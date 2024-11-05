Как улучшить свой секс: топ-15 советов экспертов

Интимная жизнь не всегда приносит столько удовольствия, как хотелось бы. И иногда, чтобы улучшить секс, стоит прислушаться к советам сексологов, терапевтов и тренеров.

Как и все остальное, что вы делаете на протяжении жизни, научиться заниматься сексом — это процесс. То, как вы это делаете и даже то, насколько сильно вы этого хотите сейчас, будет отличаться от того, как это было в 20 лет. Поэтому совершенно нормально нуждаться в небольшом совете о том, как изменить ситуацию к лучшему.

Сексуальность меняется с возрастом. Годы в длительных отношениях могут сопровождаться проблемами, которые мешают получать удовольствие в спальне, это может быть неуверенность, отсутствие возбуждения, чувство оторванности, физические барьеры или просто скука. Хорошая новость в том, что есть много разных способов возродить вашу сексуальную жизнь.

С помощью ведущих терапевтов Woman&Home изучали, как улучшить секс и оживить отношения, независимо от того, находитесь ли вы в ситуации, в новых отношениях или в долгосрочном партнерстве.

Разрешите себе наслаждаться сексом

Многие женщины были воспитаны так, что не получать удовольствие от интимной жизни для них может казаться нормой. И теперь, независимо от того, сколько лет вы вместе со своим партнером, это может быть настоящим препятствием для гармоничной сексуальной жизни, объясняет Кортни Бойер, сертифицированный тренер по отношениям и сексуальности. Во многом это связано с убеждением, что удовольствие — это неправильно или отвлекает от более важных вещей, объясняет она.

Если вы хотите узнать, как улучшить секс, почти сразу же напомните себе, что вы заслуживаете того, чтобы чувствовать удовольствие и чтобы ваши сексуальные потребности понимали и удовлетворяли — либо вы сами, либо партнер. Единственная биологическая функция клитора — это удовольствие, поэтому вы на 100% достойны самого умопомрачительного, сводящего с ума удовольствия. Откройте для себя силу, которую удовольствие может высвободить внутри вас.

Мастурбируйте с любопытством

Независимо от того, одиноки ли вы или находитесь в отношениях, мастурбация — это отличный способ узнать больше о том, что на самом деле вами движет, говорит Кейт Мойл, психосексуальный терапевт и сексолог. Самоудовлетворение — это идеальный способ узнать свое тело и исследовать различные типы прикосновений и стимуляции.

Вы можете сосредоточиться на ручном удовольствии или использовать свои лучшие секс-игрушки. В любом случае, это прекрасная возможность сосредоточиться на себе.

Исследуйте, как работает ваше тело. Как оно реагирует на определенные прикосновения, вибрации. Соединитесь со своим телом. Подружитесь с ним. Исследуйте все его части и посмотрите, как оно реагирует.

Решите все физические проблемы

Для многих женщин секс и менопауза — это не союз, заключенный на небесах. С учетом распространенных симптомов пременопаузы неудивительно, что секс смещается вниз списка приоритетов.

Если вы хотите это изменить, то стоит поговорить с врачом о ваших вариантах. Лечение ЗГТ и альтернативы ЗГТ могут помочь сделать секс более комфортным и решить такие проблемы, как сухость влагалища, потеря либидо и неприятные ощущения, такие как ночная потливость.

Хотя, конечно, это не тот опыт, который есть у всех. Некоторые сообщают, что их половое влечение усиливается после прекращения менструации по многим причинам, включая более низкий уровень стресса и более высокий

Общайтесь с партнером

Общение всегда будет путем к улучшению ситуации как в физическом, так и в эмоциональном плане. Выражение своих желаний, потребностей и сексуальных фантазий является неотъемлемой частью построения здоровых и приятных сексуальных отношений.

Вы можете обладать всеми знаниями о том, как ваше тело реагирует сексуально, но если вы не сообщаете об этом, то это напрасная информация для ваших отношений. Рассказывая партнеру о том, что вам приятно, вы становитесь сильнее, отстаивая свое удовольствие. Это также связывает вас с партнером ментально, и если он вооружен этим знанием секс может выйти на качественно новый уровень.

Это не значит, что эти разговоры будут легкими. Многие из нас чувствуют себя неуверенно, спрашивая у своих партнеров, чего они бы хотели в спальне. Разговор о сексе — это как попытка вести беседу на языке, которому нас никогда не учили, говорит Мойл. Для многих это кажется неудобным. Когда, на самом деле, разговор о нашей сексуальной жизни — это лучшее, что мы можем для нее сделать.

