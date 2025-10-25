Интимные переписки: что они скрывают и могут рассказать о ваших отношениях / © Credits

Sexting или интимная переписка — отправка сексуально подчеркнутых сообщений или фото практикует около 75% молодых взрослых. Но что это говорит о нас и наших отношениях, рассказало издание Psychology Today.

Что такое sexting и кому он свойственен

Интимные переписки — это отправка сексуального контента, обнаженных или полуобнаженных фото или видео себя. Чаще всего люди присылают не столько фото, сколько откровенные текстовые сообщения.

Sexting связывают со стилем привязанности — психологическим типом, который определяет, как мы строим близкие отношения. Ученые различают три основных стиля привязанности:

Надежная привязанность: ощущение безопасности, доверия, легко принимаем близость.

Избегающая привязанность: страх близости, трудности в доверии, дистанцирование.

Тревожно-амбивалентная привязанность: эмоциональные колебания, страх потери, стремление к полной близости.

Те, кто часто отправляет сексуальные сообщения или фото, обычно имеют тревожно-амбивалентный или избегающий стиль привязанности. Например, люди с тревожным стилем используют sexting, чтобы «подкрепить» близость и получить внимание, а те, кто избегает близости, чтобы удовлетворить сексуальные потребности, однако оставаться на расстоянии.

Секстинг в длительных отношениях

Взрослые в стабильных отношениях иногда практикуют интимные сообщения, но гораздо реже, чем молодежь. Причины могут быть разные, например, больший опыт, осторожность относительно риска «утечки» фото и меньшая частота сексуальных контактов.

Стиль привязанности и интимные переписки в браке

Интимные сообщения можно разделить на две категории:

Обнаженные и полуобнаженные фото Сексуальные тексты

У женщин отправка фото связана с избегающим стилем, у мужчин — с тревожным стилем. При этом тексты не имеют явной связи со стилем привязанности ни у одной из групп.

Sexting и удовлетворенность отношениями

Отправка сексуальных сообщений может коррелировать с удовлетворением отношениями. Зато отправка обнаженных или полуобнаженных изображений может свидетельствовать о сомнениях в отношениях, как у мужчин, так и у женщин.

Sexting — это не просто игра для взрослых, это своеобразное зеркало ваших эмоций и стиля отношений. Он может показать потребность в близости, желание поддерживать интимный контакт на расстоянии или стремление контролировать взаимодействие.

Если вы замечаете, что интимные сообщения становятся способом «регулировать» эмоции в отношениях, стоит обратить внимание на стиль привязанности и, при необходимости, обсудить это с партнером или психологом. Интимные переписки могут стать увлекательным и полезным способом поддержания интимности, но они также открывают двери к более глубокому пониманию себя и своего партнера.