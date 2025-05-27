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Когда огонь исчезает: все, что нужно знать о расстройстве гипоактивного сексуального желания
Сексуальное желание — это одна из форм интимной энергии, которая может изменяться в течение жизни. В какие-то периоды мы чувствуем себя страстно, а иногда почти безразлично относимся к сексу. Это нормально. Ведь у каждого своя «норма», которая формируется с учетом физиологии, жизненного контекста и даже эмоционального климата в отношениях.
Однако, если потеря сексуального интереса не проходит, вызывает дискомфорт или усложняет отношения — возможно, речь идет не только об усталости или настроении. Возможно, это расстройство гипоактивного сексуального желания (HSDD), об этом рассказало издание American Sexual Health Association.
Что такое HSDD и когда это уже не просто «не хочется»
Расстройство гипоактивного сексуального желания (Hypoactive Sexual Desire Disorder, HSDD) — клинически признанное состояние, при котором женщина испытывает постоянное или периодическое снижение или полное отсутствие сексуального желания, вызывающего личный дискомфорт или трудности в отношениях.
Ключевой момент: если у женщины низкое либидо, но это ее не беспокоит — это не считается расстройством.
HSDD входит в список сексуальных дисфункций, официально признанных медицинским сообществом. Приблизительно 1 из 10 женщин сталкивается с этим синдромом и это делает его одной из самых распространенных сексуальных проблем у женщин репродуктивного возраста.
Почему исчезает сексуальное желание
Причины HSDD — комплексные и многофакторные. Условно их можно разделить на физиологические, психологические и социальные:
Физические причины
Гормональные изменения (менопауза, послеродовой период, ПМС)
Заболевание: диабет, гипотиреоз, рассеянный склероз, эндометриоз, рак молочной железы
Побочное действие лекарства — антидепрессанты (особенно SSRI), гипотензивные препараты, средства против боли
Нарушения работы нейромедиаторов в мозге (серотонин, дофамин, норадреналин)
Хроническая усталость, бессонница, боли во время секса (диспареуния)
Психологические факторы
Депрессия, тревожность, посттравматический синдром
Низкая самооценка, отрицательный образ тела
Сексуальные травмы в прошлом
Перегрузка, эмоциональное выгорание
Социальные и межличностные причины
Конфликты в отношениях, отсутствие доверия
Моносценарность секса, скука, отсутствие интимной новизны
Ощущение, что партнер не ценит или не поддерживает
Стресс из-за материнства, работы, финансы
Интересно: даже идеальные, на первый взгляд отношения не гарантируют наличия сексуального желания. Близость и страсть не всегда синонимы.
Как диагностируют HSDD
Первый шаг — консультация с врачом. Это может быть гинеколог, сексолог или психотерапевт, специализирующийся на женском сексуальном здоровье.
Во время консультации могут применяться специальные опросы. Оно включает в себя базовые вопросы:
Был ли ваш уровень сексуального желания раньше удовлетворительным?
Снизился ли он?
Беспокоит ли вас это?
Хотели бы вы, чтобы ваше желание вернулось?
Если ответ «да» на все эти вопросы — диагноз HSDD возможен. Далее врач оценивает другие возможные факторы:
физическое здоровье
гормональный статус
психическое состояние
ситуацию в отношениях
качество сна, уровень стресса
фазы менструального цикла
Можно ли вылечить HSDD
Да. И лучше всего подход должен быть комплексным:
Психотерапия/сексотерапия
Индивидуальная или парная терапия для решения эмоциональных блоков
Работа с телесностью, телесно-ориентированные практики
Восстановление доверия и эмоциональной близости в паре
Фармакотерапия
Для женщин перименопаузального возраста одобрен препарат, влияющий на нейромедиаторы (серотонин, дофамин)
В отдельных случаях применяется гормональная терапия (эстрогены, тестостерон — под контролем врача)
Поддерживающие методы
Йога, медитация, практика осознанной сексуальности
Смена сценария интимной жизни (новые стимулы, ролевые игры, фокус на прелюдии)
Работа с образом тела — телесные практики, массажи, танцевальные терапии.
Обратите внимание: самолечение по HSDD не рекомендовано. Не все средства «повышения либидо», продаваемые в аптеках или онлайн, являются эффективными или безопасными.
Женская сексуальность — не табу
Низкое сексуальное желание — это не стыдно и не ваша вина. Это не значит, что вы «холодная», «сломанная» или «некрасивая». Это значит, что ваше тело и эмоции на что-то реагируют. И эта реакция — знак, что стоит обратить на себя внимание.
Женское сексуальное здоровье — сложная, многогранная сфера. Но главное — оно подлежит поддержке и восстановлению. Попросить помощь — это не слабость, а проявление любви к себе.
HSDD — это не вымысел, а реальное состояние, затрагивающее миллионы женщин. Его можно диагностировать и лечить. Если вы замечаете, что утрата сексуального интереса вызывает страдание, не молчите. Разговор со специалистом — первый шаг к восстановлению не только сексуального желания, но и жизненной энергии в целом.