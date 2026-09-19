Когда наступает пик мужского либидо: интересное исследование / © Associated Press

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Сексуальное влечение — гораздо более сложная вещь, чем просто вопрос гормонов. На него могут влиять возраст, физическое и психологическое здоровье, отношения, стресс, усталость, самооценка, жизненные обстоятельства и даже культурная среда. Причём у каждого человека свой естественный уровень либидо, об этом рассказало издание PsyPost.

Именно поэтому исследователи из Тартуского университета в Эстонии решили изучить сексуальное влечение в масштабах большой популяции. В ходе исследования были проанализированы данные 67 334 человек, около 70% из которых составляли женщины.

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Что с возрастом происходит с сексуальным влечением

Результат оказался довольно яркими, мужчины в среднем отмечали более сильное сексуальное влечение, чем женщины, на протяжении большей части взрослой жизни. При этом мужское либидо, по данным исследования, достигало пика примерно в 40 лет.

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У женщин картина была иной, поскольку у них сексуальное влечение в среднем постепенно снижалось уже с раннего взрослого возраста. В то же время авторы подчеркивают, что это лишь статистические тенденции. Внутри каждой группы существует огромное разнообразие, поэтому по возрасту или полу невозможно определить уровень желания конкретного человека.

Интересным оказалось и то, что мужской пик не совсем совпадает с типичной динамикой тестостерона. По мнению исследователей, это может свидетельствовать о важности не только биологических, но и социальных и партнерских факторов.

Важность отношений

Исследование показало, что сексуальное влечение связано не только с возрастом. Люди, которые были более удовлетворены своими романтическими отношениями, в целом отмечали более высокий уровень сексуального влечения. Особенно заметной эта связь была среди женщин. В то же время разница между мужским и женским влечением была больше среди тех, кто находился в отношениях, чем среди одиноких участников.

Выявились и различия, связанные с сексуальной ориентацией: бисексуальные и пансексуальные участники в среднем сообщали о более сильном сексуальном влечении, чем гетеросексуальные. Как и ожидалось, люди, идентифицировавшие себя как асексуальные, отмечали более низкий уровень сексуального влечения.

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Интересный результат касался и отцовства. Люди, у которых в течение последнего года родился ребенок, в среднем отмечали более высокое сексуальное влечение. Однако исследователи предполагают, что здесь может играть роль возраст, ведь среди участников в целом было больше молодых родителей.

Биология

Один из основных выводов исследования заключается в том, что сексуальное влечение невозможно объяснить одним фактором. Демографические характеристики, в частности возраст, пол, семейное положение и другие показатели, объясняли почти 30% различий в сексуальном влечении между участниками.

Однако остальное зависит от гораздо большего числа факторов: личности, психического здоровья, качества отношений, жизненного опыта, культуры и конкретных обстоятельств.

Важное уточнение

Несмотря на масштаб, у исследования есть свои ограничения. В нём участвовали только жители Эстонии, поэтому результаты нельзя автоматически распространять на население всего мира. Кроме того, сексуальное влечение оценивалось лишь по двум вопросам анкеты, а ответы представляли собой самооценку участников.

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Авторы также подчеркивают, что исследование показывает связи, а не причины. Оно демонстрирует, с какими характеристиками связан уровень сексуального влечения, однако однозначно не объясняет, почему возникают те или иные различия.

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