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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Секс
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Время на прочтение
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Когда огонь исчезает: все, что нужно знать о расстройстве гипоактивного сексуального желания

Сексуальное желание — это одна из форм интимной энергии, которая может изменяться в течение жизни. В какие-то периоды мы чувствуем себя страстно, а иногда почти безразлично относимся к сексу. Это нормально. Ведь у каждого своя «норма», которая формируется с учетом физиологии, жизненного контекста и даже эмоционального климата в отношениях.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Когда огонь исчезает: все, что нужно знать о расстройстве гипоактивного сексуального желания

Когда огонь исчезает: все, что нужно знать о расстройстве гипоактивного сексуального желания / © Credits

Однако, если потеря сексуального интереса не проходит, вызывает дискомфорт или усложняет отношения — возможно, речь идет не только об усталости или настроении. Возможно, это расстройство гипоактивного сексуального желания (HSDD), об этом рассказало издание American Sexual Health Association.

Что такое HSDD и когда это уже не просто «не хочется»

Расстройство гипоактивного сексуального желания (Hypoactive Sexual Desire Disorder, HSDD) — клинически признанное состояние, при котором женщина испытывает постоянное или периодическое снижение или полное отсутствие сексуального желания, вызывающего личный дискомфорт или трудности в отношениях.

Ключевой момент: если у женщины низкое либидо, но это ее не беспокоит — это не считается расстройством.

HSDD входит в список сексуальных дисфункций, официально признанных медицинским сообществом. Приблизительно 1 из 10 женщин сталкивается с этим синдромом и это делает его одной из самых распространенных сексуальных проблем у женщин репродуктивного возраста.

Почему исчезает сексуальное желание

Причины HSDD — комплексные и многофакторные. Условно их можно разделить на физиологические, психологические и социальные:

Физические причины

  • Гормональные изменения (менопауза, послеродовой период, ПМС)

  • Заболевание: диабет, гипотиреоз, рассеянный склероз, эндометриоз, рак молочной железы

  • Побочное действие лекарства — антидепрессанты (особенно SSRI), гипотензивные препараты, средства против боли

  • Нарушения работы нейромедиаторов в мозге (серотонин, дофамин, норадреналин)

  • Хроническая усталость, бессонница, боли во время секса (диспареуния)

Психологические факторы

  • Депрессия, тревожность, посттравматический синдром

  • Низкая самооценка, отрицательный образ тела

  • Сексуальные травмы в прошлом

  • Перегрузка, эмоциональное выгорание

Социальные и межличностные причины

  • Конфликты в отношениях, отсутствие доверия

  • Моносценарность секса, скука, отсутствие интимной новизны

  • Ощущение, что партнер не ценит или не поддерживает

  • Стресс из-за материнства, работы, финансы

Интересно: даже идеальные, на первый взгляд отношения не гарантируют наличия сексуального желания. Близость и страсть не всегда синонимы.

Как диагностируют HSDD

Первый шаг — консультация с врачом. Это может быть гинеколог, сексолог или психотерапевт, специализирующийся на женском сексуальном здоровье.

Во время консультации могут применяться специальные опросы. Оно включает в себя базовые вопросы:

  1. Был ли ваш уровень сексуального желания раньше удовлетворительным?

  2. Снизился ли он?

  3. Беспокоит ли вас это?

  4. Хотели бы вы, чтобы ваше желание вернулось?

Если ответ «да» на все эти вопросы — диагноз HSDD возможен. Далее врач оценивает другие возможные факторы:

  • физическое здоровье

  • гормональный статус

  • психическое состояние

  • ситуацию в отношениях

  • качество сна, уровень стресса

  • фазы менструального цикла

Можно ли вылечить HSDD

Да. И лучше всего подход должен быть комплексным:

Психотерапия/сексотерапия

  • Индивидуальная или парная терапия для решения эмоциональных блоков

  • Работа с телесностью, телесно-ориентированные практики

  • Восстановление доверия и эмоциональной близости в паре

Фармакотерапия

  • Для женщин перименопаузального возраста одобрен препарат, влияющий на нейромедиаторы (серотонин, дофамин)

  • В отдельных случаях применяется гормональная терапия (эстрогены, тестостерон — под контролем врача)

Поддерживающие методы

  • Йога, медитация, практика осознанной сексуальности

  • Смена сценария интимной жизни (новые стимулы, ролевые игры, фокус на прелюдии)

  • Работа с образом тела — телесные практики, массажи, танцевальные терапии.

Обратите внимание: самолечение по HSDD не рекомендовано. Не все средства «повышения либидо», продаваемые в аптеках или онлайн, являются эффективными или безопасными.

Женская сексуальность — не табу

Низкое сексуальное желание — это не стыдно и не ваша вина. Это не значит, что вы «холодная», «сломанная» или «некрасивая». Это значит, что ваше тело и эмоции на что-то реагируют. И эта реакция — знак, что стоит обратить на себя внимание.

Женское сексуальное здоровье — сложная, многогранная сфера. Но главное — оно подлежит поддержке и восстановлению. Попросить помощь — это не слабость, а проявление любви к себе.

HSDD — это не вымысел, а реальное состояние, затрагивающее миллионы женщин. Его можно диагностировать и лечить. Если вы замечаете, что утрата сексуального интереса вызывает страдание, не молчите. Разговор со специалистом — первый шаг к восстановлению не только сексуального желания, но и жизненной энергии в целом.

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