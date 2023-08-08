Как сделать пенис больше: 8 способов действенных и не очень

Размер пениса действительно имеет значение, но, как показывают исследования, не такое уж и большое.

Ученые постоянно ищут ответ на вопрос, каким должен быть пенис, для достижения женщинами максимального удовольствия.

Недавно The Sun опубликовал данные исследования, которое многих удивит. Лучший размер для женщин составляет 20 см, но чем пенис больше, тем ниже частота оргазма. Оказывается мужчины с огромным 28-см членом добивались оргазма у 30 процентов женщин, а это ровно такой же показатель, как у мужчин с 10-см пенисом.

Что интересно, большая часть женщин, участвовавших в опросе, также сказали, что обхват пениса важен для достижения оргазма.

Издание предложило читателем 8 интересных способов увеличить свой пенис или, по крайней мере, его внешний вид.

Избавиться от жира

Многие мужчины, которые беспокоятся о размере своего пениса, обычно имеют общие проблемы с восприятием тела. Они склонны склонны распространять его в том числе и на пенис. Избыточный вес может быть причиной низкой самооценки. И неспроста, потому что пивной живот, нависающий над пенисом, может сделать пенис визуально меньше. Поэтому, если хотите произвести впечатление, попробуйте сократить количество выпиваемого за вечер пива.

Используйте бритву

Из-за большого скопления лобковых волос ваш пенис может казаться меньше, чем он есть на самом деле, поэтому воспользуйтесь бритвой — в идеале не той, которую вы используете для лица.

Приведите себя в форму

Само собой разумеется, что если вы чувствуете себя привлекательным, ваша сексуальная жизнь также выигрывает. Таким образом, вы не только будете выглядеть лучше, но и будете чувствовать себя хорошо.

Это бесплатный способ повысить уверенность в себе, просто достаньте кроссовки и бегайте, конечно, ваш пенис больше не станет, новой ваше представление о собственной сексуальной привлекательности может измениться в лучшую сторону. Со временем может измениться и представление о размере органа.

Насосы для пениса

Насосы для пениса включают в себя размещение трубки над пенисом, а затем откачку воздуха для создания вакуума. Это притягивает кровь к половому члену и заставляет его набухать. Помпы для пениса иногда используются для кратковременного лечения эректильной дисфункции, потому что они делают пенис твердым.

Но длительное использование может повредить ткани полового члена, ослабив эрекцию, поэтому они не рекомендуются. Существует очень мало доказательств того, что насосы увеличивают длину пениса в долгосрочной перспективе.

Экстендеры для пениса

Экстендеры полового члена включают размещение веса или небольшой удлиняющей рамы на половом члене для его растяжения. Да, вы, по сути, растягиваете плоть своего мужского достоинства. Это нужно быть делать в течение нескольких часов каждый день в течение шести месяцев, чтобы получить какой-либо эффект. И если вы используете экстендеры неправильно, вы можете повредить пенис, что может иметь катастрофические последствия для вашей сексуальной жизни.

Как утверждают специалисты, есть некоторые свидетельства того, что устройства для вытяжения могут оказывать некоторое влияние, особенно на мужчин маленького роста. Некоторые пациенты, пользующиеся тракционными устройствами в течение полугода, заметили прибавку в размерах на 1-2 см. Однако такое лечение не следует начинать без наблюдения врача.

Джелкинг

Метод чем-то похожий на экстендеры, джелкинг — это когда вы многократно тянете пенис в спокойном состоянии, используя большой и указательный пальцы, чтобы увеличить его длину.

Идея заключается в том, что он увеличивает емкость крови полового члена и, следовательно, делает его больше. Но, к сожалению, мало доказательств того, что это действительно работает, и вы можете нанести себе травму без всякой выгоды.

Наполнители

Доктора могут увеличить обхват полового члена с помощью филлеров — безоперационный вариант. Один из способов — ввести жир из других частей тела в член, но исследования показали, что это может привести к долговременному обезображиванию, если жир не распределяется должным образом.

Другой способ — введение гиалуроновой кислоты — того же вещества, которое используется для наполнителей для губ. Это работает, но это временная мера.

Хирургия

Если вы действительно стремитесь пойти на крайние меры, чтобы буквально увеличить длину, вам подойдет операция.

Хирурги могут перерезать связки, соединяющие половой член с лобковой костью, и сделать пересадку кожи, чтобы увеличить длину органа. Это может дать вам дополнительные 2 см, но также может сделать вашу точку эрекции ниже, чем раньше. Многие мужчины, прошедшие такое лечение, на самом деле остаются недовольными результатом. Это может сделать секс довольно неудобным. Вам нужно будет намного больше маневрировать со своей партнершей или партнером.Преимущество увеличения длины тела в состоянии покоя на 2 см значительно перевешивается потерей угла эрекции.

Существуют и другие варианты, в том числе удаление лишней кожи вокруг мошонки, которая может доходить до середины стержня, что создает впечатление большей длины.

Таблетки и лосьоны

Вы можете купить ряд таблеток и лосьонов, содержащих гормоны, которые, как утверждается, увеличивают пенис. Но очень мало доказательств того, что они работают и могут даже содержать опасные вещества. В Интернете продается множество продуктов, которые, как утверждается, увеличивают размер полового члена. Нет никаких доказательств того, что прием каких-либо травяных добавок или применение каких-либо кремов будет иметь эффект увеличения.

Использование лосьона, по мнению докторов, может помочь мужчине лучше познакомиться со своим пенисом, чего некоторые мужчины избегают. Таким образом, лосьоны могут помочь мужчине почувствовать себя более комфортно со своим пенисом, но они, конечно, не сделают его больше.

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