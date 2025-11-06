Когда в отношениях исчезает секс: кто виноват и как это исправить / © Credits

Если подобная ситуация звучит вам знакомо, по данным издания Psychology Today, примерно одна из пяти пар живет в безсексуальном союзе, менее 10 половых актов в год. Поэтому, почему так происходит, кто в этом виноват и, главное, можно ли это изменить, попробуем разобраться.

Кто «убрал» секс из отношений

Проще всего сказать, «Это взаимное решение». Но на самом деле так бывает редко. Часто кажется, что именно женщины инициируют паузу, ведь каждая третья женщина имеет низкое либидо. Но статистика показывает другое, в большинстве случаев, особенно после 50 лет, именно мужчина останавливает сексуальную жизнь. Не потому, что не хочет. А потому, что потерял уверенность в своей сексуальной способности.

«Я не хочу начинать то, что не смогу завершить» думают многие мужчины и избегают ситуаций, в которых могут «провалиться». Так появляется страх близости, который постепенно превращается в избегание секса. И даже если мужчина перекладывает вину на партнершу, глубоко внутри он чувствует стыд, разочарование и потерю связи. Как результат — пара попадает в замкнутый круг где за тревогой следует провал, затем избегание и в конце отдаление.

Когда «все или ничего», всегда ничего

Если не получилось, значит, секс не состоялся, считает большинство, но именно такая логика и уничтожает интимность. Если вы верите, что «либо полноценный акт, либо ничего», ничего и не будет.

Секс — это не экзамен на успеваемость. Это поток от нежности к желанию, от игры к возбуждению, от эротизма к близости. И лишь потом — возможно, к половому акту, а может, и нет. Но это не провал, если оба партнера получают удовольствие, контакт и тепло.

5 уровней близости

Нежность — объятия, поцелуи, держание за руку. Это не про секс, но про базовую эмоциональную привязанность. Сенсуальность — совместные прикосновения, массаж, запахи, кожа к коже. Игра — легкость, флирт, смех, эксперименты без давления. Эротика — более глубокое возбуждение, фантазии, телесная связь. Половой акт — как естественное продолжение, а не обязательный финал.

Проблема в том, что многие пары перескакивают сразу на пятую передачу и игнорируют четыре предыдущие. И когда «механизм не срабатывает», они сдаются, вместо того, чтобы просто сменить темп.

Как вернуть секс в отношения

Поговорите об этом честно. Не через обвинения, а через «мне не хватает». Это не о вине, а о связи.

Верните прикосновения. Начните с простого, например, объятий, поглаживаний и массажа. Это создаёт гормон окситоцин, который укрепляет доверие и желание.

Пересмотрите определение секса. Секс — это не только пенетрация. Это об ощущениях, контакте, совместном удовольствии.

Преодолейте страх «провала». Для мужчин это часто ключ. Секс не должен быть «тестом на мужественность». Это взаимный процесс, когда оба имеют право на импровизацию.

Обратитесь к специалисту. Сексуальный терапевт поможет разорвать круг тревоги и восстановить эротический контакт.

Попробуйте модель «Good Enough Sex» (GES) — «достаточно хороший секс». Ее суть в том, что близость не должна быть идеальной, чтобы быть важной. Эта модель подчеркивает, что удовольствие, эротика и связь — важнее результата. Секс может быть разным, гибким и непредсказуемым, а именно это делает его живым.

Вместо того чтобы бояться, что «что-то пойдет не так», попробуйте наслаждаться процессом — как он есть. И тогда желание вернется само.

Секс не исчезает просто так. Он теряется между тревогой, усталостью, привычкой и молчанием. Но если вы начнете говорить, прикасаться, смеяться и позволите себе неидеальность, он вернется. И, возможно, будет лучше, чем раньше.