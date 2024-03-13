Ключевые аспекты сексуального удовлетворения: 3 совета от сексолога для достижения оргазма

Перед интимной близостью следует прислушиваться к собственным чувствам и откровенно поделиться своими желаниями с партнером. Именно эти элементы станут ключом к общему удовольствию и незабываемым впечатлениям.

Перед сексуальным актом важно понимать собственные желания и потребности и открыто обсуждать их с партнером. Именно эти аспекты могут иметь решающее влияние на удовлетворение от процесса и достижение оргазма. Сексолог Марина Бербега предлагает три ключевых шага, которые помогут получить приятные ощущения.

Честно ответьте себе на вопрос "а я этого реально хочу?"

Прежде чем начать, важно откровенно обратиться к себе и задать вопрос: действительно ли вы хотите этого, идете ли вы навстречу своим желаниям и потребностям или это только исполнение "супружеской долга". Честный ответ на эти вопросы может стать основой сексуального удовлетворения.

Поделитесь своими желаниями с партнером

Откровенное обсуждение собственных пожеланий и фантазий с партнером является ключом к удовольствию. Поделитесь тем, как вы хотите провести время вместе, какие фантазии и желания вас возбуждают. Это стимулирует взаимное понимание и увеличивает страсть между вами. Поделитесь именно своими пожеланиями и фантазиями.

Наслаждайтесь процессом

Когда речь идет об интимных отношениях, не менее важно, как и достижение оргазма, качество самого процесса. Вместо того, чтобы сосредотачиваться только на цели достижения пика удовольствия, важно наслаждаться каждым мгновением.

Итак, с помощью честного самопознания, совместного обсуждения желаний и удовольствия от процесса, вы значительно повысите качество интимных отношений и достигнете оргазма.

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