Как улучшить свой секс / Фото: Credits

Вызывайте свое желание

Если у вас долгое время не было секса, вы можете нервничать, возвращаясь к нему после паузы. Это нормально. Решение о том, что вы хотите заново открыть свою сексуальную жизнь, — это первый шаг, сообщение об этом вашему партнеру — второй, а возвращение к ней таким образом, который подходит вам, — третий.

Вызвать желание — один из способов сделать это. Согласно исследованию доктора Розмари Бассон, существует два типа сексуального желания: спонтанное и ответное. Ответное желание — это тип желания, который возникает, как только мы что-то начинаем, а спонтанное желание — это притяжение, которое мы видим в телевизионных шоу и фильмах. Оно появляется из ниоткуда. Хотя многие люди испытывают его на ранних этапах отношений, это не самый распространенный тип желания в любое время. Большинству женщин нужен триггер для их желания, чтобы настроиться на секс.

Если вы из тех, кто изо всех сил пытается настроиться на секс, то вы можете дать себе фору, запустив свое эротическое воображение и вызвав ответное желание, говорит она. Привлеките свое внимание к сексу, используя что-то вроде аудиоэротики, слушая ее либо в одиночку, либо с партнером. Также пробуйте одну из сексуальных игр. Это может помочь вам лучше общаться с вашим партнером, предлагая вам возможность донести свои потребности и понять его.

Создайте контекст

В последние годы наши пространства стали одинаковыми для работы и отдыха, и даже если мы не на работе, спальня и другие интимные помещения в доме часто используются для занятий, отличных от сна и отдыха. Это может быть бесполезно для поддержания хорошей сексуальной жизни, поскольку затрудняет привыкание к использованию пространства в разных контекстах, объясняет Мойл. Это может даже способствовать другим межличностным проблемам дома, таким как выгорание в отношениях.

Попробуйте поработать со своим окружением, чтобы создать сдвиг контекста.

Как улучшить свой секс / Фото: Credits

Уберите гаджеты

Сексуальное возбуждение — это не выключатель, для его возникновения нужно время и место. Какими бы полезными ни были технологии в спальне — привет, дистанционные вибраторы — когда дело доходит до лучшего секса, они могут быть как помощью, так и помехой.

Во-первых, выключите телефон. Даже малейшее жужжание в углу комнаты или мысль о том, что вы можете пропустить звонок, сообщение или электронное письмо от кого-то, могут вырвать вас из этого важнейшего романтического момента и изменить энергетику в комнате.

Трудно испытывать желание, если вы сосредоточены на рабочих письмах, пролистываете Instagram или отвечаете на сообщения от друзей и семьи. Это может привести к отвлечениям, которые выводят вас из текущего момента. Отложить телефон в сторону или включить режим "не беспокоить" хотя бы за полчаса до предполагаемого секса — хорошая идея.

Практикуйте осознанность

Когда мы откладываем отвлекающие факторы в сторону, мы можем начать заниматься более осознанным сексом. Осознанный секс заключается в том, чтобы направлять свое внимание в настоящий момент. Многие из нас легко отвлекаются от секса, из-за поведения, ориентированного на необходимости быть "всегда на связи" в социальной среде".

Исследование показывает, что подход к сексуальной терапии, основанный на осознанности, может улучшить сексуальную функцию и возбуждение у женщин. Если вы задаетесь вопросом, как стать более уверенным и присутствующим в спальне и повысить свое половое влечение, небольшая сексуальная осознанность — хорошая идея.

Хороший способ начать — использовать классические осознанные техники в спальне, говорит Мойл. Они помогают нам заметить наше возбуждение и стимулируют желание. Отвлечение внимания может привести к отсутствию осознания того, что происходит в нашем теле, поэтому это может помочь нам больше наслаждаться сексом. Затем, в свою очередь, это действует как триггер для желания в будущем.

Зрительный контакт

Если глаза действительно являются окнами души, то встречаться глазами с вашим возлюбленным — это очевидный плюс. Помимо того, что это четкий сигнал вашему партнеру, что вы уделяете ему внимание, фиксированный зрительный контакт стимулирует выработку окситоцина — гормона связи, часто называемого "гормоном объятий".

Зрительный контакт — это способ проявить интерес и влечение, и он может помочь углубить близость, что может привести к тому, что вы почувствуете большую связь со своим партнером в период, предшествующий сексу и во время него, говорит Мойл.

Как улучшить свой секс / Фото: Credits

Не спешите отказываться от экспериментов

Аудиоэротика, использование приложений и технологий, осознанный секс — все это может быть совершенно новыми идеями для вас и вашего партнера. Новые идеи (особенно те, которые касаются занятий в спальне) могут пугать, и они также могут не понравиться одному из вас (или обоим), учитывая, что всем нравятся и не нравятся разные вещи.

