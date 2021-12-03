Индустрия порно и онлайн-секса: в чем польза и вред для нашей интимной жизни

Еще какие-то 10-20 лет тому назад порнография не была так общедоступна: видеокассеты или диски с пикантным видео переписывали и передавали друг другу втихаря, а выбора особого не было.

Сегодня порнозвезды, не стесняясь, ведут свои инстаграмы и тик-токи, где показывают своих мужей и детей вперемешку с эротическими фото, продают свой мерч и рецепты сырников. Более того, на "Порнхабе" становится все меньше профессиональных видео в свободном доступе, а все больше – любительских загрузок, которые могут быть как home-видео семейных пар, так и revenge porn – выложенное из мести на всеобщее обозрение секс-видео.

А еще совсем недавно лайфстримы и вебкам вообще было невозможно представить, но развитие высокоскоростного потокового видео и систем веб-оплат сделали этот вид услуг широко доступным. К тому же мы видим, как звезды тик-тока и инстаграма потихоньку мигрируют в сервис OnlyFans, который тоже становится платформой для виртуального секса.

Плох ли такой переход индустрии секс-услуг в онлайн и чем он нам грозит – рассуждает Никита Галапач, врач-сексолог (сексопатолог) 5-й городской больницы г. Львова, гипнотерапевт, член восточноевропейской ассоциации гипнотерапевтов и клинических сексологов.

К счастью, давно закончилась викторианская эпоха, когда мастурбация считалась причиной всех болезней, вплоть до оволосения ладоней. Сегодня мастурбация считается нормальной и самой распространенной формой полового поведения, разумеется, исключая случаи, когда все мысли заняты только самоудовлетворением. Сейчас мы живем в эпоху "цифрового переселения народов" – имеется в виду, люди и сервисы массово переходят в виртуальное пространство. Бороться с цифровой цивилизацией нет смысла, и нам придется принимать как факт то, что порно – огромный сегмент рынка, и может быть выходом для людей с ограниченными возможностями и тех, кто в силу разных причин не может заняться сексом с партнером.

Но каждый случай надо рассматривать отдельно. О зависимости от порно можно говорить, когда человек не может контролировать свое поведение и уделяет просмотру секс-видео много часов в день в ущерб своим основным занятиям. К тому же порнозависимость может проявляться и в отношениях. Одно дело – пару раз зайти на "Порнхаб", чтобы разнообразить личную жизнь и снизить скуку в браке. И совсем другое – если вообще невозможно заниматься сексом без сопровождения порно, либо воспринимать все всерьез и верить, что порно-индустрия – эталон сексуального поведения.

Интересный факт: в статистике, которую собирает "Порнхаб" со всего мира, по просмотрам лидируют категории MILF и аниме. Это свидетельствует о культурных особенностях общества, и можно сделать смелое заявление о его инфантильности и потребности в материнской заботе, равно как в милых, но развратных героях.

Что касается онлайн-секса, то это понятие включает в себя широкий спектр явлений: от веб-каминга до цифрового эксгибиционизма. Если раньше эксгибиционист был "зайчиком", который выпрыгивал из кустов и демонстрировал свои гениталии, то сегодня он шлет свои дикпики и нюдсы в личку, задевая таким образом чувства адресатов.

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Доступность индустрии онлайн-секса и порно представляет опасность в первую очередь для детей и подростков. Благодаря "увидел все, ничего не попробовал" можно вогнать человека в комплексы. Миф о важности размера для мальчиков – очень травмирующая тема, которая и может привести к множеству проблем. Это и проблемы с эрекцией, основная причина которой так называемый "синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи", и блокировка развития отношений, и отсутствие желания развития отношений. Зачем знакомиться, стесняясь, звать девочку в кино, по старым эротическим сценариям, если можно надеть 3D-очки и выбрать любую, воспользовавшись силиконовой игрушкой и снять половое напряжение?

Таким образом, онлайн-секс и новые технологии могут быть и способом попробовать что-то новое, разнообразить свою личную жизнь, а с другой – на это можно подсесть. Одновременно с этим новые технологии – это дополнительный ресурс. Но с точки зрения клинической сексологии считается, что двух людей достаточно для того, чтобы реализовывать свою сексуальность. А в допресурсах нуждается духовная опустошенность и эмоциональный дефицит, таким образом, цифровые технологии несут определенные риски.

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