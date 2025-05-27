Когда огонь исчезает: все, что нужно знать о расстройстве гипоактивного сексуального желания / © Credits

Реклама

Однако, если потеря сексуального интереса не проходит, вызывает дискомфорт или усложняет отношения — возможно, речь идет не только об усталости или настроении. Возможно, это расстройство гипоактивного сексуального желания (HSDD), об этом рассказало издание American Sexual Health Association.

Что такое HSDD и когда это уже не просто «не хочется»

Расстройство гипоактивного сексуального желания (Hypoactive Sexual Desire Disorder, HSDD) — клинически признанное состояние, при котором женщина испытывает постоянное или периодическое снижение или полное отсутствие сексуального желания, вызывающего личный дискомфорт или трудности в отношениях.

Ключевой момент: если у женщины низкое либидо, но это ее не беспокоит — это не считается расстройством.

Реклама

HSDD входит в список сексуальных дисфункций, официально признанных медицинским сообществом. Приблизительно 1 из 10 женщин сталкивается с этим синдромом и это делает его одной из самых распространенных сексуальных проблем у женщин репродуктивного возраста.

Почему исчезает сексуальное желание

Причины HSDD — комплексные и многофакторные. Условно их можно разделить на физиологические, психологические и социальные:

Физические причины

Гормональные изменения (менопауза, послеродовой период, ПМС)

Заболевание: диабет, гипотиреоз, рассеянный склероз, эндометриоз, рак молочной железы

Побочное действие лекарства — антидепрессанты (особенно SSRI), гипотензивные препараты, средства против боли

Нарушения работы нейромедиаторов в мозге (серотонин, дофамин, норадреналин)

Хроническая усталость, бессонница, боли во время секса (диспареуния)

Психологические факторы

Депрессия, тревожность, посттравматический синдром

Низкая самооценка, отрицательный образ тела

Сексуальные травмы в прошлом

Перегрузка, эмоциональное выгорание

Социальные и межличностные причины

Конфликты в отношениях, отсутствие доверия

Моносценарность секса, скука, отсутствие интимной новизны

Ощущение, что партнер не ценит или не поддерживает

Стресс из-за материнства, работы, финансы

Интересно: даже идеальные, на первый взгляд отношения не гарантируют наличия сексуального желания. Близость и страсть не всегда синонимы.

Как диагностируют HSDD

Первый шаг — консультация с врачом. Это может быть гинеколог, сексолог или психотерапевт, специализирующийся на женском сексуальном здоровье.

Реклама

Во время консультации могут применяться специальные опросы. Оно включает в себя базовые вопросы:

Был ли ваш уровень сексуального желания раньше удовлетворительным? Снизился ли он? Беспокоит ли вас это? Хотели бы вы, чтобы ваше желание вернулось?

Если ответ «да» на все эти вопросы — диагноз HSDD возможен. Далее врач оценивает другие возможные факторы:

физическое здоровье

гормональный статус

психическое состояние

ситуацию в отношениях

качество сна, уровень стресса

фазы менструального цикла

Можно ли вылечить HSDD

Да. И лучше всего подход должен быть комплексным:

Психотерапия/сексотерапия

Индивидуальная или парная терапия для решения эмоциональных блоков

Работа с телесностью, телесно-ориентированные практики

Восстановление доверия и эмоциональной близости в паре

Фармакотерапия

Для женщин перименопаузального возраста одобрен препарат, влияющий на нейромедиаторы (серотонин, дофамин)

В отдельных случаях применяется гормональная терапия (эстрогены, тестостерон — под контролем врача)

Поддерживающие методы

Йога, медитация, практика осознанной сексуальности

Смена сценария интимной жизни (новые стимулы, ролевые игры, фокус на прелюдии)

Работа с образом тела — телесные практики, массажи, танцевальные терапии.

Обратите внимание: самолечение по HSDD не рекомендовано. Не все средства «повышения либидо», продаваемые в аптеках или онлайн, являются эффективными или безопасными.

Реклама

Женская сексуальность — не табу

Низкое сексуальное желание — это не стыдно и не ваша вина. Это не значит, что вы «холодная», «сломанная» или «некрасивая». Это значит, что ваше тело и эмоции на что-то реагируют. И эта реакция — знак, что стоит обратить на себя внимание.

Женское сексуальное здоровье — сложная, многогранная сфера. Но главное — оно подлежит поддержке и восстановлению. Попросить помощь — это не слабость, а проявление любви к себе.

HSDD — это не вымысел, а реальное состояние, затрагивающее миллионы женщин. Его можно диагностировать и лечить. Если вы замечаете, что утрата сексуального интереса вызывает страдание, не молчите. Разговор со специалистом — первый шаг к восстановлению не только сексуального желания, но и жизненной энергии в целом.