женщины часто жалуются, что мужчины получают от секса больше, чем они, что сказать, это правда, даже когда речь идет о калориях. Мужчины сжигают больше калорий, чем женщины во время секса. В DailyMail рассказали о "сексуальной калорийности" эротической части жизни.

В среднем мужчины тратят 101 калорию во время полового акта, в то же время женщины сжигают только 69 калорий. Приблизительно такая калорийность 10 орешков миндаля. Конечно, эти цифры могут варьироваться в зависимости от продолжительности и интенсивности полового акта, а также разных сексуальных позиций. Разница заключается в том, кто занимает более "активную роль" во время секса.

В общем у мужчины больше мышечной массы, чем у женщины, что приводит к более высокому уровню расходования калорий при выполнении одной и той же физической активности, однако тот, кто играет более активную роль во время секса, скорее всего, и сжигает больше калорий.

Опрос читателей от DailyMail показал, что "догги-стайл" и "миссионерская" – одни из самых популярных сексуальных поз у гетеросексуальных пар. В обеих позициях мужчина тратит больше энергии, что, в свою очередь, ведет к большему сжиганию калорий.

Сколько калорий можно сжечь во время секса / Фото: Credits

Если же говорить о позе "всадницы", то более активная и подвижная роль достается женщине, следовательно она, вероятно, сожжет больше калорий, нежели ее партнер-мужчина.

Если учитывать, что продолжительность среднестатистического полового акта составляет 30 минут, можно утверждать, что мужчины могут сжечь до 126 калорий, тогда как женщины сжигают 93 калории за один сексуальный акт. Для сравнения, 30-минутная пробежка может сжечь до 500 калорий.

Итак, несмотря на то, что во время секса учащенное дыхание, повышенная частота сердечных сокращений и артериальне давление, секс, как форма физической активности, не приносит тех же результатов для сердечно-сосудистой системы и не сжигает калории так эффективно, как другие виды упражнений: бег или езда на велосипеде, например.

Это может быть обусловлено тем, что во время секса частота сердечных сокращений не повышается так высоко, как во время интенсивных кардио тренировок и по интенсивности может приравняться к умеренно быстрой ходьбе.

Однако, не забывайте, что калории также тратятся во время объятий и поцелуев, так что прелюдия тоже поможет в сожженнии калорий.

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