Как принять себя: когда отсутствие оргазма - это норма, а когда стоит обратиться к врачу

Специально для LIGA.net гинеколог Наталья Лелюх рассказала, что для некоторых женщин отсутствие оргазма — это не патология, а особенность, которая не влияет на их здоровье или женскую функциональность.

По словам врача, около 5% женщин в мире не испытывают потребности в оргазме и не страдают от этого. Их удовлетворение и ощущение полноты жизни могут приходить из других сфер, например, работы, хобби, творческой реализации, воспитания детей, общения или духовных практик.

Важно: отсутствие оргазма не означает, что с женским организмом что-то не так. Это не влияет на менструальный цикл, фертильность или способность забеременеть. Матка «не высохнет» и не перестанет функционировать из-за того, что женщина не испытывает оргазмов.

На что обратить внимание

Есть принципиальная разница между отсутствием оргазма при сохраненном сексуальном желании и полным отсутствием желания.

Если влечение есть, но оргазм не наступает — стоит обратиться к врачу или сексологу, чтобы найти причину. Это может быть связано с физиологией, гормональными изменениями, состоянием нервной системы или психологическими факторами.

Если желания нет, но женщина от этого не страдает и испытывает удовольствие от жизни в других аспектах — это тоже может быть вариантом нормы.

Причины отсутствия оргазма

Медицинская наука выделяет несколько групп причин:

Физиологические — гормональные нарушения, хронические заболевания, последствия родов или операций. Психологические — стресс, тревожность, низкая самооценка, неудачный сексуальный опыт, культурные табу. Взаимоотношения с партнером — отсутствие эмоциональной близости, несоответствие сексуальных ритмов, недостаточная коммуникация. Медикаментозные факторы — некоторые антидепрессанты, гормональные препараты и другие лекарства могут влиять на чувствительность.

Что можно сделать

Поговорить с партнером о собственных желаниях и ощущениях.

Обратиться к специалисту — гинекологу, эндокринологу, сексологу или психологу.

Исследовать свое тело — самостимуляция, техники расслабления, йога, телесно ориентированная терапия.

Уменьшить стресс — физическая активность, медитация, отдых.

Если вы не чувствуете дискомфорта, довольны своей жизнью и отношениями, то это может быть индивидуальной нормой. Но если отсутствие оргазма или сексуального желания вызывает тревогу, или неудовлетворение, современная медицина и психология имеют инструменты, чтобы помочь.

Самое важное — слушать себя, свое тело и свои желания, а не подгонять себя под чужие стандарты.