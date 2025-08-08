Как меняются наши сексуальные фантазии на протяжении жизни: рассказывает психолог

Как меняются наши сексуальные фантазии на протяжении жизни / © Credits

Американский психолог Justin J. Lehmiller Ph.D., который исследовал более 10 000 сексуальных фантазий людей со всего мира, специально для издания Psychology Today рассказал об удивительных выводах: самые смелые представления преобладают в молодости, а с возрастом меняется не только интенсивность фантазий, но и их содержание.

Фантазии, как и личность, не являются фиксированными. Они развиваются, реагируют на жизненный опыт, отношения, культурные контексты и физиологические изменения.

Ученые давно выяснили, что черты характера меняются в течение жизни. Например, мы становимся менее тревожными, снижается нейротизм, более открытыми к новому опыту, доброжелательными, повышается уровень дружественности, и более социальными, растет экстраверсия. Эти изменения непосредственно влияют на то, что мы представляем в интимном плане.

В 20-30 лет: эксперименты, свобода и БДСМ

В молодом возрасте преобладают самые смелые и нестандартные фантазии о доминировании, подчинении, связывании, ролевых играх. Согласно данным психолога, БДСМ фантазии самые распространенные среди молодежи, особенно среди женщин. Это период исследования себя, своего тела, желаний и границ.

Почему именно БДСМ? Об этом чаще фантазируют те, у кого повышенный уровень эмоциональной нестабильности, нейротизма, меньшая склонность к сопереживанию и невысокая организованность. Проще говоря, люди, которые на этапе поиска себя или стремятся к ярким, новым ощущениям.

Однако интересно, что многие из тех, кто мечтает о БДСМ, никогда не воплощают эти фантазии в реальной жизни. Это, скорее, способ исследовать внутренний мир, чем призыв к действию.

В 40-50 лет: фантазии о немоногамии

После 40 лет на первый план выходят совсем другие желания. Чаще всего это фантазии о немоногамных отношениях: свинг, открытые отношения, наблюдение за партнером в момент интимной близости с другими.

В этом возрасте личность претерпевает заметные трансформации. Люди становятся более открытыми к новому опыту, менее тревожными и общительными. Это период, когда мы начинаем глубже понимать себя и свои желания, чаще позволяем себе то, что раньше казалось «запретным».

Такие фантазии — не всегда призыв к полиамории или изменам. Часто они являются интеллектуальным инструментом, способом поддержать интерес в длительных отношениях, разжечь желание или проработать страхи потери.

После 60 лет: нежность, воспоминания, интим без давления

Старший возраст — это не финал сексуальной жизни. Это ее новый этап. У людей старшего возраста фантазии, связанные с эмоциональной близостью, воспоминаниями, сенсуальной нежностью. Интим для них часто ассоциируется с глубиной, доверием, телесным комфортом.

Фантазии о грубой доминации или групповом сексе встречаются реже. Но это не значит, что они исчезают, просто приобретают другие формы. Сексуальность в старшем возрасте становится более духовной.

Что влияет на сексуальность

Конечно, не только возраст и черты характера формируют наши фантазии. Социальный статус, опыт травм, сексуальное образование, наличие партнёра, гормональный фон, всё это имеет значение. У кого-то фантазии могут оставаться стабильными десятилетиями, у кого-то меняться каждый год.

И важно помнить, что фантазия — это не преступление. Это безопасный способ исследовать себя, лучше понять свои желания, страхи и внутренние ресурсы. Она может быть лишь мечтой или подсказкой к реальному эксперименту, решать только вам.

Сексуальные фантазии — это зеркало нашей эмоциональности, жизненных трансформаций и внутренних потребностей. Меняться — это не странно. Это — естественно, поэтому не бойтесь исследовать себя, говорить о своих представлениях и принимать себя на каждом этапе жизни.