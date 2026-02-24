Как вернуть романтику в отношения / © Credits

Издание Women’s Health собрало сексуальные советы, как добавить больше романтики во взрослые отношения, без пафоса, зато с глубиной, телесностью и искренним контактом.

В начале отношений всё искрится само собой: взгляды задерживаются дольше, прикосновения электризуют, слова звучат громче, однако со временем появляется комфорт, знание тела и привычек друг друга, и это большой плюс. Однако иногда мы начинаем скучать по той первой волне романтики.

Хорошая новость заключается в том, что искру можно разжечь и часто для этого нужны не грандиозные жесты, а осознанность и немного креатива.

Атмосфера

Романтика начинается еще до спальни. Иногда достаточно:

запланировать время только для вас двоих иногда даже в календаре;

принять расслабляющую ванну;

одеть то, в чем вы чувствуете себя уверенно;

выключить телефоны и зажечь несколько свечей.

Это не про «идеальную картинку», а сигнал, что вы выбираете быть здесь и сейчас с вашим партнером.

Близость

Самые романтичные сценарии — те, которые дают простор для:

зрительного контакта

медленных поцелуев

нежных прикосновений

шепот

слов восхищения

Позиция тела важна не так сама по себе, как из-за возможности быть лицом к лицу, держаться, чувствовать тепло друг друга.

Именно поэтому классические варианты, где партнеры могут смотреть в глаза, обниматься или медленно двигаться, часто воспринимаются как самые интимные. Они позволяют не спешить, а это ключевое.

Многие пары недооценивают силу медленного темпа. Повторяющиеся движения, синхронное дыхание, длительные объятия — все это активирует чувство безопасности, а безопасность — фундамент глубокого наслаждения. Романтика — это не про акробатику, а про присутствие.

Интимность без проникновения

Сексуальная близость не обязательно означает проникновение. Одним из самых доверительных опытов может стать взаимное познание тел друг друга — медленно, внимательно и с открытым диалогом. Такие моменты:

учат партнеров лучше понимать друг друга;

снижают давление «результата»;

усиливают эмоциональную связь.

И часто именно они возвращают ощущение новизны.

Интересные позы

Лотос . Один партнер сидит, другой — садится к нему лицом и обнимает ногами, создает максимально близкий контакт. Эта позиция обычно медленная и очень интимная, с большим количеством зрительного контакта и прикосновений. Она сочетает романтику классической близости с телесной свободой и нежностью.

Ложечки . Оба партнера лежат на боку, один нежно обнимает другого сзади, сохраняет телесный контакт на протяжении всего процесса. Это очень расслабленная и одновременно романтическая позиция, похожая на большое теплое объятие. Прикосновения, поцелуи в шею и тихие слова на ухо делают близость более глубокой.

Ковбойка . Один из партнёров садится сверху на партнёра, который лежит на спине. Партнёр, который лежит, может поддерживать и корректировать движения другого, держать за бёдра или ягодицы. Эта позиция позволяет видеть друг друга, поддерживать зрительный контакт и озвучивать, насколько привлекателен партнёр.

Ковбойка спиной . Один из партнеров садится сверху на партнера, который лежит на спине, лицом в противоположную сторону. Партнер, который сидит, может наклониться вперед, чтобы показать ягодицы для большей интимности. Это может усилить близость, ведь демонстрация тела способствует эмоциональной открытости.

Порядочный гражданин . Партнер мужчина держит другого партнера за бедра и спина второго опирается на стену для поддержки. Эта позиция требует объятий, потому что это создает интимность. Если чувствуете себя устойчиво, можно добавлять зрительный контакт, поцелуи и эротические разговоры.

Взаимная мастурбация . Оба партнера занимаются мастурбацией рядом или друг напротив друга, вместе или по очереди. Это позволяет делиться своими желаниями и показывать партнеру, что приносит удовольствие. Такая взаимность усиливает интимность и помогает лучше узнать друг друга.

Собачий стиль. Один партнер становится на четвереньки, а другой держит его за бедра и проникает сзади. Чтобы сделать позицию интимной, партнер может целовать шею другого или шептать что-то на ухо. Это сохраняет близость даже без зрительного контакта.

69. Партнер лежит на спине, а другой располагается сверху, лицом в противоположную сторону. Медленные движения и внимание к тому, что делает партнер, усиливают удовольствие. Исследование других зон, таких как внутренняя сторона бедра, может сделать опыт еще более приятным для обоих.

Романтика — это не обязательно про громкие сцены. Это про тихое «я с тобой» и если вы готовы немного замедлиться, отложить будничные заботы и снова почувствовать друг друга, пламя обязательно разгорится. Ведь лучшая близость начинается не с позы, а с присутствия.