Как принять себя: когда отсутствие оргазма — это норма, а когда стоит обратиться к врачу
Многие женщины привыкли считать, что оргазм является обязательной частью сексуальной жизни, однако отсутствие оргазма — это не приговор и не всегда проблема.
Специально для LIGA.net гинеколог Наталья Лелюх рассказала, что для некоторых женщин отсутствие оргазма — это не патология, а особенность, которая не влияет на их здоровье или женскую функциональность.
По словам врача, около 5% женщин в мире не испытывают потребности в оргазме и не страдают от этого. Их удовлетворение и ощущение полноты жизни могут приходить из других сфер, например, работы, хобби, творческой реализации, воспитания детей, общения или духовных практик.
Важно: отсутствие оргазма не означает, что с женским организмом что-то не так. Это не влияет на менструальный цикл, фертильность или способность забеременеть. Матка «не высохнет» и не перестанет функционировать из-за того, что женщина не испытывает оргазмов.
На что обратить внимание
Есть принципиальная разница между отсутствием оргазма при сохраненном сексуальном желании и полным отсутствием желания.
Если влечение есть, но оргазм не наступает — стоит обратиться к врачу или сексологу, чтобы найти причину. Это может быть связано с физиологией, гормональными изменениями, состоянием нервной системы или психологическими факторами.
Если желания нет, но женщина от этого не страдает и испытывает удовольствие от жизни в других аспектах — это тоже может быть вариантом нормы.
Причины отсутствия оргазма
Медицинская наука выделяет несколько групп причин:
Физиологические — гормональные нарушения, хронические заболевания, последствия родов или операций.
Психологические — стресс, тревожность, низкая самооценка, неудачный сексуальный опыт, культурные табу.
Взаимоотношения с партнером — отсутствие эмоциональной близости, несоответствие сексуальных ритмов, недостаточная коммуникация.
Медикаментозные факторы — некоторые антидепрессанты, гормональные препараты и другие лекарства могут влиять на чувствительность.
Что можно сделать
Поговорить с партнером о собственных желаниях и ощущениях.
Обратиться к специалисту — гинекологу, эндокринологу, сексологу или психологу.
Исследовать свое тело — самостимуляция, техники расслабления, йога, телесно ориентированная терапия.
Уменьшить стресс — физическая активность, медитация, отдых.
Если вы не чувствуете дискомфорта, довольны своей жизнью и отношениями, то это может быть индивидуальной нормой. Но если отсутствие оргазма или сексуального желания вызывает тревогу, или неудовлетворение, современная медицина и психология имеют инструменты, чтобы помочь.
Самое важное — слушать себя, свое тело и свои желания, а не подгонять себя под чужие стандарты.