Какое количество сексуальных партнеров считается «идеальным»: исследование

Мужчина и женщина / © pixabay.com

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Новое исследование определило социально приемлемое количество сексуальных партнеров для мужчин и женщин на протяжении всей жизни. Результаты могут удивить.

Результаты исследования опубликованы в журнале Social Psychological and Personality Science.

Согласно исследованию, «магической цифрой» для мужчин считается 4-5 сексуальных партнеров в течение жизни, из которых 2-3 — это случайные связи. Сообщается, что мужчины обычно имеют первый сексуальный опыт в возрасте с 18 до 20 лет.

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У женщин эта цифра меньше — 2-3 сексуальных партнера, из которых только 1-2 — случайные. Первый сексуальный опыт женщин часто встречается в возрасте 16-18 лет.

Причина, почему эти цифры считаются «идеальными», вполне предсказуема — чем меньше партнеров, тем меньше осуждение со стороны общества. Если цифра растет — растет и риск осуждения. Особенно со стороны стереотипных «моралистов».

Однако эти «идеальные» показатели достаточно низки, если сравнивать со средним показателем по США: согласно опросу Talker Research для бренда LELO, у среднестатистического американца были сексуальные отношения с 14 людьми.

«В восприятии сексуальности мужчин и женщин обществом есть как общие черты, так и отличия. Впрочем, вопреки распространенным представлениям, наиболее ценится не крайне низкая или высокая сексуальная активность, а умеренная — как для мужчин, так и для женщин», — сообщили авторы исследования.

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В рамках исследования более 340 участников в Германии оценивали сексуальную активность условного 25-летнего — учитывали количество партнеров, частоту секса, даже мастурбацию.

Исследование также выявило, что мужчины сталкиваются с осуждением, если у них слишком мало сексуальных контактов, а женщины — если их было слишком много. Двойные стандарты все еще живы.

Отдельный опрос, проведенный осенью 2024 года, показал: 1 из 4 американцев в отношениях скрывает свое «количество». Согласно опросу 2000 сексуально активных взрослых, 26% никогда не признавались партнеру, с кем и сколько у них было секса, а 16% уменьшали цифру, когда их об этом спрашивали.

Почему люди врут? 60% говорят, что партнер просто не спрашивал, а каждый девятый подозревает, что и сам (а) любимый (ая) что-то скрывает. И хотя 83% одиноких уверяют, что честно расскажут о своем прошлом, только 62% действительно хотят услышать правду от партнера.

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К слову, сексолог Emily Morse поделилась со своими подписчиками собственными мыслями по поводу того, сколько должен длиться качественный секс.