Несовпадение желаний, любопытства или сексуального поведения — это нормально, говорит Мойл. Но когда дело доходит до лучшего секса, чем тот, что у вас был раньше, важно быть открытым. Начните с понимания и осознания этого разнообразия и постарайтесь не персонализировать предложения, а сосредоточьтесь на самом акте или предложении.

Например, если вы хотите начать использовать определенный вибратор в спальне, но не уверены, понравится ли эта идея вашему партнеру, рассмотрите возможность начать разговор о секс-игрушках в более общем плане. Заведите разговор и вместе изучите все виды секс-игрушек, если партнер заинтересуется, предложите попробовать.

Просто прервать предложение — это самый быстрый способ закончить разговор. Оставаться открытым означает, что вы можете пойти по интересному пути, о котором раньше не думали.

Изучайте себя, партнера, свои и его границы

Насколько важно знать, что вас возбуждает, также важно знать, что вас отталкивает. Это также может отличаться от того, что было раньше, поэтому найдите время, чтобы изучить, что не возбуждает вас в спальне так же сильно, как то, что возбуждает. Чтобы чувствовать себя достаточно возбужденным и расслабленным для секса, нам всем нужно соответствовать определенным критериям.

Мы так сосредоточены на добавлении всего хорошего, что забываем о вещах, которые стоит исключить. Если раковина, полная посуды, холодные ноги в постели или куча белья мешают вам настроиться, поговорите об этом со своим партнером. Найдя способ решать эти задачи вместе, вы сможете больше вовлекаться.

Выбирайте правильное время

Условно считается, что секс — это то, чем пары занимаются перед сном, и, учитывая, насколько насыщенной может быть жизнь, никто не может винить вас за то, что вы считаете это единственным подходящим временем. Однако это также время, когда мы, как правило, больше всего устаем, мы меньше всего готовы наслаждаться.

Таким образом, изменение времени секса может стать способом научиться лучше заниматься сексом — и получать его больше. Например, вы можете решить, что послеобеденное время, когда вы не так устали, подходит вам больше всего.

Вы также можете поддерживать новизну, время от времени меняя свою рутину, например, пробуя новую позу или новое место для секса.

Возьмите на себя ответственность за свой оргазм

Нет ничего плохого в том, чтобы быть щедрым любовником, но помните, что ваша сексуальная жизнь - это ваша ответственность. Когда дело касается нашей сексуальной жизни, мы все должны нести ответственность за свои оргазмы, а не возлагать ожидания на другого человека, который должен их обеспечить. Лучшее сексуальное и телесное образование для каждого может помочь нам чувствовать себя более ответственными за свое удовольствие и сократить разрыв в оргазме.

Разрыв в оргазме — это термин, который описывает разницу в оргазмах внутри пары, что также известно как неравенство оргазма. Согласно исследованию Грейс Ветцель, чем меньше оргазмов у женщины, тем ниже ее ожидания. Если женщины действительно снижают свои ожидания, то неравенство оргазмов может стать нормой в отношениях.

Приоритет удовольствия партнера над своим собственным также может отвлекать и уводить нас от нашего собственного опыта. По иронии судьбы, это может в перспективе лишить нас возможности испытать оргазм, говорит Мойл.

Получайте удовольствие от процесса

Возможность испытать оргазм — это здорово, но в сексе важно получать удовольствие от всех этапов. Сосредоточение на погоне за оргазмом может стать навязчивой идеей, которая устанавливает ожидания "сдал или не сдал" и мешает нам наслаждаться остальной частью опыта, говорит Мойл.

Кроме того, ирония заключается в том, что беспокойство об оргазме — это одна из вещей, которая может помешать ему произойти. Мысли уводят нас от момента и отвлекают наше внимание от удовольствия, которое, скорее всего, приведет нас к пику.

Если вы видите эту проблему у себя, техники осознанности могут помочь вам вернуться в момент.

Повышайте свою осведомленность

Важно помнить, что вам не обязательно "заниматься" сексом, чтобы узнать, как лучше заниматься сексом. Прослушивание подкастов, просмотр сериалов и чтение помогают открыть перспективы и нормализовать секс.

Большинство из нас никогда не подвергали сомнению то, что мы знаем о сексе, и это может привести к довольно узкому видению. Открытие других голосов, точек зрения и размышлений о сексе может принести реальную пользу нашей сексуальной жизни, помогая нам думать о сексе по-другому и избавиться от стыда.

Самообразование в области секса может происходить во многих форматах, как формальных, так и неформальных, и на протяжении всей жизни. Современные технологии позволяют вам по дороге на работу читать все о сексуальных фантазиях других женщин или слушать образовательный подкаст.

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