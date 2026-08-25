Как говорить с партнером о своих сексуальных предпочтениях и не стесняться / © Credits

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Вспомнить последний разговор с партнером о сексе и сразу почувствовать легкое смущение — это нормально. Мы все знаем, что откровенность важна для близости, однако далеко не каждый разговор автоматически сближает. Иногда одна неудачная фраза может прозвучать как критика и создать дистанцию.

Новое исследование, о котором пишет издание Psychology Today, выявило интересную закономерность: то, как мы говорим о своих сексуальных предпочтениях, не меньшее важно, чем сама откровенность.

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Начните с того, что вам нравится

Главный вывод исследования прост: разговоры о том, что нас возбуждает, чего хочется больше или что давно хотелось бы попробовать, повышают сексуальную удовлетворённость и чувство близости.

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При этом эффект не ограничивается спальней. Партнеры, которые открыто делятся своими желаниями, чаще чувствуют, что их слышат, и становятся ближе друг к другу. А вместе с этим растет и общая удовлетворённость отношениями.

Особенно заметной эта связь оказалась у женщин: откровенные разговоры о собственных предпочтениях снижали количество сексуальных трудностей, в частности связанных с болью или достижением оргазма. То есть говорить о собственном удовольствии — не прихоть, а один из способов лучше понять себя и помочь партнеру понять вас.

Критика работает хуже

А вот разговор, построенный исключительно на том, что вам не нравится, может привести к противоположному результату. Когда партнер слышит в основном список претензий, он легко воспринимает это как критику, и вместо интереса и близости включается защитная реакция.

Это перекликается с известными исследованиями отношений Джона и Джулии Готтманов, которые называют критику и презрение одними из самых опасных для пары моделей поведения.

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Поэтому вместо «мне не нравится, когда ты…» психологически мягче сказать: «мне гораздо больше нравится, когда ты…». Вы не умалчиваете о своих потребностях, но переводите разговор с претензий в русло того, что может сделать близость более приятной.

О том, что не нравится, тоже нужно говорить

Бывают ситуации, когда нужно четко сказать «нет» — например, если секс причиняет боль, что-то нарушает ваши личные границы или речь идет о практиках, где особенно важны согласие и безопасность, — молчать не стоит.

В таких случаях разговор о том, что вам не подходит, — это не критика, а забота о себе, доверии и безопасности обоих партнеров. Чётко обозначенные границы делают интимность более комфортной, а не менее страстной.

Важно не только говорить, но и слушать

Успешная сексуальная коммуникация работает в обе стороны. Внимательная реакция партнера — например, готовность слушать, проявлять заботу и учитывать услышанное — усиливает положительный эффект таких разговоров. Поэтому важно не просто признаться в своих желаниях, но и создать пространство, в котором партнер может сделать то же самое, не опасаясь осуждения.

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Как говорить о сексе

Для таких разговоров лучше выбирать спокойное время вне спальни, особенно если речь идет о фантазиях или о чём-то новом, что вы хотели бы попробовать. Зато во время секса вполне уместны краткие, мягкие подсказки и реакции.

Чтобы начать разговор, можно спросить: «Чего бы тебе хотелось?», «Что ты давно хотел(а) попробовать?». А главное, говорите не только о проблемах, но и о приятном. Рассказывайте, что именно вам нравится, что хочется повторить и что вызывает особое чувство близости.

Поэтому иногда лучший способ придать отношениям пикантности — просто честно сказать друг другу, что именно вам нравится.

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