Как часто счастливые пары занимаются сексом / © Credits

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Сначала близость может возникать легко и спонтанно. Однако с годами появляются работа, бытовые заботы, усталость, дети, сроки, и то, что раньше происходило само собой, вдруг требует чуть больше усилий. В материале издания Psychology Today рассказали, что это не обязательно означает, что с отношениями что-то не так. Наоборот, изменения в сексуальной жизни у пар, состоящих в длительных отношениях, — вполне нормальное явление. А что действительно имеет значение — не количество половых актов в месяц, а качество контакта, взаимное желание, прикосновения и готовность сознательно оставлять место для близости.

Сколько секса нужно для счастья

Возможно, ответ вас удивит, но примерно раз в неделю. Пары, которые занимаются сексом примерно раз в неделю или чаще, демонстрируют самый высокий уровень удовлетворённости отношениями и общего благополучия.

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Однако есть важный нюанс, после отметки «раз в неделю» связь между частотой секса и удовлетворённостью отношениями фактически выравнивается. То есть ежедневный секс не обязательно делает пару счастливее, чем пару, которая занимается сексом раз в неделю.

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Более того, если партнеры начинают заставлять себя заниматься сексом чаще, чем им на самом деле хочется, это может иметь обратный эффект — превратить близость в ещё один пункт в списке обязанностей. Поэтому универсального норматива не существует. Раз в неделю — не «правильная цифра», а ориентир.

Ждать, пока желание сбудется, — не всегда лучшая стратегия

Мы привыкли думать, что секс начинается с желания, то есть сначала появляется страсть, а затем — близость. Однако в реальной жизни все часто происходит наоборот. Особенно для многих женщин сексуальное желание может быть не спонтанным, а ответным, возникать уже после эмоционального или физического контакта.

Поэтому, если ждать момента, когда оба партнера одновременно проснутся в идеальном настроении для секса, этот момент может долго не наступить. Именно поэтому стоит не только ждать желания, но и создавать условия, в которых оно может появиться. Это не означает «заниматься сексом по расписанию любой ценой», а значит позволить себе сначала просто побыть вместе, без телефонов, бытовых дел и рабочих чатов, а потом посмотреть, к чему приведет этот контакт.

Секс по расписанию

Словосочетание «запланированный секс» звучит не слишком сексуально. Словно ещё один пункт в календаре: понедельник — спортзал, среда — стоматолог, суббота — интим. Но если подумать, мы планируем практически всё, что для нас важно. Мы бронируем столики, встречаемся с друзьями, планируем отдых, выделяем время на тренировки, так почему же близость должна обязательно происходить случайно.

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Запланировать время для двоих — не значит запланировать конкретный результат, это скорее способ создать пространство, в котором близость вообще может возникнуть. Например, раз в неделю оставить вечер без работы, сериалов, бытовых дел и бесконечного пролистывания новостей. Побыть рядом, обняться, поговорить, поцеловаться, а дальше — без каких-либо «надо».

И здесь важно понимать, что планирование не равнозначно обязательству. Если один из партнеров не хочет секса, это не повод оказывать давление. Цель — создать возможность для близости, а не установить норму, которую нужно выполнить.

Не дайте исчезнуть простым прикосновениям

Парадоксально, но в длительных отношениях иногда первой исчезает не сексуальная близость, а обычные прикосновения, например, объятия на кухне, поцелуй перед выходом из дома, прикосновение к руке, когда проходите мимо, или держаться за руки во время прогулки.

Постепенно бытовые дела могут вытеснить всё это. Пара начинает действовать как команда: кто-то забирает детей и покупает продукты, а кто-то оплачивает счета и готовит сегодня ужин.

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Однако отношения не могут сводиться только к логистике. Нежные прикосновения помогают поддерживать эмоциональную близость, чувство безопасности и привязанность, а также могут способствовать поддержанию сексуального влечения. Поэтому иногда путь к лучшему сексу начинается вовсе не в спальне.

Важность справедливого распределения домашних обязанностей

Есть ещё один фактор, о котором не всегда хочется говорить в контексте секса, но он имеет огромное значение — быт. Когда один из партнеров постоянно несет ответственность за большую часть домашних обязанностей, это может приводить к усталости, раздражению и обиде. А эти эмоции, мягко говоря, не являются лучшей почвой для желания.

Пары, которые более справедливо распределяют домашнюю работу, чаще занимаются сексом и более удовлетворены отношениями. Не потому, что мытье пола само по себе сексуально. Просто справедливость порождает доброжелательность, благодарность и чувство партнерства, а уже они могут стать основой для близости.

Поэтому иногда лучший способ вернуть страсть — не покупать новое белье, а наконец-то честно поговорить о том, кто и сколько делает по дому.

Новизна не означает радикальных изменений

Еще один враг страсти в длительных отношениях — предсказуемость. Однако для того, чтобы вернуть ощущение новизны, вовсе не обязательно устраивать романтический отпуск на Мальдивах или кардинально менять сексуальную жизнь.

Микроизменения — небольшие перемены, которые нарушают рутину, например, другое время суток, новое место в доме, непривычная атмосфера, другой способ провести вечер, новая музыка или разговор о фантазиях и о том, что нравится каждому из партнеров.

Это работает примерно так же, как с едой: даже если вы обожаете пиццу, вряд ли захотите есть её три раза в день всю жизнь. Иногда достаточно немного изменить привычный сценарий, чтобы вновь почувствовать интерес.

Формула счастливых отношений

Если свести всё к одной мысли, она будет звучать так: счастливые пары не обязательно часто занимаются сексом, они находят способ оставаться близкими. Секс примерно раз в неделю может быть хорошим ориентиром, но это не экзамен, который нужно сдать. Для одной пары комфортным будет раз в неделю, для другой — чаще или реже. Важнее то, удовлетворены ли оба партнера своей сексуальной жизнью.

Близость поддерживают не только секс и страсть, но и прикосновения, справедливое распределение бытовых обязанностей, благодарность, эмоциональный контакт, новизна и готовность общаться друг с другом.

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