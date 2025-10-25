- Дата публикации
-
- Категория
- Секс
- Количество просмотров
- 140
- Время на прочтение
- 2 мин
Интимные переписки: что они скрывают и могут рассказать о ваших отношениях
Смартфоны навсегда изменили наше общение, теперь оставаться на связи с партнером можно даже на расстоянии, а обмен интимными сообщениями стал настоящим трендом.
Sexting или интимная переписка — отправка сексуально подчеркнутых сообщений или фото практикует около 75% молодых взрослых. Но что это говорит о нас и наших отношениях, рассказало издание Psychology Today.
Что такое sexting и кому он свойственен
Интимные переписки — это отправка сексуального контента, обнаженных или полуобнаженных фото или видео себя. Чаще всего люди присылают не столько фото, сколько откровенные текстовые сообщения.
Sexting связывают со стилем привязанности — психологическим типом, который определяет, как мы строим близкие отношения. Ученые различают три основных стиля привязанности:
Надежная привязанность: ощущение безопасности, доверия, легко принимаем близость.
Избегающая привязанность: страх близости, трудности в доверии, дистанцирование.
Тревожно-амбивалентная привязанность: эмоциональные колебания, страх потери, стремление к полной близости.
Те, кто часто отправляет сексуальные сообщения или фото, обычно имеют тревожно-амбивалентный или избегающий стиль привязанности. Например, люди с тревожным стилем используют sexting, чтобы «подкрепить» близость и получить внимание, а те, кто избегает близости, чтобы удовлетворить сексуальные потребности, однако оставаться на расстоянии.
Секстинг в длительных отношениях
Взрослые в стабильных отношениях иногда практикуют интимные сообщения, но гораздо реже, чем молодежь. Причины могут быть разные, например, больший опыт, осторожность относительно риска «утечки» фото и меньшая частота сексуальных контактов.
Стиль привязанности и интимные переписки в браке
Интимные сообщения можно разделить на две категории:
Обнаженные и полуобнаженные фото
Сексуальные тексты
У женщин отправка фото связана с избегающим стилем, у мужчин — с тревожным стилем. При этом тексты не имеют явной связи со стилем привязанности ни у одной из групп.
Sexting и удовлетворенность отношениями
Отправка сексуальных сообщений может коррелировать с удовлетворением отношениями. Зато отправка обнаженных или полуобнаженных изображений может свидетельствовать о сомнениях в отношениях, как у мужчин, так и у женщин.
Sexting — это не просто игра для взрослых, это своеобразное зеркало ваших эмоций и стиля отношений. Он может показать потребность в близости, желание поддерживать интимный контакт на расстоянии или стремление контролировать взаимодействие.
Если вы замечаете, что интимные сообщения становятся способом «регулировать» эмоции в отношениях, стоит обратить внимание на стиль привязанности и, при необходимости, обсудить это с партнером или психологом. Интимные переписки могут стать увлекательным и полезным способом поддержания интимности, но они также открывают двери к более глубокому пониманию себя и своего партнера.