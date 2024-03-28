Как сохранить отношения, если между вами километры: рассказывает секс-просветительница

Все проблемы и вызовы, в том числе расстояние, – часто катализаторы проблем, которые и раньше были между вами. Если в вашей паре недостаточно открыта коммуникация, не налажено проявление эмоций по отношению друг к другу или вы транслируете их односторонне, например, только через тактильность, расстояние станет действительно сложным испытанием. Надо учиться находить новые пути и возможности для общения.

В последние два года, из-за полномасштабной войны, этот вопрос стал актуален для многих украинских пар.

"Мой муж военный, поэтому наша семья также проходит этот этап, — рассказывает Анна Галаева — врач, секс-просветительница и владелица магазина для взрослых Dildom, — я на собственном опыте испытала сложности, возникающие в отношениях на расстоянии, но нашла варианты решений и инструментов, облегчающих прохождение этого этапа."

Первый шаг – выявить и осознать проблему

Проанализируйте, что вас больше всего беспокоит. Сложности в коммуникации, которые могли быть с самого начала отношений, а на расстоянии стали заметнее? Количество или качество общения снизилось? Или потеря сексуального контекста взаимодействия?

Для пар на разных этапах отношений проблематика будет разной. Если вы на начальных этапах их построения, то есть риск потерять контакт или доверие друг к другу.

А для пар, чьи отношения проверены временем, проблемой может стать то, что общение перейдет исключительно в дружескую и партнерскую коммуникацию, а все разговоры будут крутиться вокруг обсуждения бытовых тем, поэтому восприятие друг друга как партнеров именно в отношениях станет менее ощутимым.

На каком бы этапе ни находились ваши отношения, важно помнить, что сексуальная сфера является важной и крайне динамичной их составляющей. Поэтому требует сознательного и своевременного разрешения возникающих ситуаций.

Как сохранять и поддерживать связь, если вы не рядом

Если вы не можете изменить ситуацию, к ней следует адаптироваться и трансформировать свои привычные проявления любви под обстоятельства, в которых вы находитесь сейчас.

Любили вместе ходить в кино? По возможности устройте совместные просмотры фильмов онлайн или их обсуждение. Выражали любовь из-за тактильности? Подарите друг другу что-нибудь приятное на ощупь. То, что будет напоминать о вашей связи.

Например, многие наши военные заказывают средства для удовлетворения или расслабления своих партнеров. Как вариант: заказать соль с пеной для ванны, чтобы любимый человек почувствовал, будто вы сделали ее для него, хоть и на расстоянии.

Если вы чувствуете потерю сексуального контекста, сознательно выделяйте время, чтобы пообщаться как пара – с флиртом, комплиментами и общими удовольствиями. Такие разговоры позволяют проявляться к партнеру как любимый человек, а не друг или подруга.

Также вам пригодятся игрушки для взрослых. Сейчас есть множество вариантов, и каждый из них может стать инструментом улучшения ваших отношений: обычные игрушки, девайсы с возможностью дистанционного управления, игрушки с технологией будущего – теледильдоник. Последняя категория – интересные устройства для виртуального взаимодействия. Мужской мастурбатор и женский вибратор, синхронизирующиеся между собой и вы сможете взаимодействовать через них даже из разных уголков мира. Я не сравниваю это с живым контактом, но важность такого взаимодействия - как раз в причастности к удовлетворению друг друга. Особенно приятно, когда это происходит одновременно.

Флиртовать также можно по-разному: общение, эротическая переписка, в том числе старыми добрыми похотями – это отдельный вид удовольствия. Но для кого такие фото могут стать вызовом и восприниматься чем-то грязным и неуместным в общении с любимым человеком.

Первое и самое важное – не делать ничего, что вам не нравится. Но можно проанализировать, что именно вас ограничивает в таких проявлениях и выбрать комфортный и приятный для себя вариант. Например, если партнер часто делает комплименты вашим икрам, то для него фото ног в чулках или даже теплых носках будет выглядеть эротично.

Помните о безопасности в Интернете

Даже если вы посылаете фото вашему любимому, которому вы доверяете, существуют другие угрозы, из-за которых они могут попасть не в те руки. К примеру, потеря телефона или взлом страниц в мессенджерах.

Поэтому есть несколько золотых правил: не фотографируйте в одном кадре свое лицо и половые органы, в кадр также желательно не помещать узнаваемые тату или украшения, по возможности присылайте временные несохраняющиеся фото.

Если же хочется освободиться от этих ограничений, то пригодятся технологии девайсов для взрослых. Есть игрушки с смарт-функциями — возможность подключать дистанционное управление через интернет и передавать его партнеру в мобильном приложении на любом расстоянии.

Важно, что у них есть функция безопасной отправки фото и видео, их невозможно сохранить или сделать скрин. Как и переписка в этих приложениях. И вы можете быть уверены, что ваши похоти под надежной защитой.

Анна Галаева, врач, владелица магазина для взрослых Dildom, эксперт, секспросветительница

Этот период напоминает мне времена, когда я поняла, что контекст отношений с мужчиной изменился и начала исследовать и анализировать. Хотя наше общение было достаточно открытым, для поддержки эротического контекста пришлось прибегнуть к экспериментам. Сейчас, убедившись в собственном опыте и многочисленных историях клиентов, я уверена, что эти советы работают. И хочу поддержать всех, кто сейчас проходит этот этап отношений, что расстояние может стать толчком для лучшего изучения и более глубокого понимания друг друга. После чего ваша любовь станет еще крепче и разнообразнее.

Читайте также: