Интимное прошлое: сколько бывших сексуальных партнеров — это норма / © Credits

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Знакомиться сегодня гораздо проще, чем когда-либо в прошлом. Приложения для знакомств, социальные сети и жизнь в крупных городах превратили поиск партнера в бесконечный выбор из десятков, а то и сотен потенциальных кандидатов. Вместе с этим изменилось и сексуальное поведение, количество партнеров, которые могут быть у человека в течение жизни, потенциально стало значительно больше, об этом рассказало издание Psychology Today. Однако успел ли наш мозг адаптироваться к этой новой реальности, давайте разберёмся.

Где проходит граница

В 2017 году психологи провели опрос 188 участников из Великобритании. Им предложили оценить, насколько они готовы к длительным отношениям с человеком в зависимости от количества его предыдущих сексуальных партнеров.

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Варианты были самыми разными: от девственности и одного предыдущего партнера до 19–22 и более 60 партнеров. В целом участники оценивали 16 различных сценариев по девятибалльной шкале, от «очень готов(а)» до «совершенно не готов(а)».

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Исследователи намеренно упростили эксперимент и не предоставляли участникам дополнительной информации о характере, внешности, профессии или других качествах потенциального партнера. Таким образом они хотели выделить именно влияние сексуального прошлого.

«Слишком много» — это сколько

Результаты оказались не такими однозначными, как можно было бы ожидать. На графике сформировалась своеобразная кривая. Наибольшую готовность к отношениям демонстрировали люди, имевшие определенный сексуальный опыт, но не слишком большой. После примерно двух-трех предыдущих партнеров показатель начинал постепенно снижаться.

У человека, у которого было четыре предыдущих партнера, готовность к отношениям составляла около 7 баллов из 9, тогда как у человека, у которого было более 60 партнеров, — всего около 2 баллов из 9.

Интересно и то, что мужчины оказались лишь немного более терпимыми к большому количеству сексуальных партнеров в прошлом, чем женщины. Разница была небольшой, а общая тенденция — практически одинаковой. То есть громкого двойного стандарта «мужчинам можно, женщинам — нет» это исследование не выявило.

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Почему нас интересует прошлое партнера

Психологи предполагают, что такая реакция может иметь эволюционные корни. В древности большое количество сексуальных партнеров могло означать повышенный риск инфекций или свидетельствовать о меньшей готовности к долгосрочным отношениям.

Сегодня медицина, контрацепция и современные представления о сексе значительно изменили ситуацию. Однако некоторые старые механизмы оценки потенциального партнера, похоже, никуда не исчезли.

Если партнеров не было вовсе

И вот здесь исследование дало неожиданный результат. Отсутствие партнеров тоже не оказалось самым привлекательным вариантом. Участники были готовы строить отношения с девственным человеком, но оценивали такую перспективу чуть ниже, чем отношения с человеком, у которого было два-три предыдущих романа.

В культурном контексте отсутствие сексуального опыта могло восприниматься как признак того, что человек испытывает трудности с привлечением внимания партнеров или просто не пользовался популярностью среди потенциальных любовников.

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Цифры — это далеко не всё

Авторы исследования подчеркивают главное ограничение эксперимента: в реальной жизни мы оцениваем человека комплексно. Доброта, интеллект, амбиции, чувство юмора, внешность, совместимость и способность строить близкие отношения могут оказаться гораздо важнее цифры в сексуальной биографии.

Кроме того, отношение к сексуальному прошлому во многом зависит от культуры. В более либеральном обществе негативная реакция на большое количество партнеров потенциально может быть менее выраженной, чем в консервативных.

В конце концов, сексуальное прошлое — всего лишь одна деталь биографии. И если выбирать человека для настоящих отношений, его характер, ценности и отношение к вам вряд ли стоит оценивать по количеству партнеров в прошлом.

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